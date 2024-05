Reforma previsional: Comisión de Trabajo del Senado acuerda metodología de tramitación y se aleja posibilidad de votar idea de legislar en mayo

La semana pasada el Presidente Gabriel Boric dijo que esperaba que la reforma previsional se votara en general en mayo, sin embargo, todo parece indicar que eso ya no va a ocurrir.

Este miércoles los senadores de la Comisión de Trabajo del Senado acordaron la metodología de trabajo para tramitar el proyecto, lo cual surgió fruto de un acuerdo entre el gobierno y los parlamentarios que componen dicha instancia, los que tras varias reuniones definieron separar el proyecto en seis temas a debatir y ver si es posible lograr consensos.

De todas maneras, allí no se definió la fecha en que se va a votar la idea de legislar, y Chile Vamos insistió en que no es posible hacerlo mayo, porque en caso de ocurrir así advirtieron que lo rechazarán. En cambio, plantearon realizarlo una vez que se hayan analizado esos seis temas.

El cronograma

El cronograma contempla abordar en una o dos sesiones cada tema, es decir, un tópico por semana, lo que se traduce en unas seis semanas de trabajo legislativo. Allí asistirán expertos a presentar sobre cada materia. Pero también en paralelo se formó una comisión de expertos, la que está compuesta por un representante de cada senador que integra la comisión, además de representantes del gobierno, para debatir las seis materias.

Adicionalmente, el gobierno propuso poder presentar propuestas en la segunda sesión de cada tema, para hacer mejoras que permitan llegar a consensos.

De cumplirse esta metodología de trabajo, la primera semana de julio deberían terminar de verse todos los temas acordados, considerando que el próximo lunes harán la primera sesión, y que serán semanas distritales entre el 20 y 26 de mayo, y entre el 24 y 30 de junio.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Iván Moreira (UDI), afirmó que “para nosotros como oposición, es un imposible que esto se vote en el mes de mayo, es un imposible”.

Moreira también aclaró que no se ha llegado a acuerdo con el gobierno, y que tampoco hay un protocolo firmado, sino que solamente se pactó el modo de llevar adelante la discusión. “La idea es que cuando terminemos de discutir estos seis puntos, el gobierno tiene la posibilidad de indicarnos a qué esta dispuesto en indicaciones, las que no se pueden presentar hasta que hayamos votado la idea de legislar”, comentó.

Moreira insistió en que “nosotros les hemos indicado, como oposición, que no estamos de acuerdo en fijar una fecha. Aquí no se trata tampoco de esperar un año, nadie está pensando en eso, pero nosotros a lo menos necesitamos que cada uno de estos temas que estamos analizando, se requieran una o dos sesiones, y en ese sentido, que escuchemos a las personas que vengan”.

En todo caso, el senador UDI también dijo que “el gobierno está en todo su derecho de darle urgencia o discusión inmediata a este proyecto, pero nosotros le hemos señalado que a la luz de los antecedentes que tenemos, la oposición obviamente va a votar en contra. Nosotros tenemos voluntad de avanzar, yo creo que es malo para el país si nosotros no avanzamos”.

La Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoraron el acuerdo transversal que adoptó la Comisión de Trabajo.

“Esto, como señalaba el senador Moreira, no necesariamente constituye un acuerdo, sí fija una ruta y un camino cierto en el cual todos los sectores ponen su voluntad a fin de ojalá concluir en la tan anhelada reforma”, sostuvo Jara en un punto de prensa posterior.

Por su parte, Marcel comentó que “para avanzar en la discusión de pensiones, yo creo que es un paso muy importante justamente el que se dio hoy día: acordar una metodología de trabajo que nos permite ir avanzando sobre grupos de temas autocontenidos. Esto es muy distinto de lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde tuvo que pasar un año cuatro meses antes de que se pudiera votar una norma en particular, así que creo que por lo menos en términos de metodología de trabajo vamos en la dirección correcta”.

No obstante, Marcel también señaló: “Por supuesto, todavía está pendiente resolver cuándo hacer la votación en general del proyecto, tenemos que acordarnos que acá en el Senado la forma en que se articula la votación en general y en particular es distinta que en la Cámara de Diputados, porque aquí primero se vota en general en la comision, en la Sala, y después se hacen las indicaciones y la votación en particular. Así que eso es algo que todavía tiene que terminar de resolver la comisión, pero por lo menos al darse una mecánica de trabajo, por lo menos se despeja de que vamos a tener un escenario bien distinto del que tuvimos en la Cámara de Diputados”.

Los seis temas a debatir

Las seis áreas de discusión que acordaron los senadores con el gobierno van desde la letra A a la F. En cada tema, “se va a convocar a audiencias específicas, y se identificarán metas posibles de alcanzar, enmarcando con ello la discusión en particular de las propuestas del Ejecutivo, las provenientes de parlamentarios, expertos e instituciones”, explicó Moreira.

El tema A contempla el mecanismo de aumento de volumen de ahorros y densidad de cotizaciones en el pilar de contribución definida, incluyendo aportes a la cuenta individual de cargo del empleador, aumento del límite de renta imponible, reducción de lagunas de cotización, cotización de trabajadores independientes, entre otros.

El tema B abarca los mecanismos para elevar el retorno de los recursos aportados por los trabajadores o en su nombre, incluyendo organización y competencia en la industria de administración de fondos, esquema de cotización, comisiones, licitación de afiliados, regulación de inversiones, entre otros.

El tema C versa sobre la Pensión Garantizada Universal, incluyendo cobertura de beneficiarios, valor del beneficio, fuente de financiamiento, ajuste y gobernanza intertemporal.

El tema D es sobre el aseguramiento frente a riesgos sobrevivientes o inherentes, asegurando suficiencia de los beneficios, requisitos y reglas para acceder a ellos, financiamiento de largo plazo y neutralidad desde el punto de vista de las decisiones de trabajo, ahorro y retiro.

El tema E abarca modalidades adicionales de aseguramiento y obtención de potenciales beneficios para los actuales pensionados, incluyendo solidaridad intergeneracional, seguros de longevidad y modalidades alternativas de retiro, entre otros.

El tema F es sobre los arreglos institucionales, estándares de información, exigencias de transparencia y participación, instancias de educación y participación que eleven la confiabilidad y legitimidad del sistema de pensiones.