La insólita explicación de Rubiales por beso a Jenni Hermoso: “Fue como el que le daría a mis hijas”

Luis Rubiales nuevamente está en medio de la polémica. A solo días de haber anunciado su renuncia a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, el dirigente ha hecho ruido por una entrevista con The Sun, donde sigue manteniendo su inocencia en el beso no consentido a Jenni Hermoso, tras la obtención del Mundial Femenino.

En la entrevista, Rubiales lanzó insólitas declaraciones en torno al beso y su comportamiento en Australia. “El significado del beso a Jenni habría sido exactamente el mismo que el de un beso a una de mis hijas. Entre amigos y familiares, eso es muy, muy común”, fue la que más atención llamó.

Además, sostuvo una vez más que no había ninguna intención sexual en el comentado beso con la jugadora española. “Fue un momento muy feliz, una celebración, un momento de euforia. Mis intenciones eran nobles, entusiastas, 100% no sexuales, 100%, repito, 100%. No hubo daño, ni tuvo contenido sexual, ni agresión, nada de eso”, agregó.

De hecho, ese fue uno de los puntos que más repitió en la conversación con el rotativo inglés: “Cometí un error, pido perdón, pero seamos claros: bajo ninguna circunstancia es una agresión sexual. Tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz y todo estará bien. Mírame a la cara, soy un buen tío”, expuso Rubiales, quien este viernes deberá declarar ante la Audiencia Nacional por su acción.

El único punto en donde admitió culpabilidad fue en torno a los gestos que realizó en el Palco Real una vez que terminó el encuentro entre España e Inglaterra. Al ganar el campeonato del mundo, el ex presidente se tocó los genitales a modo de celebración, a solo pasos de la reina Letizia y la infanta Sofía.

“Esto me da mucha vergüenza... No hay excusas. En España, tanto con los hombres como con las mujeres, hay una expresión que probablemente se traduciría en algo así como ‘olé, mis huevos’ o algo por el estilo. Esta expresión vulgar básicamente lo que significa es: bravo, bien hecho. Pido disculpas porque no es el comportamiento que debería haber tenido”, admitió en la entrevista.