Ante Sabalenka en la Rod Laver Arena: los consejos de Massú a Brenda Fruhvirtova en el día más importante de su carrera

En una Rod Laver repleta, en horario nocturno y frente a la campeona defensora del torneo, Brenda Fruhvirtova (107°) vivió el encuentro más importante de su corta, pero explosiva, carrera. La checa de 16 años, entrenada desde enero por Nicolás Massú, no se llevó la victoria, pero sí una experiencia invaluable. En el que fue apenas su tercer partido en un cuadro principal de Grand Slam, conoció en primera persona el techo máximo del tenis femenino.

Y es que si bien Aryna Sabalenka actualmente no reina en el circuito de mujeres, mucho no le falta. De hecho, fue número uno a fines de 2023, ganó el Abierto de Australia en 2023 y en estos momentos está a menos de 1.000 puntos de Iga Swiatek, la dueña del ranking femenino hoy por hoy. Todos esos logros, además de los 13 títulos ATP, las cinco semifinales de torneos grandes y la final del Masters de 2022, la encaminan a transformarse en referencia de época.

Por el otro lado de la red en cambio, aparece la joven checa. De personalidad fuerte en la cancha, pero introvertida en las salas de prensa, ha marcado pauta en este Abierto de Australia. Junto con Mirra Andreeva, hicieron noticia como el dúo nacido en 2007 que avanzó rondas en Melbourne. Por el lado de Fruhvirtova, parte de ese mérito también recae en Nicolás Massú. “Estoy muy feliz con el trabajo que está haciendo con nosotros”, afirma la jugadora al ser consultada por El Deportivo.

El entrenador nacional apostó por la europea a comienzos de este año y los resultados no tardaron en llegar. Las buenas sensaciones conseguidas en Auckland se multiplicaron en el primer grande del año, donde consiguió su primera victoria en un cuadro principal de Grand Slam. Fue en la cancha 17 de Melbourne Park, alejado de los focos de la Rod Laver Arena. Para Massú, una realidad totalmente distinta a la que tenía con Dominic Thiem, quien siempre ha sido un jugador de estadios principales.

Brenda Fruhvitova en el Abierto de Australia. (REUTERS/Tracey Nearmy)

Pero es esa experiencia con el austriaco, además de su mismo camino como tenista, es que transforman a Massú en un experto de la situación que vivió Fruhvirtova en la segunda ronda del Open de Australia. La voz necesaria para una jugadora que recién tuvo su primer encuentro con la Rod Laver Arena. “Hubo un par de cosas que Nico me dijo antes del partido, pero en general me comentó que era algo muy bueno para mí y que tenía que ir allá a disfrutar y dar lo mejor de mí. Es muy bueno para mí tener a alguien que me de esos consejos”, reflexionó la checa tras la derrota frente a la gran favorita del torneo.

Pese al contundente 6-3 y 6-2 de la bielorrusa, lo cierto es que el duelo tuvo momentos de paridad. Sobre todo, en el primer parcial, donde la pupila del campeón olímpico logró jugar de tú a tú. Algo que incluso Sabalenka destacó: “Es una increíble jugadora para tener 16 años. Creo que en los primeros seis juegos tuvo un excelente nivel, después de eso di un paso adelante y comencé a jugar un poco mejor”, sostuvo.

Algo que también compartió la nacida en Praga. “En el primer set empecé muy bien y me sorprendió que no estaba tan nerviosa jugando contra una gran oponente en un estadio tan grande. Creo que mostré un buen tenis en el primer set, estuve cerca, pero por supuesto que ella es una gran jugadora, así que tiene mucha más experiencia que yo”, sostuvo.