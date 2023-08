Duras acusaciones con amenaza de demanda: la partida de Bruno Barticciotto desata otra guerra entre los agentes y Fernando Felicevich

La distancia entre Fernando Felicevich y el resto de los agentes que operan en el fútbol nacional está clara hace rato. Los segundos, de hecho, están aglutinados en una asociación que preside José Luis Carreño, en la que no participa el representante argentino, que en su cartera de clientes tiene a las principales figuras de la Selección: Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Los dardos de un lado a otro han sido públicos y notorios.

Hace un par de días se anunció la partida de Bruno Barticciotto a Talleres de Córdoba. El delantero formado en la UC se había convertido en la principal figura del cuadro árabe, lo que lo llevó a la Roja. Incluso, en esta última, debutó con un gol mediante un tiro penal. Es ahí, también, donde se separan ambos relatos y se genera la controversia que, en esta jornada, se tradujo en una dura declaración de la Asociación Gremial de Agentes de Chile, AFCH, que tiene como blanco a la firma Vibra Fútbol y, concretamente, a sus principales referentes, Felicevich y Daniel Behar.

Los dardos

A Vibra Fútbol la acusan de perjudicar los intereses de otra firma: Altius y Trading Sports. “Nos vemos en la obligación de informar y poner en antecedente (sic) sobre una nueva situación que perjudica directamente a dos de nuestros asociados, la empresa ALTIUS y TRADING SPORTS, frente a un nuevo acto de perjuicio laboral y económico por parte de la empresa Vibra Fútbol. En esta ocasión, se trata de la transferencia del jugador Sr. Bruno Barticciotto al Club Talleres de Córdoba, la que se suma a una larga lista de situaciones y actos, con el mismo modus operandi, de Vibra Fútbol y donde se han visto perjudicado sistemática, constante y regularmente parte importante de nuestros asociados”, expone. Concretamente, la apuntan por ‘levantarle’ el jugador a quienes, hasta ese momento, serían sus representantes.

Bruno Barticciotto celebra el gol que le marcó a República Dominicana, en su debut en la Selección.

Los dardos son profundos y, ciertamente, nominativos. “Que la empresa Vibra Fútbol, liderada por el Sr. Fernando Felicevich y el Sr. Daniel Behar, ambos no agentes FIFA hasta la fecha, actuaron con conocimiento y abusando del trabajo de más de 7 años realizado por las empresas ALTIUS y TRADING SPORTS respecto de su representado, el jugador Bruno Barticciotto”, añaden. Y resaltan que tanto Marcelo Contreras como Martín Sekler están cumpliendo con los requisitos de funcionamiento en la industria. “Que la empresa ALTIUS y TRADING SPORTS son agencias de representación lideradas por el Sr. Sekler y el Sr. Contreras respectivamente. Ambos aprobaron con éxito la primera versión de la prueba de agentes FIFA, obteniendo las licencias 11VW7H8 y 11VVK81 en cada caso”, agregan.

En ese contexto, resaltan que fueron los últimos los que acercaron a Palestino las propuestas por Barticciotto, específicamente, la de Talleres. “Tanto ALTIUS y TRADING SPORT, en el cumplimiento legítimo y de buena fe de sus obligaciones por el contrato vigente y exclusivo con el jugador Bruno Barticciotto, acercaron distintas ofertas de clubes, por cesión y/o compra de los derechos económicos, al Club Palestino referente al Sr. Barticciotto, y particularmente ofertas directas desde el Club Talleres de Córdoba, todas gestionadas, negociadas y presentadas al Club Palestino por ambas empresas”, sostienen.

Acusan intromisión

Según la exposición, Vibra Fútbol se entrometió a último momento. “Sin realizar un trabajo previo, teniendo en conocimiento la existencia de un contrato vigente y exclusivo con las empresas de nuestros asociados, sin mediar comunicación con sus representantes, se ha interpuesto en la relación contractual entre el jugador y sus representantes a fin de concretar el negocio gestado por ALTIUS Y TRADING SPORTS, generando un menoscabo laboral, reputacional y económico deleznable y antiético”, denuncia la asociación, que ofrece apoyo a sus afiliados para actuar frente a la ANFP y la FIFA por el caso.

La ofensiva no se detiene ahí. Hay, también, alusiones a los presuntos conflictos de interés de Felicevich, por su participación en distintos ámbitos de la industria. “Existiría una relación directa entre la empresa Vibra Fútbol con la industria de las casas de apuestas en Chile, la cual fue confirmada por el mismo Sr. Fernando Felicevich en entrevista con el diario La Tercera del 30 de Julio del2022″, postula.

Y agrega: “Que tal como se ha revelado públicamente en investigaciones periodísticas de las comunicaciones sostenidas por el señor Daniel Behar y el ex gerente de Club de Deportes La Serena en el juicio laboral RIT O194-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, existiría una relación, directa y/o indirecta, sobre la propiedad, gestión y/o administración de la empresa Vibra Fútbol sobre el Club Deportes La Serena”.

También asegura que Felicevich no cumple los requisitos para operar. “Que es de pleno conocimiento de esta Asociación la existencia de casos judiciales activos y también acuerdos extrajudiciales incompletos con parte de nuestros asociados y las empresas lideradas por el señor Fernando Felicevich y/o Daniel Behar (Asesorías Twenty Two SpA y Vibra Fútbol). Dado lo anterior, es posible concluir que el Sr. Fernando Felicevih no cumpliría con los requerimientos mínimos de elegibilidad para ser agente FIFA en virtud del nuevo RFAF. A mayor abundamiento el Sr. Felicevich no cumpliría evidentemente, al menos, los artículos, ART.1.2., ART. 5 apéndice A letras ii) y v), apéndice D letra i) y ART. 16″, especifica. Behar entraría en la figura de ‘agente vinculado’, lo que le impediría ejercer como agente FIFA. “Apelando al ART.11.4 de la RFAF, el Sr. Daniel Behar y todos quienes sean determinables”, establece.

En el círculo de Felicevich refutan todas las teorías. Aducen que la relación entre Barticciotto y los reclamantes comenzó cuando tenía 14 años, pero expiró dos años después. Y que hace un año que el ariete forma parte del corral de Vibra Fútbol. Afirman, además, que el agente cumple con todos los requisitos para participar en el mercado y cuenta con la respectiva certificación de la FIFA para ese fin, que le será ratificada en octubre próximo.

El conflicto escalará de nivel. En el mismo entorno advierten que Felicevich y sus cercanos establecerán acciones civiles para conseguir reparaciones, considerando el perjuicio que estarían sufriendo al verse expuestos en una nueva polémica.

Palestino, directo involucrado en la operación, zanja la controversia, al menos desde su perspectiva. “Al momento de la operación, Bruno Barticciotto mantenía contrato vigente con Felicevich. Nosotros reconocemos el contrato que tenía el jugador Bruno Barticciotto con esa agencia”, sentencia el directivo Fernando Aguad, quien participó directamente en las tratativas con el club argentino.

“Nadie le puso una pistola en el pecho”

Marcelo Barticciotto es el padre de Bruno. En ese escenario, acredita la decisión de su retoño de ser representado por Felicevich. “La decisión fue de Bruno, que es ya un adulto. En un momento me dijo que se quería cambiar de representante, que no estaba contento con cómo estaban llevando su carrera. Altius se portó bien con Bruno, estuvieron ahí, pero me temrminó diciendo eso. Bruno se sentó a hablar con ellos y les dijo que no quería seguir, que quería llamar a Felicevich. Nadie le puso una pistola en la cabeza, nadie se lo robó. Yo le dije que lo pensara bien. El me dijo que debía velar por su carrera”, establece.

“Talleres lo viene siguiendo hace dos años. Pero la transferencia no se había hecho. La terminó por hacer Felicevich”, precisa, mientras alude al seguimiento que había realizado el club argentino y a la evolución de las tratativas, en las que le atribuye un rol decisivo al agente. “Tienen scouting. Se lo quisieron llevar el año antepasado, el pasado. Ofrecieron préstamo. Ahora avanzaron. Las negociaciones fueron muy difíciles. Hay un mérito del representante en eso, también. la negociación estuvo caída. A Bruno le arreglaron un muy buen contrato y eso es lo principal. No quiero que se ensucie el nonbre de Bruno, porque no corresponde.”, insiste.

También revela que, en el intertanto, el delantero se documentó para dar el paso. “Bruno habló con Marcelino (Núñez), con Diego Valencia. Los futbolistas hablan de los agentes, piden referencias. . Y en un momento me dijo que se quería cambiar. El tema es que él lo decidió y él se acercó a Felicevich”, sostiene. Antes, eso sí, se los explicó a quienes lo representaron. “Se sentó a conversar con la gente de Altius, les planteó el tema. No fue una decisión fácil, pero se las comunicó oportunamente”, plantea.