Nicolás Jarry y Fernando González condenan las amenazas contra Christian Garin: “Es heavy; entristece ver que la gente reaccione de esa forma”

Christian Garin vive un difícil momento en el circuito. Lejos de los primeros lugares del ranking ATP, el chileno lucha por recobrar el nivel que lo llevó a ser 17 del planeta. Sin embargo, el camino ha sido difícil y no ha logrado despegar nuevamente. El lunes, en el ATP 500 de Río de Janeiro, dejó escapar la victoria frente al español Pedro Martínez y acentuó el complejo presente por el que atraviesa.

Pero lo peor no fue la derrota, ya que horas después de haber sentenciado su eliminación, el Tanque mostró en su cuenta de Instagram una gran cantidad de insultos y amenazas de desconocidos tras el encuentro. En su mayoría, apostadores de los lugares más remotos del planeta.

El nacido en Arica mostró las notificaciones que le habían llegado durante las últimas horas, donde que se aprecian críticas, burlas y hasta amenazas. El registro lo publicó en la red social acompañado de las siguientes palabras: “Más de 1.000 dms con amenazas. Lindo”.

Para Garin la situación no es nueva, ya que en diversas oportunidades ha sido objeto de ataques de similar magnitud, lo que obviamente enciende una señal de alerta sobre cómo la ATP y la Unidad de Integridad del Tenis están manejando esta clase de situaciones.

Mientras esto sucede, dos personajes muy influyentes en el tenis chileno le brindaron su apoyo. El primero en hacerlo fue Nicolás Jarry, quien condenó los hechos. “Todo mi apoyo para Cris. Me entristece ver que la gente reaccione de esa forma, no corresponde. Ante todo somos humanos que podemos tener un mal día”, expresó desde Brasil, donde precisamente enfrentará a Martínez por el paso a los cuartos de final del certamen.

Mientras que en Chile, Fernando González, también reaccionó ante este triste episodio. “Esto lo veo de fuera, porque no lo viví, ya que en mi época no estaban las redes sociales como hoy día. Debe ser terrible. Por más que no los conozcas y tengas piel de elefante, igual es heavy. He escuchado de esos casos, pero lo que subió ayer es heavy y se lo comenté”, manifestó al ser consultado por El Deportivo.

Garin, en tanto, comienza a preparar su participación en el ATP 250 de Santiago, donde hace dos años levantó la corona.