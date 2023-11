70% de descuento: la oferta especial de HBO Max para este Black Friday 2023

Este viernes 24 de noviembre se realizará un nuevo Black Friday en el país, donde miles de productos estarán en descuentos. Para los amantes de las series y las películas, una de las ofertas imperdibles será la proporción especial que dará HBO Max.

La empresa anunció que las suscripciones a la plataforma de streaming tienen un 70% de descuento para suscriptores nuevos y recurrentes en su sitio web hbomax.com. La oferta inició el pasado 17 y durará hasta el próximo lunes 27 de noviembre.

Los clientes que aprovechen la oferta de HBO Max tendrán acceso a lo mejor en entretenimiento nacional e internacional por solo $2.397 durante los primeros dos meses.

Tras este periodo promocional, la tarifa mensual se cobrará al precio normal de $7.990 por mes. Cabe señalar que la oferta de un 70% de descuento no está disponible para los suscriptores actuales.

Dentro del catálogo actual que se encuentra disponible en HBO Max, está la nueva temporada de Rick & Morty, la película de Spider-Man: A través del Spider-Verso, las series clásicas como Mad Men y Los Sopranos, también Succession y The Last Of Us.

Además, desde la compañía anunciaron que pronto estará en la plataforma el estreno más taquillero del año, Barbie.

HBO Max anuncia oferta especial para este Black Friday 2023. Foto referencial.

¿Hasta cuándo durará el Black Friday en Chile?

El Black Friday iniciará en el país este viernes 24 y durará hasta el próximo lunes 27 de noviembre. En el evento participarán 1.842 tiendas físicas y 587 en línea.

Para conocer la ofertas y marcas que participarán en esta nueva edición podrás ingresar al sitio web blackfriday.cl