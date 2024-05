Reforma de pensiones: gobierno pone suma urgencia al proyecto y desata molestia de la oposición

Hasta ahora, el gobierno le había asignado “urgencia simple” a la reforma previsional en su tramitación en el Senado. Técnicamente, este tipo de urgencia tiene por finalidad el despacho de un proyecto en el plazo de 30 días, aunque en términos prácticos ese plazo se suele extender, muchas veces fruto de que el Ejecutivo se compromete con los parlamentarios a seguir renovando dicha urgencia una vez que venza.

Pro ahora en cambio, le puso “suma urgencia” a la iniciativa, lo que desde el punto de vista técnico implica que el proyecto debe ser conocido y despachado en un plazo de 15 días.

Dicha decisión ocurre en medio de que el Presidente Boric ha llamado a la Comisión de Trabajo del Senado, donde partió la tramitación en la Cámara Alta, a votar la idea de legislar el proyecto durante este mes. Sin embargo, desde la oposición han dicho que antes de votar la idea de legislar esperan cumplir el cronograma de seis semanas en que acordaron sesionar para abordar distintas temáticas de la iniciativa.

Por lo mismo, esta nueva urgencia que asignó el gobierno este martes a la reforma de pensiones sorprendió a Chile Vamos, desatando la molestia de la oposición. Así lo hicieron ver los senadores durante la sesión de la Comisión de Trabajo de este miércoles en el Senado.

Posterior a ello, el presidente de la instancia, el senador Iván Moreira (UDI), sostuvo que “el gobierno está en todo su derecho de ponerle urgencia a la reforma previsional, pero no tiene derecho de confundir a la ciudadanía, porque por una parte nos están pidiendo que a través de una comisión técnica y del Ministerio de Hacienda y del Trabajo estemos trabajando conjuntamente en avanzar temáticamente sobre la reforma previsional, y por otra parte insiste en darle urgencia, en presionar para que se vote la idea de legislar de un proyecto que no está listo”.

Moreira agregó que “lo único que está listo es un mal proyecto que rechazó la Cámara de Diputados. En la medida que el gobierno le siga poniendo urgencia, claramente va a impedir un acuerdo. A veces siento que el Presidente no quiere que lleguemos a acuerdo, el gobierno no quiere acuerdo, y acá el gran ganador van a ser las AFP si no avanzamos. Nosotros, como oposición, queremos que gane el avanzar, y no las AFP, que les conviene que no hagamos nada... Así que no hay claridad en lo que el Presidente quiere, porque no hay acuerdo ni siquiera entre sus propios ministros y el gobierno, porque uno dice una cosa, y el Presidente los contradice a diario”.

Por su parte, el senador Rodrigo Galilea (RN) aseguró que “estamos sorprendidos. Esa urgencia no es consistente con el esquema de trabajo acordado y que estamos llevando en la comisión. Es una señal política equívoca que no le hace bien al proyecto de pensiones”.

En tanto, consultado el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) respecto de si cree que esto va a acelerar la votación en general del proyecto, respondió que “no. La ministra me señaló que el gobierno prorrogará la urgencia, por tanto no ocurriría lo que ya pasó en la Cámara, que, por apurarlo, llegó sin contenido al Senado. Es evidente que, existiendo un cronograma acordado y funcionando entre miembros de la comisión y el Ejecutivo, este se respete”.