Felipe Méndez espera por la presencia de Alexis y Vidal ante Colombia: “Ojalá puedan estar por lo importante que son y lo que transmiten”

Este martes 12 de septiembre, Chile buscará sanar sus heridas. Luego de la dolorosa derrota en Uruguay, la Roja se medirá ante Colombia por la segunda jornada de las Eliminatorias para el Mundial 2026. En ese sentido, Víctor Felipe Méndez y Thomas Galdames analizaron las claves del duelo con los cafeteros, que se impusieron por la mínima sobre Venezuela.

El volante del CSKA Moscú se refirió al cotejo ante los charrúas y habló sobre la importancia de sumar de a tres como local. “El partido pasó por ahí. Sabíamos las virtudes de ellos que era robarte el balón y salir rápido. Ahora estamos preparando el partido del martes de la mejor manera, todos estamos muy positivos y creo que el camarín sigue trabajando bien para sacar un resultado positivo”, señaló en conferencia de prensa.

“Antes de que inicien las Eliminatorias, uno hace un análisis de las selecciones a las que se va a enfrentar. Pudimos analizar la forma en la que juegan, pero lo más importante será lo que realicemos el día martes. Debemos enfocarnos en mejorar, en tratar de hacer un partido correcto porque la verdad es que el margen de error es muy poco, así que debemos estar concentrados en todo momento y obviamente esperanzados en dejar los tres puntos acá”, complementó.

El defensor, en tanto, habló sobre su gran presente como lateral en Godoy Cruz y el aprendizaje que saca de Gabriel Suazo. “Compartir con jugadores de jerarquía te hace crecer mucho. Gabriel viene demostrando su nivel hace mucho tiempo. Lo hizo en Colo Colo y ahora lo está mostrando en Francia. A su corta edad es un tipo muy maduro, que tiene las cosas muy claras y eso te hace crecer mucho. Como jugador es muy bueno técnicamente y trato de adquirir lo que más puedo de su posición”, indicó.

Además, valoró la posibilidad de poder vestir la camiseta de la Selección: “Crecer en una familia de futbolistas me ayudó mucho a comprender la profesión. Mi viejo y mi hermano, que ya estuvieron acá, me aconsejan. Me decían lo que se sentía estar con la camiseta de la selección, pero uno hasta que no pisa la cancha acá no se da cuenta todo lo que genera. Es un orgullo tener la camiseta de la selección puesta porque es lo máximo que le puede pasar a un jugador”, comentó el zurdo.

Esperan por Sánchez y Vidal

Ambos jugadores evaluaron y elogiaron a la selección colombiana, pero fueron tajantes en la importancia de imponerse en el duelo del martes. “Salir a buscar el partido, salir a ganarlo. Tenemos que quedarnos con los tres puntos acá. Sabemos que enfrentamos a una selección de altísimo nivel, que tiene jugadores de jerarquía, que tienen buen pie y que por las bandas son rápidos. Tenemos que prestarle atención a esas cosas, pero también preocuparnos de nosotros”, señaló Galdames.

“Mañana haremos un análisis más profundo, pero todos conocemos las características del rival. Tienen un juego agresivo por las bandas, así que trataremos de contrarrestar eso. Creo que lo más importante es lo que nosotros realicemos. Si hacemos un partido correcto en todas las líneas, no me cabe duda de que el partido saldrá a nuestro favor”, comentó Méndez.

Finalmente, el volante valoró a Alexis Sánchez y Arturo Vidal, y habló sobre la relevancia que tienen para el grupo: “No pueden haber dudas si son importantes o no. Por algo Alexis se sigue manteniendo en Europa, por algo Arturo está en una de las ligas más importantes del mundo. Obviamente los más chicos tratamos de rescatar lo máximo de otros jugadores. Espero que puedan estar el martes porque son muy importante para el grupo y por lo que transmiten dentro de la cancha”, sentenció.