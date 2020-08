Fútbol en medio de la pandemia: Perú, Brasil y Uruguay suben el telón de sus ligas

La pandemia del coronavirus obligó a detener el fútbol en Sudamérica. Pese a que en este lado del mundo los efectos de la enfermedad permanecen, paulatinamente se retoman las competencias. Paraguay fue el primer torneo de Primera División que dio el paso, amparado en testeos masivos a los futbolistas y un protocolo de higiene y distanciamiento físico a respetar. Entre viernes y sábado se suman más competencias.

Perú es uno de los países más golpeados por el COVID-19. Hasta la fecha contabilizan oficialmente 497.624 casos y 20.228 fallecidos. Independiente a aquello, la Liga 1 determinó la vuelta al torneo para hoy. El gran cambio es que todo el certamen se concentrará en una sede única: Lima. Incluso el complejo de la Videna, donde trabaja la selección local, se usará como recinto para albergar partidos.

Una atención especial tendrá en Chile el accionar de Alianza Lima. Para este domingo fue programado el estreno de Mario Salas, en su regreso al fútbol incaico donde dejó una grata impresión por su éxito en Sporting Cristal. El Comandante se llevó consigo a Patricio Rubio, para ser su centrodelantero titular. Tienen que enfrentar a Binacional, uno de los representantes peruanos en la Copa Libertadores, no obstante el juego está en duda por el COVID. Seis futbolistas de Binacional dieron positivo y la Comisión Médica de la Federación Peruana recomendó que el plantel se aisle. No está claro si el encuentro se disputará o no.

Foto: AFP

Brasil, el gigante sudamericano que ha sucumbido ante los embates del coronavirus (2.862.761 casos y 97.418 muertes), tiene fútbol hace semanas pero correspondiente a los Campeonatos Estaduales. Este sábado arranca el Brasileirao 2020. Uno de los nombres propios de la liga es Jorge Sampaoli, quien asumió la banca de Atlético Mineiro tras su histórica campaña con Santos. El estreno del casildense será complicado, porque visitan al Flamengo, campeón vigente, en Maracaná. La presencia nacional en el torneo está con Ángelo Araos (Corinthians) e Ignacio Jara (Goiás).

También el sábado se reanuda el Torneo Apertura de Uruguay. Pese a que el país ha sido uno de los mejores del continente en el control de la pandemia, se tomaron con cautela el retorno del fútbol. Este domingo se juega el gran clásico entre Nacional y Peñarol, donde milita Christian Bravo.

El resto

El panorama de los otros torneos locales de la Conmebol es diverso. La liga que sí tiene fecha de reinicio es la ecuatoriana. Será el 14 de agosto.

Donde hay un poco más claridad es en Argentina. Luego de una reunión entre la AFA y el Gobierno, se acordó iniciar los entrenamientos de los planteles el próximo lunes 10. Varios actores del fútbol transandino como Marcelo Gallardo pregonaron por el pronto retorno de las prácticas al otro lado de la cordillera.

En Chile los clubes siguen entrenando a la espera de una definición respecto a la fecha de reinicio del Torneo Nacional. Este mes es el que asoma como clave.