Sudamérica sufre por el alto valor de las entradas en las Eliminatorias

Comenzaron las Eliminatorias Sudamericanas y la fiesta del fútbol toma su mejor color. La efervescencia de los hinchas forma parte de ese fenómeno, aunque para esta carrera para llegar a la Copa del Mundo de 2026 ya empezaron las primeras críticas. Un efecto generalizado. Porque, si bien la mayoría de los estadios se ven repletos en las primeras jornadas, salvo Uruguay frente a Chile, lo cierto es que en gran parte de los países surgió de manera espontánea un cuestionamiento al precio de las entradas.

Chile no escapa a esa tendencia. A pesar de que el costo de las localidades lo ubica en el promedio, jugadores como Arturo Vidal se quejaron por el valor de un ticket para presenciar al equipo de Eduardo Berizzo, el próximo martes ante Colombia, en el estadio Monumental.

“Las entradas están caras. Ya le dijimos ya al presidente (Pablo Milad) que las baje un poquito, porque están muy caras, necesitamos el estadio lleno”, advirtió el volante de Athletico Paranaense en su canal de Twitch.

Incluso, el oriundo de San Joaquín no dejó escapar la ocasión para destacar la importancia de contar con un masivo apoyo del público en las galerías para estos duelos eliminatorios: “Necesitamos gente que vaya a cantar, que vaya a apoyar. Tenemos que jugar no solo los once, 40 o 50 mil personas, todos juntos”.

La respuesta de Pablo Milad, el presidente de la Federación, no se hizo esperar: “Sé que las entradas son altas porque los costos son muy altos, los costos del sistema, el protocolo, la logística de la Selección es alta, y son precios de mercado, toda Sudamérica está pidiendo casi lo mismo. Las entradas se han vendido menos del 50 por ciento, es un problema de la región, de cierta recesión económica que también nos afecta a todos”.

Una realidad que se ha hecho evidente en los últimos días. Tanto, que a final del mes pasado, la comercialización de las entradas para el partido del martes ante Colombia, el primero de la Roja como local, sólo tenía un 20%.

Incluso, obligó al organismo a tomar decisiones extremas para paliar la crisis. Fue así como ideó una ambiciosa campaña a través de sus redes sociales. Un mensaje que incentivaba a la adquisición de los abonos, los cuales van desde los $ 148.500 hasta $ 1.435.500 en total, por los nuevos partidos. Un afiche en que aparecieron los principales jugadores del equipo nacional: Ben Brereton, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel; los jugadores más populares para los hinchas. Una oferta que incluía un Pack 3 partidos 2023, que parte en $ 49.500 para las galerías y llega a $ 366.300 en Océano, para los duelos ante Colombia, Perú y Paraguay.

La realidad de otros países

Las quejas de los hinchas han traspasado las fronteras. Tal como ocurrió en Chile con Vidal, otros protagonistas de las Eliminatorias también advirtieron sobre el alto costo de los ingresos para los partidos. Uno de los casos más anecdóticos es el del técnico de Argentina, Lionel Scaloni, actual campeón del mundo.

“Yo tuve que comprar nueve, obviamente las pagué, me salieron 900 mil y algo (US$ 2.500)... Me costó, si quieres después te muestro el recibo. Me cuesta, como a todos. Pero yo no soy nadie para poner el precio de las entradas, por mí que vaya gratis la gente. Pero no puedo hacer nada”, dijo el entrenador en la previa ante Ecuador, en el Monumental de River Plate.

Uruguay, que le ganó a la Roja el viernes, ha sufrido otro tanto por la baja demanda. Tras la eliminación en la primera ronda de Qatar 2022 la federación oriental fue castigada por la FIFA por el “comportamiento discriminatorio de sus hinchas”. Una sanción que obligó a reducir el aforo en las cabeceras del Centenario: 3.000 lugares de cada lado.

“Si la cantidad de espectadores es bajo, quiere decir que el mercado no respondió a los precios, por lo que habrá que hacer una autocrítica y corregirlo”, aseguró Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, antes del encuentro ante Chile, donde no se llenó el estadio.

Ecuador fue otra de las selecciones sancionadas por la FIFA por cánticos contra Chile en Qatar 2022. Una sanción que le impedirá llenar cerca de 1.000 puestos en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, el martes ante Uruguay.

Chile, en el promedio

A pesar de los reclamos de los fanáticos y la poca efervescencia, lo cierto es que la Roja está lejos de los boletos de mayor valor en este inicio de las Eliminatorias. Nada comparado con los paraguayos que pusieron entradas a 7 dólares para el duelo inicial ante Perú, que terminó con empate sin goles en Ciudad del Este. Cerca de 6.000 pesos chilenos.

Siempre en las populares, la Roja es quinta en el ranking de precios para este primer duelo para llegar a la Copa del Mundo de 2026. Incluso, la corrección en la oferta propuesta por la ANFP puede llegar a los 20 dólares. Los ingresos más caros son de los brasileños, que esta vez llevaron al Scratch bien al norte, a Belem, para medirse a Bolivia.

Respecto de los ingresos más caros, Colombia y Brasil tienen entradas VIP con servicios alimenticios en zonas especiales, con valores cercanos a los 400 dólares (cerca de 360 mil pesos chilenos) por partido. En ese mismo sector, los tickets chilenos en la zona más exclusiva son los cuartos más altos de la región, solo superado por los ejemplos antes mencionados y los elevados precios de los peruanos.