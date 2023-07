Estos son los síntomas de la hepatitis A y su tratamiento

La hepatitis A, según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, es una enfermedad que causa daño e inflación al hígado, la cual “ocurre cuando los tejidos del cuerpo se lesionan o infectan”.

El virus, conforme a lo indicado por la entidad, es usualmente transmitido por el contacto de las personas con alimentos o agua que ha sido contaminada por las heces de alguien infectado.

Sin embargo, la hepatitis A suele ser de corta duración y no tener complicaciones a largo plazo.

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A?

Conforme a lo indicado por el Ministerio de Salud (Minsal), la persona comenzará a sentir los síntomas entre 20 a 30 días desde que se contagió, aunque también este período puede extender hasta los 50 días.

De esta manera, el individuo puede presentar los siguientes síntomas:

Sensación de malestar general.

Fiebre.

Náuseas y vómitos.

Dolor abdominal.

Ictericia, la cual ocurre cuando hay un color amarillo en la piel y en la conjuntiva de los ojos.

Orina de color café como el té.

Heces blancas.

Conoce cuál es el tratamiento para la hepatitis A. Foto referencial.

¿Cuál es su tratamiento?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala en su sitio que no existe un tratamiento específico para tratar la hepatitis A, ya que los síntomas “pueden remitir lentamente, a lo largo de varias semanas o meses”, por lo que indican que es importante evitar tomar medicamentos innecesarios.

La entidad también explica que la hospitalización es innecesaria si es que no se presenta una insuficiencia hepática aguda, por lo que el tratamiento se basa en la rehidratación del paciente al igual que el mantener su bienestar y equilibro nutricional.

No obstante, es importante que, en caso de presentar síntomas, la persona asista al médico, ya que solo un profesional de la salud podrá entregarle los pasos que deberá seguir para recuperarse de manera correcta.