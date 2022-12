Rosa Devés: “Las castas sociales que reproducen los colegios es algo que debería interesarnos eliminar”

Tras seis meses de gestión, Rosa Devés aún se declara sorprendida: nunca había tenido un trabajo donde su condición de mujer le importara tanto al resto. Eso sí, para bien. “Yo fui muy privilegiada –explica−, porque hice una vida académica a la par de mis colegas hombres, nunca sentí una discriminación de ningún tipo. Pero aquí es imposible olvidarme de que soy ‘la primera rectora’, por cómo lo valoran los demás. Y la verdad, para mí ha sido un descubrimiento: yo no esperaba que esto iba a tener tanta importancia para tantas mujeres, en tantos lugares distintos de este país, de tantas generaciones distintas”.

¿Cómo percibe eso? ¿Qué le dicen?

¡Me dicen lo que esto significa para sus vidas! Personas que no tienen nada que ver con la U. de Chile, o incluso con el mundo universitario. O sea, se me acerca una abuela con su nieta y me dicen “no sabe lo importante que es para nosotras”. Eso es muy emocionante. Y también refleja lo que esta universidad representa. Porque no es que llegó una mujer a cualquier lugar, es el orgullo que les produce el concepto “la rectora de la Universidad de Chile”.

Una obligación muy propia de su cargo es pensar qué rol debería cumplir la U. de Chile en el país que viene. Cuando hace ese ejercicio, ¿en qué piensa usted?

En la historia de la U. de Chile. Es decir, en cómo esta universidad ha entrelazado su historia con la historia del país y ha acompañado el desarrollo nacional. Te diría que pienso en eso en cada acción que emprendo en este cargo, porque es la impronta que debemos mantener.

¿No hay también una cierta nostalgia por ese rol histórico que quizás no se conserva tanto?

No, porque creo que es incorrecto decir que no se conserva tanto. Es una universidad que, desde su capacidad de vincular la investigación con los problemas del país, acompaña sin ninguna duda su desarrollo. Podemos dar ejemplos: lo que hace el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, o el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, o lo que se hizo durante la pandemia, que fue reconocido internacionalmente. O el mismo tema de género, donde nuestras académicas y estudiantes han sido protagonistas. Entonces no es nostalgia, es lo que nos orienta. Y más allá de nuestra historia, la propia ley de universidades estatales, del año 2018, establece que debemos cumplir ese rol.

El jueves 15, los rectores de las Ues. estatales se reunieron con el Presidente Boric y usted metió presión vía Twitter: “Le expusimos la importancia […] de impulsar políticas coherentes con su programa”.

Bueno, es lo que uno espera de cualquier gobierno. Y el programa del Presidente Boric consigna que se debe avanzar hacia fondos basales, porque hoy tenemos una distorsión muy grande: las universidades del Estado prácticamente se autofinancian, igual que las privadas, pero tienen todas las restricciones del sector público que encarecen su funcionamiento. Eso está generando situaciones dramáticas, como en el caso de las pedagogías.

¿Teme que lo escrito en el programa se diluya entre las urgencias que enfrenta el gobierno?

En el presupuesto de la nación para el año que viene, que siempre es un ejercicio donde se ponen a prueba los programas, no hay mayores avances. Hay un fondo basal que aumenta en $ 10 mil millones para 18 universidades. Pero sólo el reajuste de la U. de Chile, tras un año con 12% de inflación, es de $ 22 mil millones. Yo creo que el Presidente tiene un compromiso muy verdadero con la educación pública, pero no puede modificar la situación por sí solo. Es indudable que esto va a pasar por una discusión política.

También ocurre que la pandemia sacó a la luz una realidad mucho más cruda en la educación escolar.

Sí, es dramático. Este lunes presenté el libro Educación: la promesa incumplida, donde escriben Cristián Bellei, Manuel Canales y otros autores. Ahí se recogen investigaciones donde se preguntó a las madres y padres de todas las clases sociales por qué su hijo o hija va al colegio que va, cómo se tomó esa decisión. Realmente es un libro que no se puede leer en tranquilidad, porque es entrar en esos hogares y ver cómo las familias se tratan de arrancar de la educación pública, que sería un lugar peligroso, al que sólo llegan quienes no pueden pagar. También te das cuenta de que todavía tenemos una educación que separa completamente a los niños y niñas según el ingreso de sus padres, y que eso en Chile lo seguimos considerando normal.

O no tanto, si aprobamos una ley para ir eliminando el copago.

Pero esa ley no va a cambiar esta realidad por sí sola, porque la segregación fue demasiado larga. En este libro, por ejemplo, hay relatos de niños que lograron entrar a un colegio de alta demanda, donde ahora no tienen que pagar, pero aun así el establecimiento se las arregla para que esa familia abandone. O sea, esto está culturalmente muy enquistado. Y si no lo revertimos, el resto de los problemas se va a mantener, porque es un problema de cohesión social y de convivencia que nos determina el sistema completo. Y estas castas sociales que reproducen los colegios también es algo que debería interesarnos eliminar. Ocurre en las distintas clases sociales: tenemos a todos los niños segregados en pequeños estratos que los colegios, finamente, se las arreglan para preservar. Y aquí es interesante preguntarse: ¿Por qué no pasó lo mismo en las universidades? En la educación superior tenemos menos reproducción de clases.

¿Cuál sería su respuesta?

Creo que tiene mucho que ver con el sistema de admisión integrado que tenemos. Estas pruebas que a veces encontramos imperfectas, que algunos quisieran que no existan, han sido importantísimas, porque han conservado la integración del sistema. Y también la U. de Chile ayuda a contener la segregación, porque tenemos una particularidad que a mí me parece maravillosa: si tú miras la composición de la matrícula de todas las universidades del país, según qué porcentaje de sus estudiantes proviene de la educación pública, subvencionada y privada, esta es la única donde el gráfico te muestra tres tercios casi equilibrados. Y al mismo tiempo, estamos muy arriba en calidad. Eso es de un valor, para este país, ¡enorme! Ahí conviven las distintas realidades de Chile. Y esto no es algo que uno se siente a aplaudir nomás. Te obliga a mantenerlo.

Pensando en eso, ¿le preocupa que un sector de la sociedad, digamos la derecha, exprese una creciente desafección por la U. de Chile por considerarla un espacio apropiado por la izquierda?

A ver… La U. de Chile sí tiene que hacer esfuerzos por ser plural. Y lo hacemos diariamente, yo me siento responsable de eso. Ahora, si ciertas familias, con ciertas ideologías, quieren protegerse en instituciones parecidas a ellas, en su derecho están. Bellei dice en el libro que te cité: para la clase alta, la educación pública es como una tierra extranjera. Y eso claro que me preocupa. Incluso lo puedo decir desde mi vida personal, porque yo vengo de un colegio privado y mi padre fue decano en la UC. Por lo tanto, mi vida habría sido otra si no hubiera estado en la U. de Chile. Ahora, en los últimos 10 años hemos estado más preocupados del problema contrario: de que al ser una universidad tan selectiva, y al estar tan segregada la educación escolar, pudiéramos elitizarnos. Por eso iniciamos un programa de equidad que en ese momento rompía completamente el dogma de que la lista de puntajes PSU no podía ser alterada.

Innovaron en discriminación positiva, digamos.

Claro, pero con programas muy estructurados y transparentes. Y ha sido muy transformador. Creo que es lo más importante que ha pasado en la U. de Chile en el último tiempo. Porque una vez que tú le dices a un joven de un liceo de regiones, de alta vulnerabilidad, que venga a la U. de Chile, te obligas a preocuparte de su éxito académico. Y eso nos comprometió finalmente con la educación integral de los estudiantes, lo que generó muchos cambios, incluso organizativos.

¿Existe alguna tensión entre asumir esas metas de inclusión y seguir siendo una institución de élite necesaria para el país? ¿O diría que esa relación es virtuosa?

Sí, es virtuosa. Una universidad, para servir al país, para ayudarlo a entender los problemas complejos, primero que nada tiene que estar conectada con su gente, discutir entre personas con distintas historias. Está demostrado que cuando una universidad se homogeiniza, pierde calidad. Por lo tanto, la inclusión, lejos de comprometer la excelencia, en las sociedades actuales es un requisito para mantenerla.

Hay un comentario recurrente entre profesores universitarios: que los alumnos están llegando peor preparados desde el colegio.

Sí, aunque eso lo escucho desde que estoy en la universidad…

Pero el comentario ha ido ganando dramatismo…

Puede que los estudiantes sean distintos, pero los profesores también tienen que ponerse en disposición de interactuar con esta juventud que es muy distinta a ellos. Yo tengo mucha admiración por la juventud, al menos por la que conozco bien, que es la de esta universidad. Son bien preparados, son profundos, son críticos, son contestatarios muchas veces, y eso yo lo agradezco. No tengo, en ningún caso, la sensación de que sean débiles, o ignorantes, o que no quieren trabajar, como uno escucha a veces. Es una juventud preocupada, algo enojada, pero también generosa.

Otro rumor de moda en la academia es que los profesores, como la gratuidad sólo se otorga por el período nominal de la carrera, se están viendo presionados a pasar de curso a sus estudiantes.

No, aquí ni se me habría ocurrido pensar eso que dices. Lo que sí creo es que hoy existe una responsabilidad con el avance del estudiante. O sea, ese profesor al que le reprobaba la mitad del curso, pasó a ser un mal profesor. Hoy tiene que comprender la diversidad de su clase y preocuparse del avance de cada uno. Es un esfuerzo muy grande…

Eso irán a pensar los profesores que la lean.

Es que hoy la academia es muy difícil de ejercer. ¿Qué le estamos diciendo al profesor? “Mire, aquí tenemos tres funciones: enseñanza, investigación y extensión. Pero nos gustaría que usted las vincule, que enseñe en relación con la sociedad y que parte de sus trabajos sean en terreno. Pero también nos gustaría que desarrolle las habilidades de investigación, cómo no. Y si usted investiga, más vale que se vincule con los grandes problemas del país”. ¡Es muy exigente!

¿Se acabó la idea de la universidad como un lugar de pensamiento reposado, donde se cultiva el espíritu en torno a las fuentes del saber?

Absolutamente. En ninguna parte del mundo se sostiene una universidad como esa. Las universidades han subsistido 800 años o más porque han sabido renovarse, y hoy su transformación principal tiene que ver con su conexión con la sociedad. La universidad que se encierre en sí misma es la que va a desaparecer, así de simple.

Ese tipo de encierro se le criticó mucho al progresismo académico que pobló la Convención.

Es posible. Y quizás tuvo que ver, más que con el fondo, con el lenguaje. Había un lenguaje muy especializado, con términos que las personas no usan comúnmente, aunque pudieran compartir los anhelos que ahí se expresaban. En ese sentido, estoy de acuerdo con esa crítica. Hay otros espacios para el diálogo académico.

¿Y qué le parece la figura del “experto” que consagra el nuevo mecanismo constituyente, como complemento y/o contrapeso de la voluntad popular?

Antes de contestar eso, nosotros nos estamos moviendo más bien en la dirección contraria, porque decimos precisamente que el saber también reside fuera de las universidades. Dicho eso, todo va a depender de las relaciones. Es decir, de cómo las personas que han dedicado sus vidas a estudiar ciertos temas dialoguen con esa voluntad popular que una Constitución tiene que representar. Entonces, no me opongo de partida al acuerdo. Tampoco me corresponde, por lo demás. Pero es muy importante cómo se den esas relaciones y cómo se respete lo que acuerde la conversación entre los miembros elegidos. De eso va a depender que no se pierda el carácter esencial que ha tenido nuestro ejercicio constituyente.