La UC contacta a Vojvoda en su carrera por encontrar técnico

Universidad Católica sigue buscando técnico. Los cruzados, de la mano de José María Buljubasich, el gerente deportivo, analizan una serie de nombres para reemplazar al renunciado Ariel Holan. Hoy, la lista corre y varios candidatos son sondeados.

Lo cierto es que en esta lista de diferentes técnicos que han sido ofrecido a las oficinas de San Carlos, uno de los nombreas que más interés despierta es el de Juan Pablo Vojvoda. Ya hubo contactos. El argentino, de profesión médico, lleva como carta de presentación su excelente campaña realizada durante la temporada pasada en La Calera. Los cementeros terminaron en la segunda posición, peleando palmo a palmo por el título con el equipo que hoy lo tiene en la mira.

Vojvoda, hace unas semanas, reconocía a El Deportivo su intención de seguir dirigiendo en Chile tras renunciar al equipo de la Quinta Región. “Hay que esperar y ver la posibilidad que pueda surgir. Lo que sí, me gustaría seguir dirigiendo en Chile, este es mi trabajo, dirigir ya sea acá o en Argentina, pero siempre con la oportunidad de crecer”, reveló.

Su partida del equipo Rojo se concretó con un desfase de horas luego de partida de Holan. Muchos creyeron que el galeno de profesión tenía cerrado su acuerdo con el equipo de Las Condes. “Lo único claro es que no renové con la Calera y que no hubo factores externos. Las decisiones del club y mías solamente corresponden a lo interno. Aún no llega ninguna propuesta para dirigir a ningún equipo en estos momentos”, aclaró