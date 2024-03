Arica: el bastión de los liberales bajo la amenaza del PC y el PS

Desde su fundación, el Partido Liberal ha establecido como una de sus zonas electorales fuertes la región de Arica y Parinacota. Pero ese escenario puede verse afectado en las elecciones municipales de este año.

La colectividad oficialista cuenta con dos de los tres diputados de la zona, el expresidente de la Cámara Vlado Mirosevic y Luis Malla; además del alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Contra este último se han levantado diversas críticas desde su propio sector, lo que llevó al Partido Socialista y al Partido Comunista a presentar candidatos para competir por la jefatura comunal.

Así quedó consignado en la última reunión que sostuvieron los partidos del oficialismo, donde las 10 tiendas del gobierno, más la Democracia Cristiana, culminaron con la inscripción de sus pretensiones electorales en todas las comunas del país.

Una de las sorpresas fue la amenaza municipal que presentaron el PC y el PS en Arica.

Por el lado de los comunistas, este fin de semana, en el marco del XVIII pleno de su comité central, su dirección nacional le brindó un fuerte espaldarazo a la candidatura de la concejala Dolores Cautivo Ahumada, a quien le atribuyen un liderazgo en materia de seguridad, clave en una región que limita con el sur de Perú y Bolivia.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, indicó a La Tercera que “ella es una dirigenta muy reconocida en la región de Arica, originaria de allá y presa política. Dentro del concejo municipal se ha dedicado a un gran tema, que es la seguridad pública. Tiene una relación muy amistosa con el alcalde en ejercicio, me tocó estar allá con los dos y la idea de su postulación es algo que, si no me equivoco, se ha conversado entre todas las fuerzas que están presentes en Arica”.

Esto no fue bien recibido en el Partido Liberal, colectividad que encabeza Juan Carlos Urzúa. Por lo mismo, en el mediodía de este lunes, la directiva del PL y su bancada parlamentaria presentaron en la sede del ex-Congreso la candidatura de Karla Pinto como opción alcaldicia en Santiago. Allí, la jefa comunal es la PC Irací Hassler. Con esto, Pinto se suma al polvo electoral que ha intentado levantar también el socialista Ismael Calderón en la capital.

Espíndola fue electo en 2016 con más de 11.500 votos, y reelecto en 2021 con casi 21 mil votos. Frente a esto, su postulación es la última a la que podrá aspirar legalmente.

En la mira del PS

El pasado jueves 7 de marzo fue el día en que se transparentó la molestia oficialista con la situación en Arica, durante la reunión de negociación municipal que sostuvieron los partidos en la sede del PS.

Allí, quien comentó el punto fue el secretario general de los socialistas, Camilo Escalona. Fiel a su estilo, el exsenador PS fue directo al advertir que es complicado apoyar al alcalde liberal en Arica cuando la relación que éste tiene con los PS de la zona no es la más óptima.

Sus comentarios fueron respondidos por el vicepresidente político del PL, y jefe de gabinete de Vlado Mirosevic, Cristopher Valdivia, quien defendió la gestión de Espíndola durante la cita.

El cruce entre ambos dirigentes del oficialismo no pasó a mayores, pero el PS inscribió a Arica como una de sus pretensiones electorales, sumándose como amenaza a una eventual segunda, y última, reelección de Espíndola. En Arica, la carta de París 873 para las municipales es Marianela Fornés, quien se ha establecido como liderazgo en materias educacionales de la zona.

Los socialistas hoy consideran que Arica es uno de los lugares donde mejor rendimiento electoral proyectan. Allí eligieron como senador al exministro José Miguel Insulza y, en las últimas elecciones de consejeros constitucionales, se impusieron con la independiente Jocelyn Ormeño, quien obtuvo más de 11 mil votos.

Dichos sufragios le valieron a Ormeño para superar las dos candidaturas que levantó el PL, la exconcejala Miriam Leiva y Rodrigo Muñoz.

La fórmula con la cual se solucione el tema en Arica tendrá que ser definida ahora por los presidentes del oficialismo, quienes se iban a reunir en la mañana de este lunes. La cita, sin embargo, se canceló con el fin de participar del cambio de mando en la Democracia Cristiana.

Lautaro Carmona plantea una vía de solución: “La candidatura única será quien reúna el mejor respaldo, medido por distintas maneras, no obligatoriamente con una primaria, aunque puede también haber primarias. Creo que es un hecho que hemos valorado (a Dolores Cautivo) políticamente como un aporte”.

Por su parte, el timonel PL, Juan Carlos Urzúa, planteó que “las justas aspiraciones de todo el mundo de ser incumbentes en las distintas comunas es legítimo, parte de la negociación, pero se tendrá que resolver de acuerdo a lo que estamos tratando de hacer, que es una coalición de pacto único, con candidatos únicos”.

“Lógicamente para un partido como el nuestro, que va a una coalición en donde se arme un pacto único en donde el 100% de nuestros alcaldes vigentes están en riesgo, no es una coalición que querramos firmar”, cerró Urzúa.