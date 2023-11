La temperatura en Río de Janeiro superó los 40°C el fin de semana pasado, y la sensación térmica llegó a la histórica cifra de 59,7°C. Incluso, una persona que estaba a la espera de entrar a un concierto de Taylor Swift murió a consecuencia de la ola de calor. Estas temperaturas extremas marcaron una tendencia que viene ocurriendo desde hace un tiempo. No solo en Brasil, sino que también en Europa, China y Norteamérica durante los últimos meses. ¿Esta situación podría ocurrir también en Chile?

¿Cómo la sensación térmica puede distar tanto de las temperaturas registradas? Existen factores que pueden aumentar la percepción del calor que se deja sentir en ciertos lados. ¿Cuál es la principal diferencia entre temperatura y sensación térmica?

Bueno, en primer lugar es necesario remarcar que esto no está sucediendo solamente en Río de Janeiro, sino que absolutamente en todo el mundo, incluso en Chile. Las olas de calor y las temperaturas extremas se registran cada vez con mayor frecuencia. “Ahora le tocó a Río, o buena parte de Brasil, Paraguay, también Bolivia, pero nosotros en Chile hemos tenido todo el norte del país con temperaturas relativamente altas durante buena parte del año, así que es una consecuencia del calentamiento global, que las temperaturas extremas se registran con cada vez mayor frecuencia”, dice el climatólogo de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero.

Además, el investigador agrega que estamos en un año especial, es el año de El Niño, el cual empuja también las temperaturas al alza. “Así que la acción de ambos, El Niño y el calentamiento global, están haciendo que este año sea récord y lo que está sucediendo ahora en Brasil se repetirá en otras ciudades del mundo: mañana o pasado, desgraciadamente, no hay quien se salve de esta”, enfatiza.

Foto: Reuters.

¿Qué es la sensación térmica que en Río de Janeiro casi llegó a 60°C? ¿Podría ocurrir en Chile?

Pero, ¿cómo es posible que la sensación térmica llegue hasta casi los 60°C? Este término, el cual a veces dista de la temperatura registrada, depende mucho de la humedad del ambiente del lugar que se mide. Ante esto, Cordero explica que la sensación térmica básicamente es la temperatura más la humedad. “Si la humedad es alta, la sensación térmica aumenta. Básicamente la sensación térmica hace relación a la dificultad que tiene uno de modular la temperatura del cuerpo humano”.

La temperatura del cuerpo humano es de aproximadamente 37°C, por ende la temperatura del ambiente tiene que ser menor a dicha cifra para poder disipar el calor y no alterar las funciones del organismo. Cuando la temperatura ambiente supera los 40°C, por ejemplo, el cuerpo comienza a tener problemas con la termorregulación, y en algunas veces puede provocar complicaciones a la salud e incluso la muerte.

El Dr. Pablo Aguilera, jefe de la Red de Urgencia de la Clínica UC-Christus, detalla a Qué Pasa que cuando alguien ya está en un shock por calor, en instancias graves, “no hay mucho que hacer”. El golpe de calor sin tratar puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. El daño empeora cuanto más se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o la muerte.

Según detalla la Clínica Mayo, los principales síntomas de un golpe de calor son:

Temperatura corporal alta. Una temperatura corporal central de 40 °C o más.

Alteración del estado mental o del comportamiento. La confusión, la agitación, la dificultad para hablar, la irritabilidad, el delirio, las convulsiones y el coma pueden ser el resultado de un golpe de calor.

Alteración de la sudoración. En caso de golpe de calor provocado por el calor, la piel se sentirá caliente y seca al tacto. Sin embargo, en caso de insolación provocado por el ejercicio extenuante, la piel puede sentirse seca o ligeramente húmeda.

Náuseas y vómitos. Es posible que se sienta enfermo hasta el punto de presentar mareos o vómito.

Piel enrojecida. Su piel puede enrojecerse a medida que aumenta la temperatura corporal.

Respiración rápida. Su respiración puede volverse rápida y superficial.

Frecuencia cardíaca acelerada. Su pulso puede aumentar significativamente porque el estrés por calor ejerce una tremenda carga sobre su corazón para ayudar a enfriar su cuerpo.

Jaqueca. Es posible que le palpite la cabeza.

Básicamente en periodo donde el calor es muy alto, hay que tener ojo a las poblaciones más vulnerables, sobre todo a quienes están menos expuestas a hidratarse. No solo en personas mayores, sino que también en todos quienes no tengan un buen acceso a beber agua por sus propios medios.

Por otro lado está un grupo grande que son los deportistas, personal que trabaja expuesto al sol -como obreros o mineros- o bien en industrias cerradas expuestas al calor. “Algunos tienen la noción de un golpe de calor, pero otros no. Sobre todo los deportistas de fin de semana, que hacen esfuerzo físico y si no se resguardan ante estos signos de golpe de calor, puede ser catastrófico. Hemos visto gente que incluso ha muerto en situación a esto”, remarca el Dr. Aguilera.

No obstante, la situación en Chile, donde no es tan húmedo como Brasil, Argentina o Paraguay, no se prevé que hayan sensaciones térmicas que igualen o superen los 50 grados. Para un chileno, la humedad aquí nunca es tan alta, entonces la sensación térmica nunca es tan alta, remarca Codero. Eso sí, de haber temperaturas sobre los 40 grados o 15 grados por encima de lo normal, también va a influir en la mortalidad, a pesar de que la sensación térmica no sea tan alta.

Ola de calor en Brasil. Foto: EFE.

“Todo es relativo, depende de lo habituado que tu cuerpo está a tolerar esas combinaciones potencialmente mortales de temperaturas altas y humedades altas”, comenta el climatólogo. De hecho, un estudio previo evidenció que en días donde las temperaturas máximas sobrepasan los 35°C en Santiago, la mortalidad aumenta en al menos un 10%.

En la última década las temperaturas máximas en Santiago se han acercado con mayor frecuencia en esta época a los 30 grados. Hace dos o tres décadas, lo normal era que en Santiago en esta época la temperatura máxima típicamente fuese alrededor de 25 grados, no 30.

“Y bueno, lo mismo que ha pasado en Brasil puede pasar en Chile. Es decir, el calentamiento global tiene un alcance a todo el mundo, y El Niño nos afecta mucho a nosotros. Durante el invierno nos trajo lluvia y durante el verano nos va a traer altas temperaturas”, anticipa Cordero. Así que es de esperar que el verano próximo sea muy caluroso y con olas de calor más seguidas que en años anteriores.

Ola de calor en Chile. Foto: Agencia Uno.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indica que durante los próximos días, las temperaturas bordearán los 30°C, con cielos despejados, variando a nubosidad parcial. AccuWeather también señala que el registro estará en torno a 30°C, situación que se extenderá durante toda la próxima semana, sobre todo el fin de semana. Incluso, la semana subsiguiente el fenómeno sería aún mayor, llegando incluso a 33°C.

The Weather Channel establece que durante los próximos días, y hasta fin de mes, las máximas no bajarán de 25°C, llegando a 28° y 29°C. Similar diagnóstico climático de Meteored, que señala que en la última quincena de noviembre, las máximas no descenderán de 25°C, con varias jornadas en torno a 28°C y 29°C.