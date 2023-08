“Es algo impresentable, muy duro; ella entró por sus méritos”: las reacciones al papelón de la federación que le impidió a Martina Weil competir en el Mundial de Atletismo

Martina Weil es la principal carta del atletismo chileno. Lo viene demostrando hace un rato y lo había ratificado en el Sudamericano de Sao Paulo. Su mejor prueba es la de los 400 metros planos, pero en Brasil también se destacó en los 200. Así, se daba por descontado que en Hungría también participaría en el doble hectómetro. Sin embargo, no fue posible. Y la razón es un bochorno en toda la línea: no fue inscrita en la competencia por la federación chilena, que preside Juan Luis Carter.

Las responsabilidades son compartidas. Las tiene el timonel, pero también el gerente general, Kurt Contreras. Entre ambos se produjo la descoordinación que terminó con la hija de Gert Weil y Ximena Restrepo, leyendas de la actividad en Chile y Colombia, sin poder intervenir en la prueba. El 31 de julio vencía el plazo para conseguir las marcas mínimas. En esa fecha, las federaciones fueron advertidas de que debían inscribir a los respectivos especialistas. En Chile, al menos con Weil para esta distancia, no lo hicieron.

La explicación

Weil pide no hablar de momento y remite las referencias a su manager. Se excusa en que el revuelo que ha generado la situación ha derivado en múltiples llamadas y mensajes. Tampoco revela sensaciones respecto de la decepción que terminó sufriendo. “A nosotros, como equipo nos sorprende. Acá todos los deportistas me van a entender. Lo que menos espera una atleta de alto rendimiento que ha competido por años, que se ha preparado, es quedar fuera de este tipo de cosas. Es algo impresentable, fue muy duro. Martina buscó sus marcas, compitió, logró las marcas. Ella entró por todos los méritos. Desde ese punto de vista, esto fue terrible, pero esto ya sucedió. Esperamos que se tomen las medidas”, sostiene Kenneth Padilla, el agente.

En Hungría, en tanto, Carter pide un par de minutos para contestar las inquietudes de El Deportivo. Está en una reunión técnica. Cuando accede, intenta justificar la situación. “Aquí hay un tema que era medio extraño, por eso no declaramos antes. El primer plazo era el 31 de julio. Se clasificaron seis deportistas. Posteriormente, el día 4, World Athletics nos envía la información de Carlos Díaz y Luis Reyes, porque la lista corrió. Martina siempre estuvo clasificada en 400 y en 200. Siempre. A diferencia de lo que pasa en un Sudamericano, el que selecciona es World Athletics. El directorio no tiene que aprobar nada. Lo hace directo el área técnica con el gerente general. Y fue él quien cometió el error humano de no incluirla”, establece.

Martina Weil celebra una de sus victorias.

El procedimiento se realiza en una aplicación. “Era solo un click, porque la plataforma es amistosa. El gerente general aduce que no recibió la información del gerente técnico. Cuando me di cuenta dije ¿Qué? Nos comunicamos con World Athletics y nos contestaron que no se podía. Ya estaba zanjado”, añade.

Para Carter, la responsabilidad es clara. “El gerente general tiene la misión de resguardar la información que sale y no lo hace. Martina estaba habilitada. Nos despreocupamos. El directorio nunca recibió una copia de la inscripción. Si no correspondiera, el sistema la habría rechazado”. dice. En ese contexto, no esconde que habrá medidas. “Tenemos que evaluar en el directorio las condiciones de comunicación interna. Y las responsabilidades se tienen que asumir. Como en todas las cosas”, puntualiza.