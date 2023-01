¿Qué hay detrás del tímido beso entre Gael García Bernal y Bad Bunny?

Los registros se hicieron virales apenas se filtraron en redes sociales. En ellos, se pueden ver dos fotografías en las que el actor mexicano Gael García Bernal y el cantante puertorriqueño Bad Bunny protagonizan un apasionado beso.

Rápidamente, algunos cibernautas se preguntaron: ¿será que el reggaetonero encontró una nueva pareja? ¿Es parte de la comunidad LGBTIQ+?

Aparentemente no, o al menos no por este episodio en particular.

Gael García Bernal y Bad Bunny. Fotos: Getty Images.

El beso entre Gael García Bernal y Bad Bunny

Se trata de imágenes que fueron captadas en el set de Cassandro del director Roger Ross Williams, una película en la que ambos participaron en el reparto.

Esta cuenta la historia de Saúl Armendáriz (García Bernal), luchador mexicano-estadounidense que se enfrentó a los prejuicios de la masculinidad al reconocerse abiertamente como homosexual. Aquello llevó a que incluso fuese apodado como el “Liberace de la lucha libre”, según reporta GQ.

Gael García Bernal en Cassandro. Foto: Amazon Prime Video.

El filme fue presentado este mes en el Festival de Sundance y en él, según Indie Wire, el conejo cumple el papel de un cercano de otro personaje llamado Lorenzo (interpretado por Joaquín Cosío), aunque todavía no se saben mayores detalles.

Si bien, hasta el momento no se ha revelado la fecha de estreno, sí se espera que sea en 2023 y a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Revisa las fotos a continuación.