Leo Valencia: “Esperamos hablar a la cara con los dirigentes porque hicieron muchas cosas mal”

Para nadie es un misterio que la relación entre el plantel de Colo Colo y la dirigencia está absolutamente quebrada. Esta tarde, en radio Agricultura, el volante Leonardo Valencia fue uno de los encargados de hablar del conflicto salarial que ya se prolonga por más de dos meses y que tiene a los jugadores cobrando su sueldo en el Seguro de Cesantía.

“Se generó un conflicto un poco grande, pero nosotros como plantel estamos firmes y lo estamos con los jugadores que nos defienden en cada reunión. Quisieron manchar a muchos compañeros de nosotros con cosas que no eran ciertas, así que eso queda un poco atrás“, señaló.

En esa misma tónica, el ex Universidad de Chile y Botafogo, entre otros clubes, espera una conversación con las autoridades de Blanco y Negro. “Esperamos volver y hablar como hombres a la cara con los dirigentes porque hicieron muchas cosas mal", manifestó.

Una de las incógnitas es cómo será la convivencia entre los futbolistas y la regencia del club, una vez que todo se reanude. Para Valencia, eso no es tan importante. “Me preocupa más la relación entre el plantel, nuestros jugadores. Estamos firmes, me interesa más la relación que tengamos en el día a días con nuestros compañeros que con los dirigentes. Nosotros estamos a muerte con los jugadores, con todo el plantel y esperemos que se solucionen algunos problemas. Obviamente hay que tener una conversación como hombre, mirándose a la cara para decirse las cosas que se hicieron bien y mal“, insistió.