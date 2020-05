Los partidos más recordados por sus polémicas

Existen partidos que permanecen en el recuerdo por diferentes motivos: grandes goles, cambios en el marcador, actuaciones consulares, etcétera. Pero hay también encuentros imborrables por sus polémicas. Desde goles con la mano, hasta penales mal sancionados; pasando por el protagonismo de los árbitros, sindicados varias veces como los malos de la película.

Argentina – Inglaterra, Mundial de México 1986

La jugada polémica más icónica de la historia: la mano de Dios. Por los cuartos de final de la Copa del Mundo, el 22 de junio de 1986, en un Estadio Azteca con más de 114 mil personas, Diego Armando Maradona metió la mano para anotar un gol, lo que resultaría siendo clave para que la Albiceleste derrote a los ingleses y se metiera entre los cuatro mejores. Con la mano, Maradona anticipa al golero Peter Shilton para hacer el 1-0 parcial. Los transandinos terminaron con ganadores del certamen, al ganarle la final a Alemania.

Corea del Sur – Italia, Mundial de Corea-Japón 2002

La Copa del Mundo asiática tuvo a uno de sus organizadores en la polémica constante, por los supuestos favores arbitrales que le permitieron llegar a semifinales. El duelo entre coreanos e italianos, por octavos de final, es uno de los más controvertidos en la historia de los Mundiales. El árbitro ecuatoriano Byron Moreno quedó en el ojo del huracán por su discreta actuación. Cobró un dudoso penal para Corea en el primer tiempo (lo atajó Buffon), expulsó a Totti en el alargue al mostrarle amarilla por simular una falta, cuando se había tropezado con un rival, y le anuló un gol de oro que era lícito a Tomassi por una posición de adelanto que no era. Italia denunció un complot de la FIFA para que los asiáticos siguieran en el Mundial. Las sospechas de corrupción terminaron sepultando la carrera de Moreno.

Corea del Sur – España, Mundial de Corea-Japón 2002

En cuartos de final, los surcoreanos eliminaron a los hispanos, que quedaron con el sabor amargo por las determinaciones del juez egipcio Gamal al Ghandour. El duelo finalizó sin goles y se definió por penales. Durante el alargue, se anuló un gol a Morientes (que hubiese sido gol de oro) al determinar equivocadamente que el balón que conducía Joaquín, por una banda, había pasado la línea de la cancha. Luego, los jueces cortaron erradamente tres veces desmarques de jugadores españoles por fuera de juego. Iván Helguera terminó el partido indignado con el árbitro.

Osorno – U. Católica, Copa Sudamericana 2003

Uno de los grandes lunares del arbitraje chileno a nivel internacional. La actuación de Patricio Polic en la vuelta de la serie entre sureños y cruzados todavía se recuerda en la Región de Los Lagos. En la ida, en San Carlos, ganó Osorno 0-1. La vuelta la comenzaron ganando por la mínima. La UC comienza la remontada gracias a un inexistente penal cobrado por Polic, por supuesta falta sobre Gioino, quien se tira en el área. En el segundo lapso, ya con Católica en ganancia 1-2, Polic deja en la cancha a Claudio Muñoz, quien debió ser expulsado. Pero en los 50’ se da una jugada determinante para la serie: no se cobra como gol un tiro de esquina que pasó la línea de meta. Se fueron a los penales y ganó la UC. “Es una vergüenza que Chile tenga un árbitro así”, dijo el DT de los Toros, Claudio Nigretti, tras el juego. Polic fue sancionado por ocho meses desde la Conmebol.

Chelsea – Barcelona, Liga de Campeones 2009

Se trata de una de las series de Champions más polémicas, ya que el cuadro inglés se sintió abiertamente perjudicado. La vuelta de semifinales de la temporada 2008-2009 quedó marcada por los yerros del juez Tom Henning Ovrebo. Una falta de Dani Alves, dentro del área, marcada como tiro libre; dos penales para el Chelsea que no se sancionaron y dos manos dentro del área que tampoco se dictaminaron a favor de los londinenses. Cuando el partido se terminaba, un golazo de Iniesta metió al Barça en la final. “No fue mi mejor día, la verdad. Pero esos fallos los puede cometer un árbitro, a veces un jugador o un entrenador… Claro que no puedo estar orgulloso de aquel día”, confesó años más tarde el árbitro.

Francia – Irlanda, Repechaje Mundial de Sudáfrica 2009

Este partido dejó uno de los momentos más polémicos de la historia del fútbol. Francia logró la clasificación a la Copa del Mundo de 2010 gracias a la mano de Thierry Henry, quien intervino groseramente para permitir el gol de William Gallas. En Saint-Denis, Irlanda igualó la eliminatoria y alertó a los galos. En el alargue, Henry recibe el balón y mete la mano, para luego habilitar a Gallas. Pese a que era evidente, el árbitro Martin Hansson lo sancionó nada. Los reclamos se multiplicaron e incluso se pidió repetir el partido. Al final, la FIFA le pagó cinco millones de euros a la federación irlandesa, como señal de desagravio.

Alemania – Inglaterra, Mundial de Sudáfrica 2010

Por los octavos de final del Mundial, Alemania goleó 4-1 a Inglaterra en el Free State de Bloemfontein. Pese a la holgura del marcador, en favor de los germanos, lo que más se recordó del partido fue el gol no cobrado para los británicos. No se trató de una jugada milimétrica. Todo lo contrario. Fue una falla garrafal del cuerpo arbitral, en tiempos en los que el fútbol no tenía la asistencia del videoarbitraje como ahora. En los 38’, Frank Lampard remata de derecha, el balón da en el travesaño y entra al arco de Neuer. La pelota cruza la línea de meta más de 20 centímetros, era gol de manera clara, pero increíblemente el juez uruguayo Jorge Larrionda no dio el tanto.

B. Dortmund – Málaga, Liga de Campeones 2013

La temporada 2012-2013 fue grandiosa para el Málaga de Manuel Pellegrini, instalándose entre los ocho mejores de Europa. Pero la despedida de la Champions fue dura por su desenlace. En la vuelta de cuartos, jugada en Alemania, perdió agónicamente con el Dortmund con un gol en posición de adelanto de Felipe Santana. Pero lo que no reconocen en España que el segundo tanto malagueño, de Eliseu, también estaba en off side. Hasta el día de hoy sigue penando ese partido. El propio dueño del Málaga ha pedido investigar el duelo.

México – Panamá, Copa Oro 2015

Foto: AFP

Considerado como el robo del siglo en la Concacaf, México venció a Panamá para meterse en la final del certamen continental, con la presencia estelar del árbitro estadounidense Mark Geiger, que tuvo sanciones muy dudosas a favor de los aztecas. Los canaleros, que jugaron gran parte del encuentro con uno menos, se pusieron en ventaja con tanto de Román Torres. Cuando el partido finalizaba, se sanciona penal por presunta mano del propio Torres. El cobro indignó a los panameños, que amenazaron con irse de la cancha. Con el 1-1 el lance se fue al alargue y en los 105’, otra falta dudosa hizo que Geiger cobrara otro penal para México. En el partido estuvo presente el zaguero Harold Cummings, hoy en Unión Española.

Barcelona – PSG, Liga de Campeones 2017

El cuadro catalán hizo una de las remontadas más notables del último tiempo, goleando 6-1 a los franceses para avanzar en la Champions. Quedó marcado el arbitraje del alemán Denis Aytekin, a quien se le atribuyó influir para que el Barcelona ganase. Cobró dos penales en contra de los parisinos, que discutieron los cobros. En el final del primer tiempo, una mano de Mascherano dentro del área no se sancionó. El propio Mascherano bajó a Di María, durante el segundo tiempo, cuando el Fideo se iba en dirección al arco. Aytekin no sancionó. El PSG envió una queja formal a la UEFA por el desempeño de Aytekin, enumerando hasta 10 acciones que considera que los perjudicaron de manera grave.