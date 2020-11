Villas-Boas se lanza contra nominación de Bielsa al The Best: ”¿Por ganar la Championship? Es un escándalo”

La FIFA reveló esta semana los nominados a los premios The Best, en un evento que coronará a los ganadores en diciembre. Uno de los candidatos en la categoría de mejor entrenador está Marcelo Bielsa. Pero no a todos convenció la presencia del rosarino en la lista. Uno de ellos es el portugués André Villas-Boas.

El técnico del Olympique de Marsella criticó a los integrantes de la comisión que definió a los candidatos, por tomar en cuenta al Loco y no a Thomas Tuchel, técnico del PSG, que ganó la Ligue 1 y fue subcampeón de la Champions League.

“Bielsa debe ganar un trofeo de este tipo, en su carrera, por el juego propuesto, todo el mundo lo reconoce. Pero... ¿estar entre los cinco mejores técnicos de 2020? ¿Por ganar la Championship? Es un escándalo. Tuchel ha ganado cuatro títulos y ha sido finalista de la Champions League”, manifestó Villas-Boas, ex DT del Porto y del Chelsea.

Además de Bielsa, los otros nominados al premio de Mejor Entrenador son Hans-Dieter Flick (Bayern Múnich), Jürgen Klopp (Liverpool), Julen Lopetegui (Sevilla) y Zinedine Zidane (Real Madrid).