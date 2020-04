Cobresal es el primer equipo que vuelve a entrenar en cancha

Cobresal se convirtió en el primer equipo chileno en volver a los entrenamientos en cancha. Si bien lo hace en grupos reducidos, de no más de seis jugadores, se trata del único cuadro que, en plena pandemia, realiza actividad física bajo las órdenes de su director técnico Gustavo Huerta.

“Entrenan de grupo de cinco o seis. No se visten en el camarín, la ropa la tienen en su casa. Llegan en el momento justo, entrenan y se van. Acá están las precauciones: al llegar el jugador se le toma la temperatura, se integran en grupos pequeños porque tenemos todos los espacios para realizar el trabajo”, dijo el adiestrador en radio ADN.

“No nos han presionado en absoluto. Es una disposición de nosotros. Los jugadores llegaron a la cancha y parecían niños chicos. Tenemos media hora de trabajo físico y la otra de trabajo táctico técnico. No sabemos cuándo volverá el campeonato, no podemos programarnos nada aún”, agregó.

Desde la directiva minera señalaron que el plantel no está autorizado a entrenar, sino que solo se facilitaron las instalaciones del recinto para acondicionamiento físico y táctico, ya que varios jugadores no tenían las condiciones de espacio necesarias para entrenar en sus hogares, razón por la cual debían ejercitarse en el exterior. Según el cuadro minero, no están quebrantando la resolución del decreto 200 del Ministerio de Salud que prohíbe la celebración de eventos deportivos.