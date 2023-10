Ministro Grau revela que Sinovac planteó subsidios y demanda garantizada de vacunas para su planta en Santiago; empresa lo niega

El viernes pasado, la empresa farmacéutica china Sinovac explicó sus razones para no instalar su centro de investigación en Antofagasta. La empresa indicó en un comunicado que esa decisión se tomó en mayo del año pasado. El ministro de Economía, Nicolás Grau, afirmó que en las reuniones que él sostuvo con la compañía jamás abordaron el tema del norte y que se abocaron a una posible inversión en la Región Metropolitana, con una planta de rellenado de vacunas que se lanzó en mayo de 2022.

“La noticia más reciente tiene que ver con una posible inversión en Quilicura. El tema de Antofagasta entiendo que es una decisión que se tomó hace bastante tiempo, y lo que señalé fue repetir lo que está en el comunicado de la empresa. La empresa ha dicho que tiene una fuerte presencia en Chile, tanto en materias de investigación y otros temas. Es un asunto que sigue evaluando, y que hay una decisión de invertir en Colombia, que se ha puesto como decisiones rivales, pero la empresa ha dicho que son mercados distintos. Esto no tiene nada que ver con temas de permisos o alguna falta de atención con la empresa. Todo lo contrario, yo me he juntado muchas veces con la empresa. Hay una muy buena relación con ellos”, dijo en radio Duna.

Y luego explicó que “lo que puedo señalar es que en las reuniones que tuve nunca hablamos nada de Antofagasta, nada, porque esa era una decisión que estaba tomada hace mucho tiempo. Lo que se estaba hablando en ese momento, como sucede en muchas reuniones de promoción de inversión, era una eventual inversión en Santiago, en Quilicura. Las conversaciones eran solo eso. Si usted lee la declaración de Sinovac dice que la decisión sobre Antofagasta se tomó en mayo de 2022. Lo que le puedo asegurar es que jamás en las reuniones hablamos sobre algún proyecto en Antofagasta”.

Sí el secretario de Estado indicó que la empresa asiática planteó eventuales subsidios o un consumo determinado de vacunas en el país como para la instalación de su planta.

“No se si lo fue a buscar a otro país, porque de acuerdo a la declaración de Sinovac fueron decisiones independientes. En general, las conversaciones que tuvimos no tenían relación específicamente con terrenos o cuestiones de permisos, sino más bien con potenciales subsidios o el hecho de garantizar un nivel de consumo de esas vacunas por mucho tiempo, y que nos hubieran quitado posiblemente diversificación de nuestra estrategia de salud pública”, explicó Grau.

El secretario de Estado detalló además que “las reuniones nunca llegaron a ese nivel de concreción o detalle, pero ese era el tipo de preocupaciones que ellos tenían. Creo que las respuestas que dimos en su minuto fueron respuestas como hago en todas las reuniones pro inversión. Uno siempre busca que se concreten las inversiones, pero en general para promover inversiones no hacemos subsidios de esa naturaleza, o limitar la diversificación de nuestra estrategia de vacuna, que podría haber tenido otras consecuencias en términos de salud pública”.

Ministro Grau afirma que se reunirá hoy con Sinovac y que nunca abordó con la empresa lo del centro en Antofagasta

El ministro de Economía además afirmó que continuará reuniéndose con Sinovac, y que desconoce las condiciones que se plantearon a la empresa, pues no se abordó en esta administración.

“Desconozco las condiciones con las que se hizo el anuncio con anterioridad, porque no es un anuncio que se realizó con nuestro gobierno. Lo que puedo decir con certeza es que el nivel de interés de participar en el mercado del litio es altísimo. Estuve en una gira en Corea, Japón y China, y hay mucho interés que se expresa en solicitudes que han hecho empresas”, sostuvo Grau.

Más tarde el ministro recalcó que la decisión de no invertir en Antofagasta se realizó antes de la administración actual y que se dio a conocer en mayo. Además, insistió en que este gobierno nunca ha tenido conversaciones con Sinovac respecto a este proyecto en el norte del país, sino que todas han sido entorno a la planta de Quilicura.

Y señaló que hoy se reunirá con Sinovac.

“Cuando tuvimos conversaciones de esta naturaleza que fueron hace bastantes meses, hubo más de un ministerio involucrado. No hay ninguna razón para que esta sea una decisión totalmente cerrada. Esto es un tema dinámico. Voy a seguir conversando con la empresa. De hecho, creo que tengo una reunión hoy día con ellos. No puedo hablar por la empresa. Tengo decenas de reuniones al mes de esta naturaleza. La inversión extranjera en Chile tuvo una cifra récord en 2022. Fue US$20.800 millones. Un 30% más que en 2021. No teníamos un nivel de inversión extranjera directa de esa naturaleza desde 2014. En 2023 vamos en un ritmo similar a 2022. En términos agregados hemos tenido un buen año en términos de inversión extranjera directa”, señaló.

En agosto de 2021 y bajo el gobierno de Sebastián Piñera, Sinovac anunció la instalación de dos plantas en Chile. En diciembre del año pasado la farmacéutica china acusó dificultades para dicha inversión. En mayo de 2022, diversas autoridades dieron inicio a la construcción de la planta de Sinovac Biotech Chile en la comuna de Quilicura.

Sinovac detalló en aquel entonces que el proyecto consideraba una inversión de US$100 millones y que tendría la capacidad de producir hasta 50 millones de dosis al año para diversas enfermedades. Sobre esta decisión, el viernes pasado la empresa explicó que obedeció a razones de mercado.

“La rápida evolución de la pandemia y la disminución en la demanda de vacunas contra el Covid-19 generaron un cambio importante en las condiciones del mercado. En razón de lo anterior, Sinovac Chile tomó la decisión comercial de priorizar la importación y comercialización de productos elaborados en China, dejando para una etapa posterior la posibilidad de generar producción local”, afirmó Sinovac en un comunicado.

Respuesta de Sinovac

La empresa china indicó en un comunicado que han estado en conversaciones con el gobierno y que han buscado alternativas de colaboración público-privadas, similares a las que tienen en otros países.

“Durante las conversaciones con el Gobierno, incluida la que sostuvimos durante la mañana de hoy con el Ministerio de Economía, hemos explorado diferentes alternativas de colaboración público-privadas, siempre a la luz de modelos exitosos en otros países. Hemos propuesto modelos similares, por ejemplo, al proyecto BogotáBio, el cual es un Joint Venture entre Sinovac y el gobierno del Distrito Federal de Bogotá, elaborado a partir de una licitación pública competitiva, con una inversión compartida y administración conjunta”, explicó la compañía.

Y agregó que “los diálogos con el Gobierno han ido en la línea de buscar alternativas similares que estén en conformidad con la regulación chilena, y que vayan en beneficio de la salud pública”.

Por otro lado, descartaron haber propuesto subsidios o una demanda garantizada de vacunas, como planteó el ministro Grau.

“Los términos subsidios y vacunas garantizadas, no fueron los correctos para describir el trabajo propuesto por Sinovac. Las conversaciones han ido en la línea de lo que señalamos en el texto anterior”, puntualizó Sinovac.

El secretario de Estado durante la tarde volvió a referirse al tema, señalando que con la empresa “se han visto distintas alternativas para poder hacer rentable esa inversión (Quilicura) que tienen que ver, por un lado, con la posibilidad de tener un acceso más amplio y estable en el tiempo a la demanda de vacunas en Chile. Y, por otro lado, a formas de inversión conjunta entre el Estado y Sinovac para reducir los costos asociados a la inversión. Hay distintos mecanismos para esto, a eso es lo que yo en la mañana llamé subsidio. La noción de subsidio no es exacta, pero es una inversión conjunta”, aclaró.

Respecto a las acciones que han anunciado desde distintos sectores, apuntando a llevar el caso a la Contraloría acusando negligencias de parte del Estado, Grau señaló que “desconozco cuál sería la negligencia específica que aquí se plantea. Nosotros hemos tenido una muy buena relación con la empresa, y la posibilidad de inversión sigue abierta”.