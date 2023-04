Paciente chileno con gripe aviar tiene mutaciones que podrían infectar a otros humanos

Luego de que el Ministerio de Salud confirmará el caso de gripe aviar H5N1 en Chile, el que se suma al de aves silvestres acuáticas en diciembre pasado, en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, se diseño un plan de prevención a nivel nacional.

Gracias a este plan, este miércoles, el Minsal confirmó el primer caso de un humano en el país. El afectado es un hombre de 53 años, quien se encuentra estable dentro de su gravedad.

Desde el Minsal, informaron que se activaron los protocolos sanitarios establecidos para el manejo de esta enfermedad y se tomaron los exámenes correspondientes para su análisis por el Instituto de Salud Pública (ISP), que confirmó que se trata de influenza aviar.

Mutación e infección a otros humanos

El nuevo análisis de laboratorio analizó el virus encontrado en los pulmones del paciente que vive en la región de Antofagasta. Según un resumen del caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se cree que se infectó a través del contacto con aves enfermas o muertas. El hombre estaba sano y no había viajado recientemente. Todavía está hospitalizado y siendo monitoreado, dijeron funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La secuenciación genética de piezas del virus en sus pulmones reveló las dos mutaciones preocupantes. Estudios anteriores en animales sugieren que estas mutaciones podrían hacer que el virus sea más dañino o se propague más fácilmente, dijeron funcionarios de salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que se encontró que el virus tenía la subvariante 2.3.4.4b HA y era el mismo genotipo que se había visto la mayoría de las aves silvestres en Sudamérica. Esto significa que “no hay evidencia de reordenamiento genético en comparación con los virus A (H5N1) que predominan en las aves en América del Sur”, dijo la agencia, y el virus era “99% idéntico a muchos virus identificados en aves silvestres infectadas con el virus A (H5N1) en Chile”.

El análisis del gen encontró que “carecía de cambios de aminoácidos que mejoran el reconocimiento de los receptores de mamíferos” o la fusión entre las membranas celulares en el virus y el huésped. Sin embargo, la subunidad genética PB2 del virus “tuvo dos cambios en comparación con los genes PB2 que se encuentran típicamente en los virus A (H5N1) que circulan en aves silvestres”.

El Dr. Andrew Pekosz, investigador de la gripe en la Universidad Johns Hopkins, dijo a Daily Mail que los cambios en PB2 eran una mutación preocupante porque se sabe que aumenta la replicación del virus de la influenza aviar en mamíferos / humanos. “Cuanto más H5N1 infecte a los mamíferos, más probable es que veamos que más de estas mutaciones de adaptación comiencen a ocurrir, por lo que realmente necesitamos encontrar formas de abordar el aumento masivo de infecciones por H5N1 visto en todo el mundo para que podamos limitar el virus que se extiende a los mamíferos”, añadió.

Desde la CDC dijeron que no hay evidencia de que las mutaciones faciliten que se arraigue en los pulmones superiores de una persona, un desarrollo que generaría preocupaciones sobre la propagación entre las personas. Las mutaciones no cambian la evaluación de los funcionarios de salud pública sobre el riesgo general para las personas del virus H5N1, que “sigue siendo bajo”, dijo el viernes la doctora Vivien Dugan de los CDC, ya que “sigue siendo principalmente un problema de salud animal”.

Las mutaciones, que han aparecido solo en un paciente hospitalizado, pueden haber ocurrido después de que el hombre se enfermó, dijeron los funcionarios de los CDC. A medida que el virus salta de animal a animal o de persona a persona, existe la oportunidad de mutar, lo que aumenta el riesgo de nuevas variantes y cepas mutantes.

Todavía no hay evidencia de que el virus mutado se haya propagado a otras personas, se haya mezclado con otros virus de la gripe o haya desarrollado la capacidad de combatir los medicamentos actuales o evadir las vacunas, dijeron funcionarios de la agencia.

Cabe mencionar que el virus H5N1 o “gripe aviar” es un virus que se puede transmitir desde aves o mamíferos marinos al ser humano, pero no se conocen casos de contagios de humano a humano.

El Ministerio de Salud pidió a la ciudadanía a no manipular aves o mamíferos enfermos o muertos e insta a los trabajadores avícolas a seguir los protocolos de seguridad correspondientes y a vacunarse contra la influenza estacional.

Gripe aviar en Chile y el mundo

Durante los últimos meses, esta variante de influenza aviar ha causado cientos de brotes en el hemisferio norte, en países de Asia y Europa, lo que ha dejado miles de aves muertas.

De acuerdo al SAG, esta enfermedad compleja está causada por virus divididos en múltiples subtipos que pueden ser H5N1, H5N3, H5N8, etc.

Foto: Reuters

En el caso del brote producido el pasado 14 de marzo en una faenadora de aves en Rancagua, el Servicio Agrícola Ganadero confirmó que se trataba de influenza aviar de alta patogenicidad, H5N1.

Estos virus, por sus características genéticas, evolucionan con gran rapidez. La enfermedad ocurre en todo el mundo, pero los diferentes subtipos son más frecuentes en ciertas regiones.

La influenza aviar altamente patógena, comúnmente llamada gripe aviar en este caso producida por la cepa H5N1, pertenece a los virus de la gripe A que están muy extendidos en la naturaleza y amenazan la salud de humanos y animales en todo el mundo debido a su potencial pandémico, se presenta principalmente en las aves acuáticas silvestres, como patos, gansos, cisnes, gaviotas y aves costeras.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar como la detectada en Chile?

De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, su sigla en inglés), aunque los virus de la influenza aviar A por lo general no causan infecciones en humanos, se han reportado casos muy esporádicos de infecciones en seres humanos por estos virus.

Las enfermedades en seres humanos a causa de infecciones por virus de la influenza aviar han variado en gravedad, desde casos asintomáticos o casos leves hasta enfermedades graves que resultaron en muerte. Los virus H7N9 del linaje asiático y los virus H5N1 del linaje asiático de la influenza aviar altamente patógena han sido responsables de la mayoría de los casos de humanos infectados por virus de la influenza aviar hasta la fecha a nivel mundial, lo que incluye las enfermedades más graves y las enfermedades de mayor mortalidad.

Los signos y síntomas notificados de infecciones por los virus de la influenza aviar en seres humanos han variado desde casos asintomáticos o casos leves, que incluyen:

-Enrojecimiento de los ojos (conjuntivitis)

-Síntomas leves de las vías respiratorias superiores similares a los de la influenza

En los casos más graves, los síntomas pueden ser:

-Neumonía que requiere hospitalización, que incluye fiebre (temperatura de 37,8 ºC o más)

-Sensación de estar afiebrado

-Tos

-Dolor de garganta

-Goteo o secreción nasal

-Dolores musculares o corporales

-Dolores de cabeza

-Fatiga

-Falta de aliento o dificultad para respirar

Los signos y síntomas menos frecuentes incluyen:

-Diarrea

-Náuseas

-Vómitos

Convulsiones.

¿Qué se debe hacer con un enfermo de gripe aviar?

Según los CDC, las personas que se enferman dentro de los 10 días de su exposición a aves infectadas deberían aislarse en casa y lejos de los miembros de su hogar y no deben concurrir al trabajo ni a la escuela hasta confirmar que no tienen una infección por un virus de la influenza aviar y estén recuperadas.

¿Se puede transmitir entre humanos?

Según el director del programa de Doctorado en Medicina de la Conservación y director del Centro para la Investigación de la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, Dr. Claudio Azat, se trata de un virus altamente patogénico, que es capaz de infectar al ser humano (zoonosis), “teniendo efectos altamente letales”.

De acuerdo a la OMS, a nivel global entre 2003 y 2022 la infección por H5N1 se ha detectado en 865 personas, con 456 (53%) casos mortales. “Si consideramos otros subtipos virales estas cifras se triplican, pero aun así son una subestimación ya que muchos casos ocurren sin ser diagnosticados. Si bien la transmisión humano-humano es un fenómeno muy raro, los virus Influenza están en constante mutación pudiendo adquirir nuevas propiedades, tales como una mayor transmisibilidad, y con ello convertirse en una nueva pandemia en humanos”, señaló el Dr. Azat, convirtiéndose en uno de los primeros en advertir de esta posibilidad al inicio de esta crisis sanitaria.

¿Cuáles son los peligros que pueden traer para la población?

Teresa Balboa, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de La Frontera, explicó en una nota a Qué Pasa, que a pesar de que existe la transmisión de contactos de animal a persona, estos se han dado en muy poco casos, en comparación a la alta contagiosidad y alta mortalidad que se da entre las aves.

Por lo que “no se espera que pueda ser un problema para la para los humanos” a pesar que hay un brote de influenza de este tipo, enfatizó Balboa.

Pero lo que probablemente se observe es que haya un gran aumento de caso, debido a la emigración de las aves que en 2022, por ejemplo en Europa, los contagios fueron cinco veces mayor a los registrados el 2021. Lo que implicó tener que sacrificar millones de aves.

¿Cómo se pueden contagiar los humanos?

“Sí, es posible que la gripe aviar se contagie a humanos”, señaló en una nota a Qué Pasa el doctor Luis Castillo, decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma. Esto puede suceder si eventualmente se contagian las aves silvestres de corral y estas a su vez tienen la capacidad de contagiar a seres humanos. La mayor cantidad de evidencia disponible indica que el contagio que se produce por gripe aviar, es principalmente como otras enfermedades respiratorias, “a través de gotúculas de salivas o de heces de las aves” explicó Balboa.

“La capacidad de contagiar entre animal a humano es muy baja” recalcó la académica UFRO, quien añade que gracias a la vigilancia de este virus, se ha observado que en alrededor 10 años, se han reportado alrededor de 900 infecciones en humanos en todo el mundo.

Razón principal por la cual se señala que el riesgo es muy bajo, y que aquellos humanos más propensos a contagiarse son aquellos que que están en contacto directo con las aves, principalmente las personas que están a cargo de criaderos de aves de corral, porque esas personas están en contacto principalmente con los excrementos de estos animales, y a través de estas secreciones se pueden transmitir el virus, añade Balboa.

¿Me puedo contagiar si consumo huevos?

La Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile (Chilehuevos), señaló en un comunicado que hace presente que este brote no pone en riesgo la producción comercial de huevos de dicha región ni del país.

“Nuestros productores continúan operando bajo altos estándares de bioseguridad y con un constante monitoreo, lo que permite asegurar el suministro de huevos en el país y la salubridad de estos” recalcaron.

“Los huevos pueden seguir consumiéndose de manera segura, ya que la producción infectada o en riesgo se elimina, por lo que todo lo que se comercializa está libre de Influenza Aviar” añadieron.

¿Me puedo contagiar si consumo carne de ave?

Hoy día se sabe que el consumo humano de carne de aves de corral que podrían llegar a estar contagiada, no genera mayor riesgo en los seres humanos” señala Catillo.

Hasta ahora, no se ha descrito transmisión alimentante existente, lo que se debe a la seguridad del consumo de carne de aves, de huevos y sus productos agrícolas adquirido en el comercio normal, y los procesos de fiscalización sanitaria.

Por tanto, “aquí hay que fortalecer la medida manipulación de aves, sus productos, especialmente los mercados donde la gente compren, pero se puede consumir carne de ave con tranquilidad y huevo con tranquilidad porque por ahí no hay transmisión de la enfermedad” añade el académico.

¿Qué hacer si encuentro aves muertas?

Por su parte el SAG, a través de un comunicado, hizo un llamado a la población a no tocar ni manipular aves enfermas o muertas, y a dar aviso si se encuentra alguna.

Como el contagio es principalmente a través de secreciones o excrementos de las aves, “lo que se recomienda es evitar el contacto principalmente con aves silvestre y l si se observa un ave muerta, informarlo directamente a SAG para que se le hagan las pruebas y para que se tomen todos los resguardos posibles” recalca Balboa.

De todas maneras, si se debe manipular, “lo que hay que hacer es manipularla con guantes e introducirlas a una bolsa de plásticas y enviarla al” recomienda Castillo.