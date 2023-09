A la espera de los resultados de un examen genético: los angustiosos días de Alexis Sánchez por culpa de una anemia severa

La presencia de Alexis Sánchez es elemento de debate en la selección chilena. En Milán están preocupados por el delantero. No quieren que juegue ante Colombia. De hecho, en el Inter intentaron hasta el último minuto que el Niño Maravilla cancelara su viaje a Sudamérica para los partidos de la doble fecha clasificatoria, tras ser diagnosticado con una anemia severa. Todos los días, sin falta, los médicos del cuadro lombardo se comunican con Roberto Yáñez, el galeno de la Roja, para saber sobre el estado de su última incorporación.

Los directivos italianos hicieron de todo para frenar el viaje de Alexis. “Hablaron largamente con el chileno, explicándole en todos los sentidos que sería bueno y correcto quedarse en Appiano (Gentile, complejo deportivo del Inter)… hablaron con el cuerpo médico chileno y los directivos de la Federación sin encontrar respuesta, pero, sobre todo, sin encontrar el apoyo del jugador”, publicó La Gazzetta dello Sport.

En Juan Pinto Durán apuestan por la presencia del Niño Maravilla. Es evidente que sin el tocopillano en la cancha, el peso de la ofensiva nacional disminuye demasiado. Sin embargo, en la Selección no quieren apurar su vuelta, sobre todo, porque lo han visto (como pocas veces) complicado físicamente. Si bien ya cuenta con el alta médica, será el técnico Eduardo Berizzo finalmente quien decidirá si juega frente a los cafetaleros.

Primeros síntomas

Los problemas médicos de Alexis se arrastran hace casi dos meses, aproximadamente. El futbolista ya se lo había comunicado al cuerpo médico de la selección chilena. Incluso, en el Inter de Milán estaban al tanto de sus complicaciones al momento de ficharlo. La anemia severa se le presentó en pleno mercado, lo que fue un problema extra, ya que influyó en el proceso de negociación con el Olympique de Marsella, que frenó sus intenciones de retenerlo.

La sospecha de que algo malo pasaba partió por culpa de un cansacio excesivo, seguido de ahogos que le impedían exhibir su mejor versión durante las prácticas que Sánchez realizaba. Por lo mismo, inmediatamente entró en alerta. Visitó a diferentes doctores para buscar una evaluación precisa. En un principio, nadie supo darle una respuesta concreta.

El goleador histórico de la Roja aprovechó su estadía en Barcelona, una de sus ciudades favoritas, donde pasa buena parte de sus vacaciones, ya que tiene una residencia, para visitar a un especialista en Madrid. En la capital española, se le diagnosticó una anemia severa, pero del cual, hasta ahora, no se sabe la causa. De hecho, aquello es lo que genera más preocupación en el entorno del Niño Maravilla. Mientras tanto, el tratamiento ha consistido en un plan incluye hierro y golpes vitamínicos, que ya le han sido suministrados.

La enfermedad que aqueja al futbolista lo sorprendió a él y a su circulo más cercano, sobre todo, porque nadie era capaz de determinar la causa de esta anemia tan rebelde. En Europa, AS10 visitó especialistas expertos en la materia, pero, hasta el momento, ninguno pudo dar con el origen de esta alteración.

¿Hereditario?

En ese escenario, Alexis tomó una decisión, ya que además de su salud también estaba en juego su futuro: estaba sin club y el cierre del mercado se acercaba velozmente. Por eso, fue a Madrid, donde se sometió a un estudio genético que será clave para descifrar el origen de la dolencia, lo que ayudará a elaborar un tratamiento mucho más específico para combatir la anemia. De ahí que en Juan Pinto Durán siempre hablaran de que Alexis había sido sometido a exámenes invasivos.

Una de las interrogantes que se pretende resolver con estos análisis de ADN es si la anemia severa es hereditaria o no. Sería un caso extraño, según lo que le han explicado al formado en Cobreloa, porque cuando es así se manifiesta a los 15 años, aproximadamente. Y en este caso apareció ahora, de repente.

Lo importante es encontrar la causa para resolver el problema de raíz, pero no corre riesgo su vida ni tampoco se va a retirar, aseguran en su entorno. “El cuerpo técnico de Chile está evaluando el estado de Sánchez, mientras se le realizan pruebas clínicas -no graves y conocidas por el Inter- sobre su nivel de hemoglobina, que es inferior al valor normal de referencia”, detallaron en La Gazzetta dello Sport.

En la Roja entienden que el ex Manchester United es su mejor hombre en ataque. “No pueden haber dudas sobre si son importantes o no. Por algo Alexis se sigue manteniendo en Europa; por algo Arturo está en una de las ligas más importantes del mundo. Obviamente, los más chicos tratamos de rescatar lo máximo de otros jugadores. Espero que puedan estar el martes porque son muy importantes para el grupo, y por lo que transmiten dentro de la cancha”, declaró Felipe Méndez este domingo.

Los históricos lo piden

No hay dos opiniones. Los antiguos referentes de la Selección quieren al exgoleador del Arsenal en la cancha para el duelo ante Colombia, en el estadio Monumental, más allá de sus problemas y su falta de fútbol. “Alexis hace rato no compite, pero es un jugador importantísimo. El mejor delantero que tenemos en nuestro equipo”, dice Jorge Aravena a El Deportivo.

El Mortero suscribe que la Roja debe intentar manejar la posesión frente a los cafeteros, algo que se vislumbra complejo sin el atacante del Inter en el campo. “En Colombia tienen futbolistas de muy buena técnica y hay que sacarles el balón rápido, porque si no empiezan a tocar y nos complicarán mucho”, advierte.

Alexis Sánchez y Eduardo Berizzo, en el amistoso entre Chile y Paraguay Foto: Sebastián Oria/AgenciaUNO

Gabriel Mendoza, por su parte, cree que si el cuerpo técnico no usó a Sánchez en Montevideo era para que pudiera decir presente en Macul. “A Alexis si no lo llevó es para cuidarlo para este partido, porque de local tenemos que hacernos fuertes y sacar puntos para poder clasificar. En ese sentido, se tomaron todas las medidas para que estuviera en el partido con Colombia”, señala.

En criterio del Coca, el ariete lombardo no puede ausentarse, lo mismo que estima con Arturo Vidal, ya que, si ingresó en el Centenario, es porque está bien físicamente. “Debe estar. Es un jugador muy importante en la Selección, que le inyecta algo distinto. Lo mismo que Vidal; si estuvo en la banca y entró, es porque está para jugar. Con esa pachorra y el currículum que tienen, sin duda alguna deben estar frente a la visita, que viene de un triunfo”, insiste el exlateral.

Asimismo, refuerza la idea de que Berizzo debe utilizar a los jugadores en sus posiciones respectivas y no repetir el esquema que probó ante Uruguay. “Alexis debe ir con Brereton arriba; Aravena quizás más suelto, como en la Católica. Que estén en sus lugares naturales”, remarca.

Leonardo Véliz, por otra parte, reconoce la importancia de Alexis Sánchez, pero no es tan cerrado en su juicio de si debe ser titular o no, ya que su presente no es el mejor. “Es nuestro mejor exponente, pero está mal. Está complicado de salud, todos lo sabemos, por algo no viajó la semana pasada”, sostiene.

El mundialista en 1974 compara la situación del atacante con la del volante del Athletico Paranaense, pero también incluye a Charles Aránguiz en el análisis. “Es lo mismo que Vidal: uno no sabe si están para disputar 90 minutos. Esos son puntos en contra, ya que nuestros principales referentes no están bien físicamente. Además, el viernes se vio muy mal a Aránguiz, que suele ser regular”, concluye.