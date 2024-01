El Sernac apunta a la productora por la devolución de las entradas de la fallida gira de despedida de Fernando González

Durante la mañana de este lunes el Director Nacional del Sernac Andrés Herrera se refirió a la responsabilidad de la productora Kamada Live en la devolución de las entradas que se vendieron a través de la ticketera Ticketportal en la suspendida gira de despedida de Fernando González.

En la ocasión el directivo señaló que la serie de eventos estaban programados para el año 2023, pero que no pudo llevarse a cabo. Así, las personas que alcanzaron a comprar los boletos no han podido recuperar su dinero. “Esta situación nos parece absolutamente impresentable. Nos parece que la responsabilidad de la productora y la ticketera es clara en orden a generar el reembolso a los consumidores que con esas expectativas de ver a una figura tan destacada del deporte chileno, no pudieron cumplirse”, indicó Herrera.

González declara

“Por eso valoramos la presencia de Fernando González que ha venido voluntariamente a aportarnos antecedentes a la investigación que estamos llevando a cabo y se ha puesto también a disposición del Sernac, porque tanto Fernando como el propio Sernac tienen como principal preocupación los consumidores que tenían la expectativa de disfrutar de un espectáculo de gran calidad y eso no pudo cumplirse”, agregó a continuación, respecto del testimonio que entregó el extenista.

“Aquí la responsabilidad de la productora y de la ticketera que recaudó los dineros de los consumidores y ya, casi un año desde ese hito, no ha devuelto las entradas a los consumidores. Quiero hacer presente además: El Sernac no solo ha realizado una investigación, sino que también a citado a declarar a Leonardo Viera, representante de la ticketera y de la productora, a fin de que preste declaración ante el Sernac. Está citado para el día de hoy. Esta es la citación a la que deberá concurrir para proporcionarnos los antecedentes necesarios. Si no concurre, nosotros solicitaremos ante los tribunales la orden de arresto para Leonardo Viera para que comparezca a declarar ante el Sernac. Una vez concluido esto, acompañaremos a los consumidores y tomaremos las acciones que vayan en su defensa”, enfatizó Herrera.

“En este caso, hemos recibido 110 reclamos por parte de los consumidores en relación con este evento por la devolución de las entradas y otros 93 reclamos por otros eventos de la misma productora y de la misma ticketera. Obviamente que aquí estamos en presencia de una productora que está muy lejos de cumplir los compromisos con los consumidores y, por qué no, si es que acaso no ha incurrido en algún hecho que pudiera revertir los caracteres de delito. Estamos muy preocupados por la situación y además, esta misma productora y ticketera tampoco respondieron los reclamos que se interpusieron mediante el Sernac”, expuso después.

“En síntesis, estamos en proceso de recabar todos los antecedentes en este caso y, acto seguido, iniciaremos las acciones que vayan en defensa de los consumidores en relación con esta productora y ticketera y valoramos la presencia que voluntariamente ha tenido Fernando González que ha venido a ponerse a disposición del Sernac. A poner el foco a los consumidores y a poner los antecedentes que nos permitan aclarar esta situación. Las productoras, las ticketeras, deben ser extremadamente profesionales y tienen que responder frente a los consumidores. No podemos estar frente a productoras que no respondan a las expectativas de los consumidores”, resumió.

Por último, expresó: “En la ley no existe definido un plazo para la devolución, pero ante la suspensión de un evento que no se realiza y habiendo mediado el pago de los consumidores, evidentemente que la primera obligación de una productora es devolver por la misma vía que pagaron, hacer la devolución o el reembolso de esas entradas, porque sino sería un enriquecimiento sin ninguna causa de un servicio que no se terminó prestando, independiente de las razones”.

Por su parte, Fernando González no quiso ahondar en la demanda que sostiene con Leonardo Viera, pero sí mostró su apoyo a las acciones del Sernac. “Me he presentado de forma voluntaria para colaborar y así empatizar con las víctimas que son los consumidores. Han sido momentos súper difíciles tanto para ellos como para mí, pero lo importante es confiar en las instituciones, en lo que va a hacer el Sernac para que se puedan reembolsar estos tickets. Todos los temas legales que pueda tener con el señor Viera son en Tribunales”, afirmó.