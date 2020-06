Enrique Setién: “Estoy muy satisfecho con el rendimiento de Arturo Vidal”

Arturo Vidal volvió a recibir elogios por parte de Enrique Setién, el técnico de Barcelona, esta vez en la previa del partido de este martes contra el Leganés en el Camp Nou por la 29ª fecha.

"Es un jugador muy interesante. Tiene un perfil que siempre es necesario en cualquier plantilla. Transmite energía, además de su calidad y nos ayuda en todo momento. Tuvimos la suerte que marcara un gol nada fácil y nos puso el partido en franquicia. Estoy muy satisfecho con su rendimiento", señaló el DT.

Para el próximo partido, que se desarrollará en el Camp Nou sin espectadores por los protocolos de salud impuestos en España, Setién apuntó que "no sé en qué medida nos puede afectar. Preferiríamos estar mañana con público, pero sabemos que no será posible y hay que adaptarse. Esperemos que no nos afecte y que podamos hacer un buen partido y ganar. Jugando en campos vacíos se pierde la esencia del fútbol, pero es lo que toca y hay que adaptarse".

"Espero que no perdamos poder de intimidación. El equipo debe estar por encima de todo eso. Reclamamos el apoyo pero hay que ser capaz de sacar adelante todos los partidos. El fútbol da sorpresas. La realidad es que el factor del público nos podía ayudar y espero que no nos perjudique", complementó.

Además, aseguró que va a ocupar variantes en los próximos partidos. “Salvo en algunos jugadores muy puntuales que todos sabemos por su jerarquía, ninguno es titular o suplente. Va a haber rotaciones y quiero que participen todos con esa chispa y ganas que están demostrando. Habrá partidos que nos inclinemos por unos al margen de la rotaciones”, indicó.

El partido entre el Barcelona y Leganés está programado para este martes a partir de las 16.00 horas de Chile.