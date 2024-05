Diana Bell es una bióloga conservacionista que estudia enfermedades infecciosas emergentes. Cuando la gente le pregunta cuál cree que será la próxima pandemia, a menudo les dice que ya estamos en medio de una; simplemente está afectando a muchas más especies que la nuestra.

Bell se refiere a la cepa altamente patógena de la influenza aviar H5N1 (HPAI H5N1), también conocida como gripe aviar, que ha matado a millones de aves y a un número desconocido de mamíferos, particularmente durante los últimos tres años.

La aterradora predicción de un investigador: “La próxima pandemia ya está germinando”

Bell no es la única. Eric Schlosser es un reconocido periodista de investigación científica, autor del best seller Fast Food Nation (2001), una exposición sobre las prácticas insalubres y discriminatorias de la industria de la comida rápida, además de una serie de documentales. Fue desde ese sitial que llegó al talk show Real Time de Bill Maher, para hacer una aterradora predicción: La próxima pandemia, dijo Schlosser, potencialmente está germinando en Texas. “Ahí es donde se descubrió recientemente que la gripe aviar había migrado a las vacas en las megalecherías, y al gobierno federal no se le ha permitido realizar pruebas al ganado ni a sus trabajadores”, explicó.

“Es un ejemplo perfecto de cómo la salud pública se ve amenazada por intereses privados”, agregó, y señaló que “la industria alimentaria gasta más dinero en cabildeo que la industria de defensa”.

Durante su intervención, los últimos 40 años, básicamente un puñado de “corporaciones enormes” se han apoderado de nuestro suministro de alimentos. “Se esconden detrás de estas diferentes marcas”, dijo. “Crees que hay opciones, pero en realidad es la ilusión de elegir”.

Se puede culpar a los alimentos ultraprocesados de muchos pecados, dijo Schlosser, alimentos que se mejoran para hacerlos irresistibles para el paladar humano. “Lo que te hará daño es que hay todos estos productos químicos que nunca tendrías en tu cocina”, dijo sobre los nuevos potenciadores del sabor, aditivos y emulsionantes, todo lo que los humanos nunca antes habían consumido.

“Seguimos creando problemas con la tecnología”, concluyó. En cuanto a la nutrición, deberíamos conseguirla consumiendo 30 tipos diferentes de plantas por semana. “Es mejor obtenerlos de alimentos reales que de suplementos y aditivos”.

Esta cepa de gripe aviar surgió en los gansos domésticos en China en 1997 y rápidamente saltó a los humanos en el sudeste asiático con una tasa de mortalidad de alrededor del 40-50%.

Nunca se confirmó cómo estos animales contrajeron la gripe aviar. Su dieta se compone principalmente de lombrices de tierra, por lo que no se infectaron al comer aves enfermas como muchos tigres cautivos en la región.

Así es como un virus recién descubierto en aves de corral chinas llegó a amenazar gran parte de la biodiversidad mundial.

Los primeros signos

Hasta diciembre de 2005, la mayoría de las infecciones confirmadas se habían encontrado en unos pocos zoológicos y centros de rescate en Tailandia y Camboya. Un análisis en 2006 mostró que casi la mitad (48%) de todos los diferentes grupos de aves (conocidos por los taxónomos como “órdenes”) contenían una especie en la que se había informado de una infección fatal de gripe aviar. Estos 13 órdenes comprendían el 84% de todas las especies de aves.

Hace 20 años los científicos estimaron que las cepas de H5N1 que circulaban probablemente eran altamente patógenas para todos los órdenes de aves. También demostramos que la lista de especies infectadas confirmadas incluía aquellas que estaban globalmente amenazadas y que hábitats importantes, como el delta del Mekong en Vietnam, se encontraban cerca de los brotes de aves de corral reportados.

Soy biólogo y advierto que la próxima pandemia ya está ocurriendo

Entre los mamíferos que se sabía que eran susceptibles a la gripe aviar a principios de la década de 2000 se encontraban primates, roedores, cerdos y conejos. Se informó que se mataron grandes carnívoros como tigres de Bengala y leopardos nublados, así como gatos domésticos.

El estudio de 2006 mostró la facilidad con la que este virus cruzó las barreras entre especies y sugirió que algún día podría producir una amenaza a escala pandémica para la biodiversidad global.

Desafortunadamente, dijo Bell, sus advertencias fueron correctas.

Una enfermedad errante

Dos décadas después, la gripe aviar está matando especies desde el alto Ártico hasta la Antártida continental.

En los últimos años, la gripe aviar se ha extendido rápidamente por Europa y se ha infiltrado en América del Norte y del Sur, matando a millones de aves de corral y una variedad de especies de aves y mamíferos. Un artículo reciente encontró que 26 países han informado de al menos 48 especies de mamíferos que han muerto a causa del virus desde 2020, cuando comenzó el último aumento de infecciones notificadas.

Ni siquiera el océano está a salvo. Desde 2020, han sucumbido 13 especies de mamíferos acuáticos, incluidos leones marinos, marsopas y delfines americanos, que a menudo mueren por miles en América del Sur. Ahora también se ha confirmado que una amplia gama de mamíferos carroñeros y depredadores que viven en la tierra son susceptibles, incluidos los pumas, los linces, los osos pardos, negros y polares.

Sólo el Reino Unido ha perdido más del 75% de sus grandes skúas y ha experimentado una disminución del 25% en los alcatraces boreales. Las recientes disminuciones en el charrán sándwich (35%) y el charrán común (42%) también fueron impulsadas en gran medida por el virus.

Los científicos no han logrado secuenciar completamente el virus en todas las especies afectadas. La investigación y la vigilancia continua podrían decirnos qué tan adaptable se vuelve en última instancia y si puede saltar a aún más especies. Sabemos que ya puede infectar a los humanos: una o más mutaciones genéticas pueden hacerlo más infeccioso.

Soy biólogo y advierto que la próxima pandemia ya está ocurriendo

En el cruce de caminos

Entre el 1 de enero de 2003 y el 21 de diciembre de 2023, se notificaron 882 casos de infección humana por el virus H5N1 en 23 países, de los cuales 461 (52%) fueron mortales.

De estos casos mortales, más de la mitad ocurrieron en Vietnam, China, Camboya y Laos. Las infecciones de aves de corral a humanos se registraron por primera vez en Camboya en diciembre de 2003. Se notificaron casos intermitentes hasta 2014, seguidos de un intervalo hasta 2023, lo que produjo 41 muertes de 64 casos. El subtipo del virus H5N1 responsable se ha detectado en aves de corral en Camboya desde 2014. A principios de la década de 2000, el virus H5N1 en circulación tenía una alta tasa de mortalidad humana, por lo que es preocupante que ahora estemos empezando a ver personas muriendo nuevamente después del contacto con aves de corral. .

No son sólo los subtipos H5 de la gripe aviar los que preocupan a los humanos. El virus H10N1 se aisló originalmente de aves silvestres en Corea del Sur, pero también se ha informado en muestras de China y Mongolia.

Investigaciones recientes encontraron que estos subtipos de virus en particular pueden transmitirse a los humanos después de que se descubrió que eran patógenos en ratones y hurones de laboratorio. La primera persona que se confirmó que estaba infectada con H10N5 murió en China el 27 de enero de 2024, pero este paciente también padecía gripe estacional (H3N2). Habían estado expuestos a aves de corral vivas que también dieron positivo al H10N5.

Entre las que han muerto a causa de la gripe aviar en los últimos tres años se encuentran especies que ya estaban en peligro de extinción. Las primeras muertes por el virus en la Antártida continental acaban de confirmarse en skúas , lo que pone de relieve una amenaza inminente para las colonias de pingüinos de cuyos huevos y polluelos se alimentan las skúas. Los pingüinos de Humboldt ya han muerto a causa del virus en Chile.

Según Bell, para detener este “tsunami de H5N1 y otras influenzas aviares”, hay que revisar completamente la producción avícola a escala global. Hacer que las granjas sean autosuficientes en la cría de huevos y polluelos en lugar de exportarlos internacionalmente. Es necesario detener en seco la tendencia hacia las megagranjas que contienen más de un millón de aves.

Para evitar los peores resultados de este virus, debemos revisar su fuente principal: la incubadora de granjas avícolas intensivas.