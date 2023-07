Gobierno cede en reforma previsional pero no logra convencer a la oposición

Más de dos horas estuvieron reunidos este viernes en el Ministerio del Trabajo representantes de todos los partidos políticos, con excepción de Evópoli, para debatir sobre cómo avanzar en la reforma previsional.

La cita, que inició cerca de las 9.00 horas y finalizó alrededor de las 11.45, fue articulada por el gobierno y es la reunión que ha logrado convocar a la mayor cantidad de partidos para poder hablar de pensiones. Asistieron seis autoridades, 17 diputados, cuatro senadores, y otros diez asesores y representantes de partidos.

El listado de autoridades lo encabeza la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, además de los subsecretarios de Previsión Social, Claudio Reyes; de la Segpres, Macarena Lobos; y de Hacienda, Heidi Berner. La instancia también contó con la presencia del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

Allí el Ejecutivo formalizó algunos temas que han trascendido con anterioridad: que las cuentas nocionales no seguirán, que están dispuestos a que un 2% de la cotización adicional se destine a cuentas individuales y el restante 4% a solidaridad, y que les gusta la idea de incorporar un seguro de longevidad.

Si bien el gobierno se anotó un triunfo al lograr reunir a representantes de todos los partidos, no fue todo victoria en la reunión de este viernes. El gobierno tenía pensado que los partidos allí presentes se pudieran comprometer y firmar un “protocolo de acuerdo”. En dicho papel se señalaba que los partidos se comprometían a hacer su mejor esfuerzo para subir las pensiones. Pero la oposición no accedió a firmarlo.

De todas maneras, acordaron que el próximo martes se reunirán los técnicos de cada uno de los partidos políticos, con el objetivo de iniciar la discusión respecto a eventuales indicaciones que el gobierno podría ingresar al proyecto. La idea de esta primera reunión es ver todo lo que concierne al 6% de cotización adicional. Luego se continuará con separación de la industria, cuarta edad y Pensión Garantizada Universal (PGU).

Las primeras reacciones

El jefe de bancada de los diputados Republicanos, Benjamín Moreno, fue el primero en salir de la reunión, dado que tenía otro compromiso. “El Ejecutivo todavía no modifica una coma del mismo proyecto que presentó hace ocho o nueve meses”, dijo. El diputado criticó que se quisiera hacer firmar un documento de compromiso y llamó a “dividir esta reforma en pequeñas reformas más acotadas sobre distintos puntos”. También reafirmó que la propuesta del Partido Republicano es que 6% de cotización adicional vaya a las cuentas individuales.

Al término de la reunión comenzaron hablando los diputados UDI. El diputado Cristián Labbé agradeció que se generara esta instancia, “pero lamentablemente el gobierno no mostró nada nuevo”, señaló. En esa línea, insistió en que el 6% debe ir a cuentas individuales y que debe haber libertad de elegir.

También agregó que “se trató de firmar un acuerdo, y la UDI se negó a firmarlo, porque la UDI no necesita firmar un documento para decirle a todos los chilenos que le vamos a subir las pensiones”. Labbé detalló que pidieron al gobierno retirar la urgencia del proyecto para poder debatir antes de votar. Por su parte, el diputado UDI Henry Leal dijo que el año pasado presentaron una reforma para que haya un seguro de longevidad, y planteó que quieren que eso sea parte de un eventual acuerdo.

Lo que cede el gobierno

La ministra Jara valoró el encuentro con las diferentes tiendas políticas, agradeció la asistencia, y dijo que en la cita mostraron la flexibilidad que tienen para poder construir un acuerdo. ”Hemos señalado la disponibilidad que teníamos para poder legislar a través de cuentas nocionales, entendiendo que no hay una mayoría que las apoye, está sobre la mesa para tener y buscar otros instrumentos”.

Sobre la distribución del 6%, Jara explicó que durante la reunión surgieron otras propuestas, como un seguro de longevidad o de cuarta edad, “que también vamos a incorporar y evaluar”. También dijo que al gobierno le interesa subir pensiones de actuales jubilados y que el seguro social se encargue de cerrar brechas de género. “Hoy día yo diría que con esos elementos centrales uno podría pensar en una propuesta que nos permita una redistribución de ese 6%. Hemos mostrado los efectos de lo que de produce cuando en vez de un 6%, va a un seguro social un 4%”, comentó.

Al respecto, agregó que “igualmente suben las pensiones, suben menos, porque va menos a solidaridad, pero es parte de lo que tenemos que conversar con los demás sectores políticos (...) Hoy no pudimos presentar todos los números, porque el espacio temporal no daba, y para eso van a ser las reuniones técnicas. Pero tenemos una propuesta alternativa de 4% al seguro social y 2% a capitalización individual. Ahora bien, para que esto sea un acuerdo y una negociación, todas las partes tienen que ceder”, dijo la secretaria de Estado.

En ese sentido, Jara señaló que “esperamos que desde la oposición, con la voluntad que ha mostrado el Ejecutivo en torno a las cuentas nocionales, que era un elemento central de nuestro proyecto; y la distribución del seguro social, que es otro elemento central; la oposición también el martes pueda llegar con propuestas concretas. Sabemos del ánimo de RN por construir un acuerdo. Hemos recibido algunas ideas de parte de ellos. Sabemos desde Evópoli que hay una disposición, pero sería bueno que los demás partidos pudieran manifestar una voluntad concreta”, sostuvo Jara.

Los diputados de RN valoraron la instancia, pero también mostraron diferencias en el fondo. La diputada Ximena Ossandón dijo que “valoramos esta instancia, la cual nosotros pedimos como RN que se hiciera”. El diputado Eduardo Durán (RN) comentó que “hoy llegamos al Ministerio del Trabajo con la sensación que íbamos a avanzar y no fue así. Siento que desgraciadamente estamos en un punto muerto. Más encima el gobierno pretendía hacernos firmar un protocolo de acuerdo, todo en su desesperación por mostrar algún logro. Como RN no podemos caer en ese juego e insistimos que no vamos a aceptar que las cotizaciones de los trabajadores vayan a un fondo común administrado por el Estado. El Estado no es buen gestor, como ha quedado demostrado con el tema de las fundaciones, y por lo mismo, no vamos a ceder en este punto”.

El senador de Demócratas, Matías Walker, cree que fue una reunión positiva. “Ha habido buenos avances. La ministra entendió que las cuentas nocionales no flotan, porque son contraculturales (...) Lo segundo, es que hay una apertura a considerar un seguro de longevidad para la cuarta edad, que hay que definir, yo creo que debe consagrarse desde los 80 años. Y también hay una buena apertura a considerar un aumento de la PGU conforme a los años de cotización”, comentó.