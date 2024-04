El interés del Milan, el descenso de la U y la opción de la Roja: Manuel Pellegrini da señales sobre su futuro

Manuel Pellegrini cumplió 25 años dirigiendo en el extranjero con gran éxito. Actualmente, en Betis cumple una destacada campaña, que lo tiene luchando por los puestos de competiciones europeas, en un proceso que lleva varias temporada y cuyo éxito más rutilante es la Copa del Rey obtenida en 2022. Su trayectoria ha despertado el interés de grandes equipos y hoy aparece en la órbita del Milan.

En conversación con DSports, habló de la posibilidad de dirigir por primera vez en la Serie A. “Son cosas que salen en la prensa, hay que ver cuál es el origen, así que no podría pronunciarme mucho. De todas formas, que mi nombre esté siempre en equipos importantes es algo trascendental para mantenerme vigente. Es un motivo de orgullo”, señaló.

En esa misma línea, el DT abordó su futuro, donde la opción de regresar a Sudamérica está siempre latente. “Si está el espacio, porque ojalá le vaya muy bien a Ricardo Gareca, creo que me vería más cerca de la Selección que de un club. Pero estamos en el día día, me quedan dos años en el Betis y por ahora me mantendré dirigiendo equipos de Europa”, reconoció.

Por otra parte, el estratega de 70 años se refirió a Universidad de Chile, equipo en el que jugó durante toda su carrera y al que, en su primera experiencia como técnico, lo mandó al descenso por primera vez. “Ha sido un club muy especial para mí. Estoy dentro de los jugadores que más partidos jugó. Creo que la revancha la tomé en Palestino, pero ese traspié fue doloroso como hincha, jugador y capitán que fui. Con el club es difícil que vuelva”, admitió.

El destino de Claudio Bravo

Por otra parte, el Ingeniero se refirió a Claudio Bravo. El portero de 41 años ha tenido poca continuidad producto de las lesiones. Sin embargo, su regreso a la Roja le causó un efecto muy positivo, que el propio Pellegrini detalló. “Tuvo un año muy complicado, con lesiones que no le permitieron tener regularidad. El llamado a la Selección le hizo muy bien, lo remotivó”, reveló.

Consultado sobre el futuro del oriundo de Viluco, el estratega no quiso dar muchas luces. ¿A dónde seguirá? No me atrevería a hablar por él. No sé qué decidirá, yo tuve la fortuna de tenerlo estos cuatro años”, expresó.