“Te recordaremos siempre”: Pancho Saavedra dedicó un mensaje a guía español que murió tras ser baleado en Etiopía

El animador de Canal 13, Francisco Saavedra, dedicó un mensaje en sus redes sociales a Toni Espadas, guía español que falleció tras ser baleado mientras se encontraban visitando la tribu mursi en Etiopía.

“Amigo querido sé cuanto amabas África, anoche lo hablamos. Que en paz descanses, te recordaremos siempre”, comentó en un video de publicado en el Instagram del guía.

Saavedra estaba realizando las grabaciones de Socios por el Mundo, programa que conduce junto al actor Jorge Zabaleta, cuando fueron atacados por un sujeto externo al pueblo que mursi.

Tras el incidente, Canal 13 comunicó que “los conductores y todos los integrantes del equipo del programa realizado por la productora MkZeta, están en buenas condiciones de salud. Tanto Cancillería como Canal 13 se encuentran realizando todas las gestiones para que puedan salir lo antes posible del país, volver a Chile y darles todo el apoyo que requieran”.

El guía que falleció en Etiopía

El guía español era fotógrafo que ya había visitado múltiples tribus en África, muchos de esos encuentros están plasmados en sus redes sociales y página web, en donde cuenta que empezó desde muy joven “con dos de mis grandes pasiones: el viajar y la fotografía. Estas aficiones me embarcan en una primera aventura africana al país Dogón (Mali) que me despierta un interés muy intenso por el conocimiento de otras culturas. Esa inquietud por descubrir otros pueblos me lleva años más tarde a Etiopía, país que marcará mi vida para siempre”.

Su afición por las culturas africanas lo impulsan a fundar una agencia de viajes en 2010, en la que presta servicios a turistas en países como Uganda, Tanzania, Gabón, Eritrea, Benín, Angola, Sudán del Sur, y otros.

Espadas también se dedicaba a recaudar dinero en beneficio de estos pueblos, en una de sus publicaciones relata que en la aldea Rate Kebele cerca de Omorate, en Etiopía, entregaron 600 kilos de material escolar para la comunidad.

“La educación es un motor de cambio y celebramos con ellos, al ritmo de los dassanech, la llegada de los libros, lápices, bolígrafos y pósteres didácticos para que ese impulso no pare”, complementó en la publicación.