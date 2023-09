Exarquero de la U provoca a Messi antes de jugar contra Bolivia: “La altura lo mata psicológicamente”

Este martes, Argentina enfrenta un duelo que históricamente siempre le ha sido complejo: visitan a Bolivia, en La Paz. Tanta es la preocupación de Lionel Scaloni, que los jugadores de la albiceleste arribaron a la ciudad con tubos de oxígeno. Mientras tanto, uno de los grandes temas en la previa es la presencia de Lionel Messi. Por lo mismo, un exarquero de la Universidad de Chile realizó una provocadora opinión que calentó el duelo.

José Carlos Fernández, exarquero de la U en 2006, considera positivo que la estrella del Inter Miami juegue en el Hernando Siles: “Te lo voy a decir con toda la sinceridad. Están pendientes porque la gente quiere ver a Messi, pero si me preguntas a mí, quiero que juegue. ¿Por qué? He visto los peores dos partidos de su carrera en la ciudad de La Paz, donde yo lo he visto sufrir. Psicológicamente lo mata”, declaró El Gato, como le apodan, a D Sports Radio.

Además, Fernández recordó el historial negativo que tiene la albiceleste en tierras altiplánicas, como el 6-1 en 2009 con Maradona como DT, y no le teme al actual campeón del mundo: “No veo mucha diferencia. Argentina siempre es superior, pero siempre está asustada de ir a jugar a La Paz. Es un común denominador de todas las selecciones. Siempre va a asustada a pesar de que ha sacado resultados importantes en su momento”.

De igual forma, el exmeta también hace énfasis en el juego que debe mostrar la escuadra de Gustavo Costas: “Es exagerado. La altura no gana sola. Bolivia no va al Mundial desde 1994. Es complicado jugar en La Paz, pero tenés que jugar diferente. Son estrategias y Scaloni ya lo hizo en su debut y le salió bien”.

Un fugaz paso por la U

El Gato Fernández tuvo un corta estadía en la Universidad de Chile. El portero arribó en 2006 tras la partida de Johnny Herrera a Corinthians, pero no pudo quedarse con la titularidad en el arco estudiantil, condición que le ganó Miguel Pinto. El boliviano sólo permaneció en Chile el primer semestre de ese año y luego partió Universitario, de su país.