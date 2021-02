Vojvoda, tras dejar La Calera: “Me gustaría seguir dirigiendo en el futbol chileno”

El argentino Juan Pablo Vojvoda, quien llegó al país a principios de 2020 para dirigir a Unión la Calera, casi logra una hazaña histórica, luchando mano a mano por el campeonato frente a la Universidad Católica. Por eso sorprendió ayer cuando desde el cuadro cementero anunciaban no iba a seguir con ellos en el próximo campeonato.

Casi 24 horas después del anuncio, Vojvoda explica su decisión a El Deportivo. “Yo finalizaba contrato al término de este campeonato y decidimos por ambas partes no continuar, no hay nada en especial, llegamos a un acuerdo con el club de no seguir”, apunta. También declaró cómo se sintió dirigiendo al cuadro rojo. “Quiero agradecer a los jugadores, fue la institución que me permitió llegar al fútbol chileno, conocer desde adentro el fútbol chileno. El balance final fue muy positivo, porque se supo competir de igual a igual en Copa Sudamericana, donde quedamos afuera por penales, y le peleamos a la Católica el campeonato, aunque se perdieron puntos por detalles”.

Apenas se supo de su salida de ULC, de inmediato se hizo conexión con la posibilidad de ir a la UC, que horas antes había anunciado que Ariel Holan hará uso de su cláusula de salida. Sin embargo, el técnico aclara que hay una relación entre ambas informaciones. “Lo único claro es que no renové con la Calera y que no hubo factores externos. Las decisiones del club y mías solamente corresponden a lo interno. Aún no llega ninguna propuesta para dirigir a ningún equipo en estos momentos”, subraya.

Respecto a sus planes para este año, eso sí, Vojvoda sí destaca un punto importante. “Hay que esperar y ver la posibilidad que pueda surgir. Lo que sí, me gustaría seguir dirigiendo en Chile, este es mi trabajo, dirigir ya sea acá o en Argentina, pero siempre con la oportunidad de crecer”.