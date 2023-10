Inglaterra se impone a Argentina y se queda con el tercer lugar del Mundial de Rugby

Inglaterra se toma revancha de lo ocurrido en semifinales. El combinado europeo, que enfrentó a Los Cóndores en la fase de grupos, derrotó a Los Pumas de Argentina y se quedó con el tercer lugar del Mundial de Rugby, en el Stade de France, de París.

Los ingleses se impusieron por 26 a 23 ante los dirigidos por el australiano Michael Cheika, a quien no le resultó su estrategia inicial y comenzó cayendo por 13-0 en el cuarto de hora.

Una reacción que no alcanzó

A pesar de este mal arranque, el equipo sudamericano despertó y remontó el marcador en el inicio de la segunda parte. Sin embargo, Inglaterra volvió a golpear gracias a Theo Dan y nuevamente se puso en ventaja por 23-17.

Ya entrado el complemento, el experimentado Nicolás Sánchez tuvo el empate, pero erró el penal. Tras eso, el argentino, que disputa su último Mundial, acabó entre lágrimas, en una jugada que pudo cambiar el duelo. Finalmente los europeos aseguraron el compromiso con un 26-23.

Marcos Kremer, una de las figuras de los transandinos, no escondió su decepción por no conseguir el tercer lugar: “Un poco amargas las sensaciones, sé que no jugamos mal durante todo el parido, pero tuvimos momentos flojos. Fue una final, sabíamos que se iba a cerrar en los últimos minutos, se dio para ellos. Si pasaba algo diferente por ahí jugábamos 30 minutos más y ahí le ganábamos. Se perdió, duele, hay que masticar esto y seguir adelante”.

“El equipo por momentos encontró su rendimiento, pero por momentos no. Creo que nos faltó experiencia y de rematar en los últimos metros. En este momento se me hace difícil hablar de esto, pero estoy seguro que el equipo lo dio todo y que ninguno de mis compañeros se guardó nada”, cerró el el forward.