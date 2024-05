Equipo de Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta sufre ataque en Etiopía: se registra un fallecido

El equipo televisivo de Socios por el Mundo, espacio de Canal 13 encabezado por Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, sufrió un violento ataque en Etiopía, en el continente africano.

Los conductores del programa se encontraban grabando a una tribu de ese país junto a un guía español. En medio de ese trabajo fueron atacados por un desconocido. El guía resultó fallecido. Desde la estación privada precisan que el ataque no fue cometido por una tribu, sino que se trató de “un hecho delictual”: un sujeto no identificado realizó disparos contra los profesionales por razones desconocidas.

La dupla integrada por Saavedra y Zabaleta habían iniciado las grabaciones de la tercera temporada del Socios por el Mundo en abril. Ambos se encuentran en buen estado de salud, indicó la estación televisiva.

“Lamentamos comunicar que el día de hoy, el equipo de ‘Socios por el mundo’ fue víctima de un complejo incidente mientras se encontraban grabando en Etiopía, África. Bajo antecedentes que se están investigando, el guía turístico Toni Espadas, de nacionalidad española, fue víctima de un ataque que lamentablemente terminó con su vida”, señaló Canal 13 en un comunicado.

Asimismo, la estación reportó que ya se comunicaron con Cancillería para salir “lo antes posible” de Etiopía. “Los conductores y todos los integrantes del equipo del programa realizado por la productora MkZeta, están en buenas condiciones de salud. Tanto Cancillería como Canal 13 se encuentran realizando todas las gestiones para que puedan salir lo antes posible del país, volver a Chile y darles todo el apoyo que requieran”.

“Como Canal 13 lamentamos profundamente el deceso de Toni, y a la distancia, enviamos a su familia todo nuestro apoyo”, agregó Canal 13.

Desde Cancillería señalaron que la Embajada de Chile en Etiopía y el Consulado en Addis Abbeba están realizando “todas las gestiones necesarias” para asistir y resguardar al equipo chileno. Todos los connacionales que forman parte de la producción del programa se comunicaron con sus familias, señalaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Quién es el guía fallecido?

En su cuenta de Instagram, Toni Espadas se describe a sí mismo como un fotógrafo de viajes. El profesional cuenta con una página web donde ofrece sus servicios. además de relatar sus experiencias.

En su biografía señalaba que Etiopía “había marcado su vida para siempre”.

“Empiezo de muy joven con dos de mis grandes pasiones: el viajar y la fotografía. Estas aficiones me embarcan en una primera aventura africana al País Dogón (Mali) que me despierta un interés muy intenso por el conocimiento de otras culturas. Esa inquietud por descubrir otros pueblos me lleva años más tarde a Etiopía, país que marcará mi vida para siempre. A partir de entonces me he centrado muy especialmente en las etnias y poblados del Valle del Omo, donde he construido relaciones personales muy profundas, especialmente con la etnia Hamer que me ha permitido fotografiar y conocer su estilo de vida, aceptándome en sus vidas como si fuera uno más. Ellos me dieron la oportunidad de entender uno de los grupos tribales más hermosos de África”, dice parte de su biografía.

Toni Espadas en África.

Espadas abrió en 2010 su primera agencia turística en Etiopía, país, que según sus palabras lo había “acogido”.

Actualmente, desde Rift Valley Expeditions, agencia ubicada en Barcelona, organizaba viajes a muchos de estos países. “Desde hace unos años, asesoro a periodistas y productoras trabajando como fixer para la realización de reportajes, documentales y programas de televisión centrados en el estudio de pueblos y culturas africanas”, dice su página web.