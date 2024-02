Con 5 nominaciones al Oscar: ¿Cuándo se estrena American Fiction en streaming?

En solo unos días, American Fiction estará disponible en una plataforma de streaming, largometraje que obtuvo cinco nominaciones a los premios Oscar 2024, incluyendo mejor película y actor.

La producción es el debut cinematográfico del director Cord Jefferson, quien ganó un premio Emmy en el 2020 por su guion en la serie Watchmen.

American Fiction está protagonizada por Jeffrey Wright (Westworld), Tracee Ellis Ross (Música, glamour y fama), Issa Rae (Insecure) y Sterling K. Brown (This is Us).

Del elenco, tanto Wright como Brown obtuvieron nominaciones a los premios Oscar 2024, como mejor actor y mejor actor de reparto, respectivamente.

¿De qué trata la película?

American Fiction narra la historia del escritor Thelonious “Monk” Ellison (Wright), quien está intentando seguir siendo relevante en un mundo editorial que está en constante cambio.

Lo anterior, debido a que, como indica la sinopsis de Collider, sus editores, que alguna vez lo apoyaron, ya no quieren saber nada de él.

Por este motivo, Monk presta atención a la actual autora de best-sellers Sintara Golden (Rae), cuyo libro considera que está plagado de estereotipos.

Al notar esto, el escritor se enfurece y decide escribir un libro satírico, aunque bajo un nombre falso. No obstante, lo que comenzó como una broma, se vuelve en una de las obras más vendidas.

Sin embargo, cuando la madre de Monk se enferma y los ingresos del libro se vuelven aún más importantes, el autor deberá enfrentar un importante dilema “¿Vale la pena complacer visiones simplistas de los seres humanos para seguir siendo relevante?”.

Fecha de estreno de American Fiction en streaming

La película American Fiction se estrenará el próximo martes 27 de febrero en la plataforma de streaming de Prime Video.

Por ende, quienes deseen ver el largometraje, deberán contratar el servicio, el cual tiene un costo de $5.790 mensuales.