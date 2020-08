Matías Dituro: “No se puede estar pensando todo el tiempo en las nuevas normas”

Matías Dituro (33 años) está listo para volver a la cancha. El arquero y figura de Universidad Católica aprovechó la suspensión del fútbol para operarse de una vieja lesión, de la que ya se recuperó.

Usted juega más con los pies desde que asumió Holan, ¿por qué?

Sí. Su idea es que el arquero participe muchísimo en la salida, en la construcción del juego, en la superioridad numérica, para generar que podamos entregarle la pelota con ventaja a los volantes. Hemos trabajado muchísimo en la parte de análisis todo este tiempo que estuvimos en casa para que dentro del campo tengamos las ideas más claras.

¿Holan es el DT más exigente en ese aspecto?

Sí, sin duda. Es el que más me ha hecho participar en la elaboración del juego. Siempre tuve la posibilidad de jugar con los pies, con diferentes técnicos, pero Ariel fue el más intenso en trabajar la salida desde el fondo; en mejorarme y corregirme posiciones para jugar más cómodo y aprovechar que me gusta jugar con los pies, y lo puedo hacer de buena forma.

¿Supone mayor riesgo para un arquero jugar así?

No, porque me gusta. El riesgo se corre. Nuestro modelo es minimizarlo, pero el riesgo y el error son parte del juego. El arquero queda más expuesto si comete un error a que un volante falle un pase en mitad de la cancha. Asumimos ese riesgo. Nos gusta. El equipo está comprometido con eso. Dependemos de la movilidad de todos para jugar bien con los pies, no solo del arquero. Todo el equipo debe moverse para tener opciones de pase y construir nuestro juego.

¿Cómo regresa la UC?

Muy bien. Mis compañeros hicieron un gran trabajo. Se los ve muy bien. Estamos ilusionados.

¿Usted se operó?

Sí. Es una lesión antigua, del menisco interno de la rodilla derecha. Me fue molestando cada vez más. Provocó que se hiciera un quiste en un sector de la rodilla, por el líquido que perdía el menisco, según me explicaron los doctores. Ese quiste hacía que me molestara bastante. Sabíamos que la pandemia iba para largo, así que hablé con el médico y se tomó la decisión de operar. Era lo mejor para mí a corto y largo plazo. Fue un acierto.

¿Ya está listo?

Sí, muy bien. Lo importante es que no me duele para nada. Llego de muy buena forma. A medida que vayan pasando los partidos me iré sintiendo mejor, pero llego mucho mejor de lo que esperaba al inicio de este torneo.

¿Cómo vivió sin fútbol?

Para nosotros, los arqueros, fue un poquito más complejo y difícil, porque no tienes los espacios suficientes ni el preparador que te entrene para trabajar lo específico. Lo físico lo puedes mantener, pero lo específico era imposible. Fue complicado. También, al no haber fútbol, se genera ansiedad e incertidumbre. Cuando volvimos a entrenar en el club fue todo diferente. Veíamos cada vez más cerca la vuelta, muy ilusionados, trabajando muy bien en la cancha, en el césped, con un preparador de arqueros. A partir de ahí fue todo muy positivo.

¿Cómo asumen la nueva realidad? No podrán celebrar los goles...

El miércoles tuvimos una reunión vía Zoom para ver todos los puntos del protocolo. Dentro de esos puntos, estaban las sanciones que hay por romper las normas. Una de esas es festejar un gol o abrazar a un compañero. Eso es algo que el fútbol te lo da. Uno tiene las pulsaciones muy altas en un partido y las reacciones son así, espontáneas. No se puede estar pensando todo el tiempo en las nuevas normas. Podemos cumplir todas en la previa y en el pospartido y no fallar en eso. Después, dentro de la cancha... va a haber contacto físico, emoción... lamentablemente son cosas que pueden suceder. Intentaremos cumplir las normas del partido al máximo que podamos... Las que no corresponden al partido hay que cumplirlas al cien por cien, ahí no hay excusas.

¿La norma más complicada?

Es difícil jugar sin gente. Mirar para los costados y ver que no hay público. O que haya sonido ambiente, pero que la gente no esté. No poder saludarse de forma diferente. O tener dos camarines por protocolo. Va a ser diferente, pero son las normas y hay que acatarlas.

¿Se ha vuelto a negociar con Cruzados una rebaja salarial?

El tema quedó cerrado. Tuvimos una conversación con el club, en la cual se nos planteó una situación. Todos los que formamos parte del plantel votamos y tomamos una decisión. Al final, no llegamos a un acuerdo. El club tomó la decisión de seguir tal cual, cumpliendo con todos nosotros, y la relación quedó en muy buenas condiciones. Ahí quedó zanjado el tema y no se habló nunca más.

La piedra de tope fue la devolución de ese descuento...

Sí pero las negociaciones son privadas.Entrar en detalles no me corresponde.

¿Qué le pareció que el club sí le bajara el sueldo a trabajadores que ganaran sobre $2 millones?

Lo que propuso el club fue para todos iguales. No quiere decir que si a nosotros nos descontaban, a los demás trabajadores que ganaban más de $ 2 millones no se les iba a descontar. Era para todos. Entonces, ya pasaban a ser temas muy individuales. Es un tema cerrado y hay que dejar de darle vueltas.

¿Unión es un rival de temer?

Es un gran rival. Un equipo que siempre está arriba, peleando por entrar a copas internacionales. Va a ser un partido duro.

¿Es un superclásico como dijo su colega Diego Sánchez?

No. Como dije recién, es un partido importante, porque Unión siempre está ahí. Un partido importante.

¿Privilegiarán el torneo local por sobre la Libertadores?

No. Tenemos plantel para ir por los objetivos en los dos frentes. A pesar de haber perdido los dos primeros partidos en la Copa, quedan cuatro aún y tenemos la chanche y la ilusión de pasar de fase. Hay que ganar de local y salir a buscar los otros puntos de visitante. Lógicamente, no nos podemos descuidar en el torneo nacional, porque para nosotros es muy importante. Tenemos un objetivo muy grande que es el tricampeonato, algo que el club nunca ha conseguido en su historia.