Soldado le arruina la tarde a Pellegrini: el Betis cae ante el Granada

Una irregular campaña ha tenido esta temporada el Betis de Manuel Pellegrini. Este domingo, el cuadro verdiblanco cayó por 2-0 ante el Granada en el Nuevo Estadio de Los Cármenes con dos goles de Roberto Soldado. Por su parte, Claudio Bravo debió ver el partido desde su hogar debido a una lesión muscular en un gemelo. Eso sí, no dudó en manifestarse por redes sociales ante un polémico penal.

El equipo del Ingeniero salió a buscar el encuentro, pero en 11 minutos tuvo su primer traspié. Luis Suárez, a punto de definir en el área, cayó ante la presión por detrás de Guido Rodríguez y el árbitro pitó penal, el que fue convertido por Roberto Soldado en el 14′. La jugada generó dudas. Incluso, el mismo Bravo se manifestó a través de Twitter: “Navidad anticipada”, publicó el portero chileno.

Pronto, en el 20′, los locales doblaron la ventaja luego de un error defensivo de Marc Bartra. Soldado, nuevamente, no perdonó y anotó el 2-0 ante Joel Robles. En el segundo tiempo el trámite del encuentro no tuvo grandes cambios. Pellegrini no pudo revertir la ventaja del Granada, y terminó cayendo.

Es la octava derrota del Betis en la Liga Española. Ha empatado uno, y ganado cinco encuentro. El desempeño lo tiene en la onceava posición momentáneamente, a cinco puntos de los puestos de clasificación a torneos internacinales.