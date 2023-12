Ex seleccionado brasileño Marcelinho Carioca es secuestrado tras ser descubierto en una infidelidad con una mujer casada

Marcelinho Carioca es uno de los grandes ídolos de la historia contemporánea de Corinthians. El exvolante creativo, hoy de 51 años, es uno de los grandes personajes ligados al Timao y su popularidad siempre ha sido alta en Brasil. De la mano de esa misma fama, sus acciones fuera de la cancha dan que hablar cada cierto tiempo. Sin embargo, en esta ocasión vivió una situación extrema, pues fue reportado como desaparecido, en un caso muy extraño, luego de los antecedentes que se han ido conociendo durante el día.

El exdeportista había asistido a un evento en Sao Paulo. Posteriormente, su auto fue encontrado sin él en la localidad Itaquera, por lo que se encendieron todas las alarmas sobre su situación. A través del reporte realizado por los policías que se encargaron de llevar el vehículo hacia las dependencias de una comisaría, se accionó el plan antisecuestro, por lo que entró a investigar la División Antisecuestro (DAS) de Sao Paulo.

“La Secretaria de Seguridad Pública informa que un vehículo fue localizado abandonado en la región de Itaquaquecetuba. El caso está siendo registrado como desaparecimiento de una persona y localizaçión de vehículo en la Delegación Seccional de Mogi das Cruzes. El Sistema de Identificación Automatizada de Impresiones Digitales fue accionado para apurar las circunstancias y identificar a las personas”, informó la entidad mediante un comunicado.

Más tarde, salió a la luz un video en el que Marcelinho confirmó haber sido secuestrado, a través de un particular video, en el que aparece con un ojo morado en compañía de una mujer. “Bueno chicos, estaba en el show en Itaquera, disfrutando de la samba. Luego salí con una mujer casada y su marido me secuestro y me llevó”, expresó.

En tanto, su acompañante ratificó la situación: “Confirmo todo lo que dice. Estoy casada y mi marido nos secuestró y nos puso en cautiverio”.

Final feliz

Minutos después de conocerse el video, se supo que el futbolista logró ser rescatado y llegó a la comisaría de Itaquaquecetuba, alrededor de las 14:20 horas locales de este lunes. Marcelinho arribó a la unidad en un vehículo de la Policía Militar, con el rostro cubierto con una toalla y acompañado de una mujer en el asiento trasero.

De acuerdo a las informaciones preliminares, ya hay dos personas detenidas por su presunta participación en el caso, que está siendo investigado por el Departamento Antisecuestros de la Policía Civil de Sao Paulo.