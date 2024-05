El bienestar de los hijos es una de las principales preocupaciones que deben tener los adultos responsables.

Sin embargo, aunque muchas veces se tienen conductas con la intención de potenciarlos, existen ciertas conductas comunes que pueden generar un efecto contrario.

Así lo asegura la periodista e investigadora en paternidad de la Universidad de Harvard, Jennifer Wallace, quien también es autora de libros como Never Enough: When Achievement Culture Becomes Toxic-and What We Can Do About It (Portofolio, 2023).

La especialista, quien también es madre de tres hijos, escribió recientemente una columna para CNBC en la que enumeró una serie de frases que, según su análisis, fomentan el exitismo en vez de incentivar y contribuir positivamente a los jóvenes.

De esa manera, a través de su uso, se puede influenciar a que crean que los resultados son más importantes que el esfuerzo, lo que también podría afectar a su salud mental, a su percepción del mundo, a su autoestima y a la valoración que tienen sobre sus propios avances.

Según precisó Wallace, se trata de frases tóxicas que son habituales y que pueden generar un impacto negativo, por lo que sugirió no ocuparlas.

A continuación encontrarás cuáles son y los contextos que mencionó la experta.

5 frases que nunca deberías decirle a tus hijos, según una especialista en paternidad de Harvard. Foto: referencial.

1. “Tu trabajo es ser estudiante”

Es normal exigirle a los jóvenes que dediquen tiempo y esfuerzo a sus actividades académicas. No obstante, Wallace enfatizó que no todas las energías deben centrarse únicamente en el colegio.

“Para que nuestros hijos prosperen, deben saber cómo contribuir a su comunidad en general”, afirmó.

Con esto se refiere a que también es recomendable que participen en labores que les permitan ayudar a los demás, tales como participar en un voluntariado. En su caso particular, dijo que lo hacen como familia.

“Es una forma de demostrar a mis hijos que poseen un talento o una habilidad que pueden utilizar para aportar valor al mundo. Puede ser ayudando a una organización local que les interese, o visitando a un vecino. Quiero que entiendan que tienen mucho más que ofrecer al mundo que un buen expediente académico”, destacó la especialista formada en Harvard.

2. “¿Has tenido noticias de alguna universidad?” (como consulta insistente)

Si bien es recomendable que los jóvenes vayan revisando con tiempo qué camino decidirán seguir cuando egresen del colegio, Wallace hizo hincapié en que preguntar insistentemente sobre ese tema en conversaciones cotidianas puede generar un estrés adicional.

Para evitar esos escenarios, sugirió programar esos diálogos para un día y una hora en específico, en el que puedan evaluar las opciones para una vez que terminen su etapa escolar.

A modo de ejemplo, dijo que una psicóloga que entrevistó para su libro más reciente le contó que ella agendaba esas conversaciones para los domingos de 15:00 a 16:00 durante el penúltimo año de su hijo.

Según Wallace, seguir esa tendencia con los suyos ha ayudado a reducir la tensión familiar y a disfrutar los espacios que tienen para compartir en conjunto.

3. “¿Has subido tus notas?” (como pregunta inicial en una conversación)

Pese a que es acertado estar atento a cómo es el rendimiento académico de los jóvenes, la especialista dijo que hacer esa pregunta apenas se inicia un diálogo con ellos contribuye a que piensen que sus notas son el elemento que los define o el único que importa.

Como recomendación, Wallace dijo que apenas llegan del colegio es mejor consultarles cómo lo pasaron, qué comieron o qué hicieron en los recreos, por mencionar algunos ejemplos.

Aquello puede dar paso a que expresen cómo se sienten y se pueda tener una conversación más profunda, que aborde múltiples aristas.

4. “Quiero que des el 100% en todo”

Las habilidades de cada persona se distribuyen de distintas maneras, por lo que exigir la “perfección” en todos los ámbitos es un aspecto que —además de escaparse de la realidad— puede generar altos niveles de estrés y presión en los jóvenes.

Sí, enseñarles el valor del esfuerzo es esencial.

No obstante, Wallace citó a la psicóloga Lisa Damour para decir que hay que enseñarles a los hijos a “esforzarse sabiamente”.

Con tales palabras, hace referencia a que deben aprender a gestionar su energía para que puedan ocuparla de manera eficiente y estratégica, para que así cumplan con los objetivos específicos que tienen en mente.

5. “Solo quiero que seas feliz”

La especialista enfatizó que aunque este estado emocional es importante, decir esa frase abre espacio a que pueda malinterpretarse, debido a que puede dar a entender que el bienestar propio —o del núcleo— es lo único significativo.

En su lugar, la autora del libro sugirió en su columna para el citado medio que es mejor decirles que son valorados y que tienen la capacidad para aportar al mundo que les rodea.

No solo para sentirse bien ellos, sino que también para contribuir al bienestar de las otras personas.

Para Wallace, esa es una clave fundamental para motivarlos a llevar “una vida con sentido y propósito”.