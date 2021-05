Jorge Zabaleta dejará una Renoleta igual a la que corría el Dakar en los ‘80

Hace unos días, el actor Jorge Zabaleta realizó una encuesta en su Instagram (@zabaletachile), invitando a sus seguidores a decir cuál de las tres Renoletas que mostraba en las imágenes les gustaba más. Los modelos candidatos eras tres Renault 4 de competencia, como aquellos emblemáticos ejemplares que sorprendieron en el Rally París-Dakar a comienzos de los años 80.

Días después, el también empresario radial dio una nueva pista acerca de una idea que le venía dando vueltas en la cabeza.

Eso sí, ahora la historia se completó y el conductor de Radio Concierto confirmó que transformaría una Renoleta en una copia de las que disputaban en el emblemático rally por el desierto africano, proyecto que estará a cargo de Kit Car Chile, empresa que, según su reseña, “se especializa en fabricación de autos y artesanía de piezas, maxis, body kits, y wrc en fibra de vidrio o carbono”.

La Renoleta de Jorge Zabaleta

El vehículo llegó a las manos de Zabaleta cuando grababa el programa “La Joya”, que se emitió el año pasado en Mega. Ahí, junto al actor Rodrigo Muñoz, daban vida a una serie que se centraba en la compra y restauración de un Renault 4 (versión 4S).

Y tal como se ve en los primeros capítulos, cuando lo adquieren es un vehículo que estaba más cercano a ser chatarra que a volver a las calles, sin embargo, luego de un arduo trabajo, quedó reluciente. Ahora, ese modelo del que se enganchó Zabaleta es el que se modificará, pero será de color naranja, a diferencia del amarillo con capot negro que utilizaron los hermanos Marreau en el Rally africano.

La joyita de Zabaleta

La historia del Renault 4 (o 4L) es extensa. Hace un par de días celebró 60 años desde que asomó al mundo como una alternativa al Citroën 2CV, dejando como legado más de ocho millones de unidades producidas, algunas de ellas en Chile (ver historia del Renault 4)

Los nostálgicos por estos días también pueden ver en Netflix la película “4 Latas”, un extraordinario road movie protagonizado por Jean Reno, en el cual los personajes principales recorren el desierto africano arriba de un Renault 4 que había competido en el Rally Dakar.

Renault 4 de los hermanos Marreau en el París Dakar

Apelando a ese cariño que provoca este modelo tan emblemático, Zabaleta se acercó a Kit Car Chile, empresa fundada por Henry Ferreira, un fanático de los autos que hace un par de años se decidió a crear un lugar en el cual poder construir vehículos.

“Soy un apasionado por los autos desde niño y siempre tuve la inquietud de armar autos o hacer autos que uno veía en revistas. En 2013 me compré un Citroën AX GT del 93 y quería dejarlo como los que corren en Europa. Me junté con un par de amigos y comenzamos a hacer una réplica lo más parecido posible a los Citroën AX Maxi de rally, con partes que construimos nosotros. Y como muchas personas me escribían por mi AX, decidí crear Kit Car Chile”.

Pero el paso que le permitiría llegar a oídos de un número más grande de personas fue un Citroën Saxo VTS. “Lo compré aunque estaba en pésimas condiciones. Con ese auto se importaron partes como las del auto de rally de Sébastien Loeb y empezamos a replicar el auto. Lo dejamos igual, el mismo color, mismas llantas, además de elementos mecánicos como la suspensión, bandeja rotuladas, etc. Y ese auto generó mucho impacto, todos lo querían ver y así comenzó a llegar más gente”.

El reconocimiento de Kit Car Chile permitió que Zabaleta los contactara para avanzar en su aventura con el Renault 4S. Según indica Henry Ferreira, “A Jorge (Zabaleta) le recomendaron que nosotros éramos los ideales para hacer la réplica de la Renola que corrió el París Dakar”.

Sobre el modelo de propiedad del actor, quien además es un fanático de los autos y las motos, Ferreira dice que “tomaremos su Renola roja y le cambiaremos la mecánica, le pondremos otro motor, siempre conservando la misma marca. Por ejemplo, tenemos pensado sacar el motor de 1.020 cc que tiene de fábrica y colocar el de un Renault 5 TS que es de 1.300 cc. Sabemos que es un motor bien buscado, porque es una edición especial del Renault 5”.

Acerca de esta modificación, el restaurador dice que “cambiaremos el motor para darle un poco más de potencia. Lo pasaremos de los 65 Hp que tiene de fábrica a 80-85 Hp, lo que es bastante para un modelo que pesa apenas sobre la media tonelada. Pero el cambio también lo haremos por un tema de repuestos, ya que actualmente quedan pocos repuestos del motor del Renault 4, y todo hay que traerlo de Argentina”.

Respecto de otros ajustes y el tiempo que demorarán, el fundador de Kit Car Chile adelanta que “es un trabajo que tardara un año más o menos. Le cambiaremos las butacas, le pondremos jaula, cinturones de carrera, encendido electrónico, volante deportivo, le colocaremos suspensión regulable, frenos de disco. Además, Jorge nos pidió que pusiéramos la parrilla arriba para poner neumáticos, los focos Hella adelante, las molduras de los costados en los tapabarros y lo pintaremos con un color naranjo de la época”.

Como se ve, la “joyita” de Jorge Zabaleta ya está en proceso de restauración y pronto estará con la misma imagen de los correcaminos que cruzaban el desierto africano en busca de la victoria.