“Un empleado problemático; en el Inter son masoquitas”: la prensa italiana estalla contra Alexis Sánchez por viajar a Chile

En Italia no le pierden la huella a Alexis Sánchez. El delantero chileno, quien arrastra problemas médicos luego de que se le diagnosticara una anemia severa, está recibiendo duras críticas por sumarse a la Roja, pese a las recomendaciones de los médicos del Inter de Milán.

Así lo confirma en su edición de La Gazzetta dello Sport, quien asegura que el chileno no hizo caso a las recomendaciones del equipo lombardo. “Los directivos hablaron largamente con el chileno, explicándole en todos los sentidos que sería bueno y correcto quedarse en Appiano (Gentile, complejo deportivo del Inter)… hablaron con el cuerpo médico chileno y los directivos de la Federación sin encontrar respuesta, pero, sobre todo, sin encontrar el apoyo del jugador”, consigna el citado medio. “Como cualquier club en estos casos, el Inter hubiera preferido que el jugador se hubiera quedado en Milán para solucionar el problema con la mayor tranquilidad posible, pero la llamada de la selección fue más fuerte”, agrega.

Con el pasar de las horas, las críticas contra el chileno se han ido incrementando. “¿Qué le pasa a Sánchez? Ya tuvo problemas de este tipo en el pasado. Sería importante saber cómo lo verá el vestuario tras este nuevo capítulo con su selección. ¿Encaja su comportamiento con el vestuario del Inter”, sostuvo el periodista Julio Peroni en el Sportitalia.

“¿El regreso de Sánchez? En el Inter son masoquistas. Recuerdo cuando le renovaron contrato, aunque sabían que se quedaría en el banquillo. Hicieron todo lo posible para despedirlo y después de un año lo recuperaron”, complementó Giuseppe Galli en el mismo medio.

El periodista Giovanni Capuano de Radio 24 se sumó. “La cuestión de Sánchez solo se ve acá. Tienes un empleado problemático y para sacarlo tienes que pagarle una buena indemnización. Un año después decides aceptarlo de nuevo y luego te sorprendes y le haces saber que estás ‘molesto’ porque en la primera oportunidad que tiene solo le importan sus problemas”, señaló en twitter.

Lo cierto es que más allá de su falta de fútbol, Alexis no logra reponerse de cada esfuerzo que realiza. Se ahoga, sin poder recuperarse y exhibir ese despliegue físico que acostumbra. “Se ha sometido a varios exámenes bien invasivos. No es que no juegue solo por la falta de fútbol”, dicen desde Quilín.

En la Roja, por su parte, aseguran que el delantero estará disponible para el duelo frente a Colombia. “Le han hecho estudios el lunes pasado que tenían como contraindicación la actividad por un periodo prudencial de días. Pasados esos días, el jugador está apto y eso es lo que ha pasado: hemos tenido que esperar clínicamente los días prudentes después de ese análisis para disponer de él. Como se han cumplido, está en perfecto estado para empezar el partido de mañana”, anunció Eduardo Berizzo.