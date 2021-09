En medio del descalabro, la U les ofrece renovar a Larrivey y Arias: un año con opción de dos

Mientras Universidad de Chile sufría su segundo golpe en cuatro días, tras perder en Valparaíso ante Santiago Wanderers, colista absoluto del torneo, ayer en la dirigencia de Azul Azul seguían avanzando en la renovación de dos jugadores internacionales: el goleador Joaquín Larrivey y el defensa Ramón Arias, de oscuro rendimiento en Rancagua, ante Colo Colo, y en Valparaíso.

Luis Roggiero, el director deportivo, desde el hotel donde cumple cuarentena, ha sostenido sus primera reuniones de cara al proyecto que busca implementar en el equipo laico, hoy ahogado en las críticas por el pobre nivel de las últimas fechas. Su primera misión, sin embargo, estáclara. El gerente debía cumplir con los plazos establecidos por la concesionaria, que se fijó como septiembre el mes para enviar las renovaciones para Joaquín Larrivey y Ramón Arias.

Los futbolistas ya tienen en su poder la primera oferta de renovación. La concesionaria les ofreció a ambos un año seguro, con opción de dos. Esta segunda temporada se ganará en cancha, según una cantidad determinada de minutos jugados.

El caso de Joaquín Larrivey inquietaba al club. Sus números no son fáciles de encontrar en el mercado. En el presente torneo nacional suma 17 anotaciones, más los cuatro que registró en Copa Chile. En 2020, en tanto, convirtió 19 goles. Es decir, supera el registro de medio gol por partido (0,66).

Este martes, Larrivey se refería a su presente: “Mi representante estuvo hablando, pero sinceramente de la última vez que hablé no hubo modificaciones. Se pusieron en contacto, estuvieron charlando, pero no hubo avance en el tema”. Ayer, el agente de Larrivey aseguraba sostenía no haber recibido ningún tipo de ofrecimiento.

Otro de los jugadores que también tiene la oferta en su poder es Ramón Arias. El central uruguayo ha logrado darle estabilidad a los azules, pese a los errores que ha cometido en los últimos duelos.

“Si bien todos saben que mi contrato termina en diciembre, ya he manifestado las ganas de estar acá, uno es profesional y eso jamás va a faltar. Si bien hay propuestas de otros lados, uno habla en la cancha y lo mejor que puedo hacer es responder ahí”, dijo el defensor, unas semanas atrás.