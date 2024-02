Amigo de teniente (R) venezolano secuestrado: “El régimen de Maduro lo vinculaba con un intento de golpe y tenía una orden de captura”

Los compañeros del teniente Ronald Ojeda Moreno quedaron consternados con la noticia de su secuestro, registrado la madrugada del miércoles 21 de febrero en la comuna de Independencia.

Aquello, porque si bien los militares venezolanos que dejaron su país “arrancando” del régimen de Nicolás Maduro saben que están en “constante riesgo”, Ojeda Moreno nunca pensó que estando en Chile podría ocurrirle algo.

Así, de hecho, lo relata a La Tercera el también teniente José Rodríguez, quien evidenció que su compañero de estudios había escogido nuestro país porque consideraba que habían condiciones que le permitían estar seguro a él, a su esposa, a su hijo y a su hermana.

Se conocieron en 2008 cuando ingresaron a la Academia Militar del Ejército Venezolano y en 2017, como asevera, fueron capturados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y luego capturados. En noviembre del mismo año lograron escapar y emprendieron rumbo a Perú.

Ahí se separaron, aunque siempre se mantuvieron en contacto, hasta que durante la madrugada del miércoles la hermana de Ojeda se comunicó con él para transmitirle que este había sido secuestrado y que, según ella, estaban en evidente peligro.

Las interrogantes que abre el secuestro del exmilitar venezolano en Chile

¿Cuándo fue la última conversación que sostuvo con el teniente Ojeda?

Hace tres días. Las comunicaciones que manteníamos últimamente eran por el tema de que habían capturado a un capitán en Venezuela y ese capitán salió dar declaraciones. Lo obligaron a decir que se estaba preparando un intento de golpe de Estado, por televisión. A partir de eso fue que se produjeron una serie de detenciones y se emitieron órdenes de captura, como la de la activista de Derechos Humanos Rocío San Miguel. Estábamos en constante comunicación los últimos días.

¿Se pensaba que él estaba implicado en ese intento de golpe?

Sí, era lo que alegaba el régimen y había una orden de captura en su contra.

¿Consideran que este secuestro está vinculado directamente con esa orden?

Sí, si el Gobierno de Chile no está involucrado en el tema. Él pudo haber sido sacado de Chile por grupos irregulares afectos al régimen. Sacado quizás en una aeronave de algún diplomático de los gobierno afectos al régimen de Maduro. Sospechamos de algún avión que haya salido para Venezuela o hacia Bolivia o Colombia, que son los gobiernos que se prestan para dicho juego.

Pero si estuviera involucrado el gobierno, pues ya no sería secuestro. Ahí vemos los antecedentes de que en enero el subsecretario de Interior (Manuel Monsalve) fue a Venezuela y firmó un acuerdo en materia de seguridad con el Gobierno venezolano y allí uno de los puntos que se firmaron es que Venezuela colaboraría entregando las listas de criminales que pudiesen representar un problema de seguridad para Chile. Entonces, puede ser el caso de que el Gobierno de Venezuela emitiera una orden de captura como si el teniente Ojeda Moreno fuera un criminal común, haciéndolo pasar como un sujeto de alta peligrosidad, y no por lo que en realidad estaba siendo buscado. El Gobierno de Chile pudo haber caído.

Se ha dicho que él ya estaría en Venezuela ¿Tiene información al respecto?

Pues lo que nos han dicho. Por lo menos a mí, tres fuentes que he consultado me dicen que sí, pero no he podido corroborar a ciencia cierta.

¿Tiene información de que otros exmilitares estén en situación de riesgo?

Tengo entendido que dos funcionarios denunciaron estar en situaciones vulnerables, que hace tres días un funcionario denunció que un vehículo estuvo horas fuera de su vivienda y que a otro lo asaltaron.

¿En que situación está la familia del teniente Ojeda?

Tengo entendido que no están viviendo en su departamento, a ellos los tienen en custodia con la PDI. En una especie de casa de seguridad.

Es que si el Gobierno de Chile no está involucrado en este caso, es bastante alarmante para la seguridad interna de Chile, como pueden vulnerar la seguridad del Estado, conseguir indumentaria táctica, policial, introducir armamento, pasear por toda la ciudad con ese armamento. Es bastante preocupante como esto conlleva un problema de de inseguridad en Chile y es alarmante este tipo de situaciones.

¿Qué le puedo transmitir la hermana del teniente Ojeda?

Que están en un escenario que es bastante alarmante, preocupante y desesperada. Es desesperanzador porque ellos pasaron por una situación similar en el 2017, cuando fuimos detenidos por la Dirección de General de Contrainteligencia militar en Venezuela. Entonces están reviviendo todos esos momentos de angustia y están bastante preocupados.

¿Pensaron en que en algún momento esto se podía repetir?

Ojeda se fue para Chile porque vio allá un mejor sistema de seguridad de lo que pudo apreciar en Perú. Pensó que allí se le prestaba más seguridad de lo que se le podía prestar en Perú, pero vemos que nos equivocamos. Se equivocó en esa decisión. Y es bastante decepcionante y triste que esto esté pasando en un país como Chile, donde las personas confían en el sistema de seguridad de su país, donde las personas confían plenamente en las autoridades, en los organismos de investigación y prevención y control de armas.

Nosotros siempre tomamos las precauciones del caso. Pero nunca pensamos que se llegase a materializar de esta manera. Siempre pensamos que pudo haber sido una negociación, pero un secuestro de esta manera que se hizo con toda la indumentaria táctica que llevaban, el armamento y todo, es bastante preocupante.

Acá no se descarta ninguna hipótesis, incluso se evalúa un eventual ‘ajuste de cuentas’ ¿Podría estar el teniente Ojeda involucrado en algo como aquello?

La reputación del teniente Ronald Ojeda Moreno usted la puede evidenciar en sus redes sociales, el estaba haciendo gestiones en favor de los derechos humanos, de la libertad de los presos políticos. Incluso ha hecho protestas frente al Palacio de La Moneda. Entonces veo un poco incongruente que una persona, un oficial como el teniente Ojeda saliendo públicamente a defender las garantía constitucionales en Venezuela, la libertad de los presos políticos y la libertad por los derechos humanos, vaya a incurrir en algún delito.

¿Y la teoría respecto de que, por ejemplo, podrían ser integrantes del Tren de Aragua?

El régimen de Venezuela ha expandido células terroristas por diferentes partes del mundo. Una de ellas es este grupo delictivo y otras también son agentes de la Dirección General de Contrainteligencia, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Los han desplegado por varios países del mundo donde quizás hay militares y personas que han salido de Venezuela por persecución política. Entonces es una hipótesis bastante latente que alguno de estos grupos pudiera estar vinculados, no por un ajuste de cuentas, sino más por una entrega controlada al régimen venezolano.

¿Qué gestiones están realizando?

Nosotros estamos haciendo las denuncias respectivas y las averiguaciones también para que se puedan pronunciar personalidad de la OEA, la ONU, de los países de Suramérica, y también el Presidente de Chile. Él tiene que dar una respuesta por lo que está sucediendo, porque es el responsable directo de salvaguardar la vida y la seguridad de los chilenos y de las personas que se encuentran dentro de Chile.

¿Qué cree que ocurrió con el teniente?

Creemos que efectivamente fue secuestrado por parte del régimen de Venezuela.