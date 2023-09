Conoce la mansión de US$ 11 millones que compró Lionel Messi en Estados Unidos

Lionel Messi se encuentra con la selección argentina disputando las Eliminatorias Sudamericanas. Este martes visitarán a Bolivia en La Paz, en un duelo que siempre es incómodo para la albiceleste. La presencia de Leo en el Hernando Siles todavía no está confirmada, en algo que ha sido el principal tema de conversación en la previa del duelo. Sin embargo, no sólo por eso ha hecho noticia el transandino en las últimas horas. Según la información publicada por el medio especializado en bienes raíces The Real Deal (TRD), el rosarino adquirió en Estados Unidos una mansión cercana a los 11 millones de dólares.

La propiedad está ubicada frente al mar en Fort Lauderdale, en el condado de Broward (45 kilómetros al norte de Miami), posee 976 metros cuadrados y ocho habitaciones. De hecho, la suite principal de la vivienda, la que será utilizada por Messi y su esposa Antonela Roccuzzo, tiene la increíble superficie de 149 metros cuadrados.

Vista de la nueva mansión de Lionel Messi. Foto: Forbes

Otra de las particularidades de esta mansión es que cuenta con dos muelles de 51 metros, una piscina frente al mar, gimnasio, spa y una cocina de diseño italiano. Esta nueva adquisición al exjugador del Barcelona le costó la cifra exacta de 10,8 millones de dólares. Fue construida en 1988, pero la remodelaron y ampliaron en 2000.

Cerca de su club y de un amigo

La nueva vivienda del astro argentino está ubicada a 8 kilómetros de distancia del Estadio Drive Pink (o Lockhart Stadium) y del centro de entrenamiento del Inter Miami, su nuevo club desde este año.

De esta forma, Messi vivirá cerca de un viejo amigo y compañero de equipo: Sergio Busquets. En agosto el mediocampista adquirió una mansión de 8,7 millones de dólares, también en el condado de Broward.