Alejandro Tabilo y el paso a su primera final: “Estar ahí es increíble, no tengo palabras. Estoy muy feliz”

Alejandro Tabilo (144°) sonríe. El tenista nacional viene de dar el batacazo y ganarle al argentino Diego Schwartzman (14°) por parciales de 6-4 y 7-6(6). El local era el favorito para quedarse con el ATP Córdoba 250.

Jano desplegó un tenis impecable para llegara a su primera final de ATP. En ese sentido, el deportista oriundo de Toronto se mostró feliz por poder ganar el encuentro e instalarse en esta instancia por primera vez en su vida.

“No me lo esperaba mucho la verdad. Siempre tomo las cosas partido a partido, punto por punto. Estar en la fina es increíble, no tengo palabras. Estoy muy feliz”, partió diciendo.

Una de las adversidades a las que se enfrentó Jano fue el duro y hostil ambiente en la cancha central del reducto argentino. En ese sentido, el tenista nacional explicitó que su experiencia previa le sirvió para soportar el complejo ambiente en Argentina.

“Con el público ha sido muy duro. Hoy fue mucho más, y me acuerdo de mi primera nominación en San Juan, contra Argentina. Eso me ayudó un poco, aunque no jugué esa vez. Pude vivir eso y sentir todo el público en contra de nosotros”, sostuvo.

Consultado sobre la diferencia en el ranking ATP, el tenista dijo que trataba de no pensar en eso y entender que el encuentro era parejo.

“El ranking no lo veo mucho. Durante esta semana, pero ahora es imposible no verlo con las redes sociales. Estuve tratando de no pensar en eso durante el partido y seguir punto por punto”, explicó.

Sobre su nivel, Jano explicó que su idea era empezar fuerte, algo que ha sido clave durante el torneo.

“La mayoría de los partidos he empezado muy fuerte. Bien activo y agresivo, que me ha ayudado mucho en soltar más durante el partido. Obviamente los nervios se toman al final, para cerrar los partidos. Más contra jugadores así que tienen mucha experiencia. Poder sacar estos partidos adelante, más con el público, mentalmente me da mucha confianza. Quiero seguir trabajando y espero mantener este nivel”, dijo.

Consultado sobre su posible rival, el tenista nacional entiende que cualquiera que pase será un complejo rival. “En esta instancia, con el que gane hay que jugar igual. Planear bien la táctica. Obviamente si gana Londero tendrá el público con él a full, pero he tenido estos dos partidos como experiencia. Hay que meterla ganas, descansar y estar listo para mañana”, indicó.

Finalmente, se refirió nuevamente a su situación con el público, en el contexto en que de los seis rivales a los que ha eliminado, cinco han sido argentinos.

“Fue un poco de los últimos dos partidos. Estos dos últimos me han estado gritando mucho, hasta cuando iba a buscar la toalla había gente que me decía que iba a perder. Eso me agarró un poco al final, pero nada en contra. Quiero seguir y jugar mi tenis y obviamente será esperado si gana Londero”, concluyó.