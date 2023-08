Quinteros se lamenta por el penal no cobrado para Colo Colo ante la UC: “Se equivocaron de nuevo, es una pena”

Clásico sin goles en Santa Laura, pero con muchas polémicas, sobre todo por el desempeño arbitral de Francisco Chilavert, quien no cobró un penal claro para Colo Colo. De hecho, ese fue el tema principal en el post partido, en donde los albos se lamentaron por el error del juez.

El primero en abordar la situación fue Gustavo Quinteros, quien en la cancha conversó con TNT Sports y manifestó su disconformidad por lo vivido en el segundo tiempo del duelo ante Universidad Católica. “Se equivocaron de nuevo, es una pena que suceda eso. No lo ayudan mucho al árbitro, el línea está ahí, lo vemos nosotros, lo ve el cuarto, entonces le hacen cometer errores”, expuso.

La jugada en cuestión fue una en donde el arquero de la UC, Nicolás Peranic, perdió el balón en el área y agarró de la pierna a Carlos Palacios para que este no anotara con el arco vacío. Para sorpresa de los jugadores colocolinos y pese a los reclamos, Chilavert mantuvo su decisión de no cobrar pena máxima.

Sobre el partido, el técnico argentino se mostró tranquilo con el empate sin goles, manifestando que fue justo el resultado en relación a lo mostrado en la cancha. “Estaba muy trabado, muchas pelotas divididas, largas, nos cuidamos los dos equipos de salir jugando, de arriesgar mucho desde el fondo porque no está bien la cancha. Creo que tuvimos un poco más de protagonismo en el primer tiempo y al final de segundo, pero no hubo muchas diferencias futbolísticas”, manifestó.

Finalmente, opinó sobre las dificultades que tuvo el equipo albo en la comuna de Independencia. “El mayor problema fue que nos tuvimos un partido como veníamos haciendo, tratando de generar situaciones, llegar profundo. No hubo de eso. Tuvimos un par de jugadas buenas, pero con poca profundidad”, concluyó.

Carlos Palacios: “fue un penal claro”

Otro que habló del error de Chilavert fue Carlos Palacios, protagonista en la falta de Peranic que no fue cobrada. El extremo del conjunto blanco detalló sus sensaciones en la jugada y además habló del planteamiento defensivo de los cruzados.

“Iba llegando y veía que no agarraba la pelota. Se la pincho y me agarra el pie, siento que no me deja correr para ir a buscarla. Para mí fue un penal claro que por desgracia el árbitro no lo vio”, expresó el goleador albo.

En torno al sistema que presentó la UC en San Carlos, Palacios admitió que le llamó la atención que sus rivales no propusieran un fútbol ofensivo. “Fue un poco sorpresivo que no salieran a proponer tanto, porque la Católica es un equipo que está acostumbrado a jugar como nosotros, en campo contrario. Pero fue un equipo más directo. Son estrategias, si para ellos era lo necesario, nosotros teníamos que contrarrestar eso y atacar”, lanzó.