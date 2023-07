Pablo Milad aborda la multipropiedad en el fútbol chileno: “La ley lo permite”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se reunió en la jornada de este miércoles con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. El objetivo era tratar diversos temas respecto al complejo momento que atraviesa el fútbol chileno y la agenda legislativa del Gobierno sobre estos puntos. Una de las temáticas que se trataron dice relación con la propiedad de clubes y la injerencia de los representantes. Tras la reunión, habló el timonel de la asociación.

“Lo que hablamos con el ministro es algo muy claro y muy puntual: todas las medidas que vamos a llevar a cabo y que estamos trabajando, respecto a la normalización de la propiedad. Nosotros contamos con una Unidad de Control Financiero y una Licencia de Clubes. La Licencia de Clubes es la que revisa la malla societaria con los nuevos estatutos, cada tres meses, a través de una declaración jurada y también a través de las escrituras que son públicas”, declaró Milad.

“¿Qué vamos a hacer con todo esto para ampliar la fiscalización? Primero, vamos a aplicar la normativa FIFA, que empieza a contar del 1° de octubre, donde hay una modificación de los estatutos que vamos a realizar con respecto a la prohibición de la participación de representantes en las instituciones, en las federaciones y en las confederaciones. Además, viene una regulación con los representantes, que tienen que tener la licencia FIFA y también la prohibición de que cualquier otro ente participe en función de otro como representante. Va a ser muy fácil identificar a los representantes FIFA”, agregó el directivo curicano.

Milad apuesta fuerte por cambios en la Ley de Sociedades Anóminas Deportivas: “El soporte de esto va a ser la variación de la Ley de Sociedades Anónimas 20.019. Y para ello tenemos reuniones y vamos a tener una reunión más con el Senador (Matías) Walker, con respecto a la variación que tenemos que hacer y la modernización de las sociedades anónimas”.

“Lamentablemente las herramientas que tiene hoy la ley son limitadas. Por eso digo que las variaciones internas que estamos haciendo, y también el soporte externo a través de la ley, va a obligar a las personas naturales, en cada una de las sociedades del fútbol. No tenemos las facultades para llegar a más allá”, añadió Milad.

Consultado sobre si hay multipropiedad en el fútbol chileno, considerando los últimos antecedentes que se han conocido y los eventuales vínculos de directivos y agentes en más de un equipo, Milad contestó: “La ley lo permite. Claro que existe, pero tenemos que trabajar para que no exista. Para ello vamos a trabajar con esta nueva ley de sociedades anónimas, con la Licencia de Clubes, incluso con el Código de Ética y el reglamento interno va a llevar todas esas delimitaciones, donde vamos a tener muchas más herramientas para detectar y también para denunciar. La normativa FIFA es clara: suspensión de por vida”.

La frase del dirigente contradecía lo emanado por la propia ANFP a través de un comunicado el 18 de julio, en el cual afirmaban que “de acuerdo a la información y los antecedentes declarados por los clubes a la ANFP, a esta fecha, no existe multipropiedad”.

Consultado por La Tercera para ahondar sobre esta afirmación y poder acceder a los antecedentes que la sustentan, Pablo Milad respondió lo siguiente: “Quiero hacer una rectificación. Yo me referí a que la multipropiedad como concepto sí existe, ya que la ley lo permite. Por ende, quiero aclarar que no me refería a que hay actualmente multipropiedad en el fútbol chileno, porque en todos nuestros registros, que son legales, no hay ningún elemento que demuestre que existe”.

Luego, la ANFP aclaró los dichos del expresidente de Curicó Unido. “Ante consultas por una nota radial, es importante aclarar que el Presidente de la ANFP hizo referencia al artículo 21 de la Ley de SADP, la que permite expresamente la posibilidad que un club posea participación en otro club, con la condición que esta no exceda más de un 5%”, declaró el ente rector, a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el ministro Jaime Pizarro abordó el plan que tiene el ejecutivo para modificar la actividad. Uno de los puntos es la separación de la Federación con la ANFP. ”Efectivamente, poder desarrollar de forma distinta el ámbito federativo de la liga. Ese es un camino que hay que ir impulsando. Respecto a la multipropiedad, eso es otra temática interesante, que abarca una serie de aspectos, desde la propiedad en cada una de las organizaciones, a los ámbitos de acción que no debieran cruzarse. Otro tema son los porcentajes que puede tener, o podría tener, un propietario de un club inicial y de un segundo club, sea ésta la propia categoría o distinta. Hay que ir aclarando, despejando, resolviendo. Esta es una buena oportunidad también porque FIFA está normando y está regulando una iniciativa para la participación de los representantes y la responsabilidad que tengan los clubes”, dijo el exfutbolista.