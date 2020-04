Cómo Espacio Público se convirtió en regulador del optimismo del gobierno ante el Covid-19

Antes de que la semana pasada se hicieran públicas las inconsistencias en las cifras del gobierno que aseguraban una baja consistente en el número de contagios por coronavirus, el director de Espacio Público, Eduardo Engel, se comunicó con el ministro de Ciencia, Andrés Couve y con el titular del Interior, Gonzalo Blumel.

Quienes supieron del contenido de esas conversaciones que se desarrollaron entre el martes y miércoles, aseguran que el Ingeniero civil de la Universidad de Chile, doctorado en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT ) y doctorado en Estadística de la Universidad de Stanford, advirtió a los personeros de gobierno que la supuesta baja en el número de contagios no era tal, sino que era producto de un cambio metodológico. Y que la información entregada en el informe epidemiológico del miércoles con datos a nivel de comunas también venía con problemas. La sugerencia fue salir a corregir las cifras. Cosa que no sucedió.

Consultado por La Tercera, Eduardo Engel se abstiene de comentar su diálogo con las autoridades de gobierno aunque sí reconoce la advertencia de Espacio Público.

“Lo que sí puedo decir es que cuando encontramos inconsistencia en el informe del lunes, informamos a autoridades de gobierno y les pedimos que ellos aclararan que estos números no eran los correctos porque había un error en la tabla correspondiente al no indicar que había un cambio en la metodología. Solamente ante el hecho de que el gobierno decidió no hacer esas aclaraciones es que Espacio Público decidió hacer esa aclaración para no tener un ambiente de optimismo excesivo respecto a cómo va la pandemia", dice.

Y agrega: "El número de contagios está relativamente estable y hay buenas noticias al respecto, pero acá se hablaba de una caída en el número de contagios que no era real. Cuando el gobierno decide no hacerlo público, Espacio Público decide hacerlo. Pero le informamos a las autoridades de gobierno 15 horas antes”.

En el transcurso del desarrollo de la crisis por el coronavirus, el centro de pensamiento se ha convertido en un moderador del optimismo del gobierno del ministro de Salud, Jaime Mañalich, en particular.

Con la oposición diluida desde el inicio de la pandemia y que no ha logrado mostrarse como contraparte técnica, la contracara del gobierno pasaron a ser los alcaldes y el centro de pensamiento que nació en 2013, que desde mediados de 2018 dejó de autodefinirse como de “centro izquierda” y se ajustó más al centro independiente.

La mayor visibilidad de Espacio Público en la crisis sanitaria ha sido a través del trabajo estadístico que realiza el equipo que integran Engel, el presidente ejecutivo, Diego Pardow, el director Pablo Simonetti y la economista e investigadora Camila Arroyo. También trabajan, en el área de salud pública, Manuel Inostroza y Eduardo Bitrán; en estrategias y sistemas de testeo masivo, Antonio Díaz Araujo; en Trazabilidad, Jeannette von Wolfersdorff; y en el área económica, Andrea Repetto, José de Gregorio y Engel, entre otros.

“Nuestro objetivo en todo minuto ha sido informar a la opinión pública respecto a lo que está sucediendo con la pandemia, ofrecer una comparación equilibrada y seria respecto a lo que pasa en otros países y aportar a una buena política pública. Una buena política pública se construye en base a una discusión transparente con la evidencia sobre la mesa y con distintos actores participando”, insiste Engel.

El 19 de marzo, Espacio Público dio a conocer el primer informe estadístico sobre la evolución de contagios por el Covid-19 respecto de otros países. En los tres informes semanales que da a conocer ha ido analizando estadísticas del número de testeos, sobre la evolución en el número de fallecidos y sobre el comportamiento en comunas con y sin cuarentena.

“El gobierno sobreestima la confiabilidad de la información que tiene”

Usted publicó hace unos días una columna en que habla del exceso de optimismo apuntando al ministro Mañalich, ¿Esta decisión de Espacio Público de trabajar en las cifras apunta a lo mismo?

“Esa columna es personal y no necesariamente interpreta a Espacio Público ni a los coautores del informe. Me gustaría separar las cosas (...) A mi juicio, daba la impresión de que la estrategia que sigue el gobierno, más que el ministro Mañalich, sobreestima la confiabilidad de la información que tiene. No están solo los errores de esta semana, está también que los datos a nivel comunal que tiene el gobierno, no incluyen a un montón de gente contagiada que no va a hacerse el examen. Sabemos que hay gente que se diagnostica de coronavirus cuando mueren. Los datos a nivel de comunas no tienen a la gente que no va. Entonces es probable que gente en comunas populares sean menos proclives a hacerse el examen y a eso se agrega la gente asintomática... Uno quisiera estrategias que tuvieran en cuenta todo lo que se debe”, contesta Engel.

En el informe dado a conocer esta mañana, Espacio Público volvió a distanciarse de las declaraciones del ministro Mañalich y advirtió que se cuadruplicaron los casos en 22 días.

“Ayer el ministro de salud, Jaime Mañalich, dijo en la conferencia de prensa de cada día que los nuevos casos se estaban duplicando cada 22 días —“una cifra muy, muy esperanzadora”—. La cifra correcta de días para la duplicación, al día de ayer, era de 14 días. De hecho, en los últimos 22 días los casos se cuadruplicaron. Ayer teníamos 10.832 casos nuevos, que más que duplican los 5.116 del 7 de abril y más que cuadruplican los 2.449 del 30 de marzo”, dice el informe en sus comentarios.

“Con los datos de hoy (464 casos nuevos, 13 fallecidos) nuestros gráficos con los promedios móviles de siete días alcanzan nuevos máximos (432 casos diarios promedio en la última semana y poco más de nueve fallecidos en promedio al día), lo que sugiere que la epidemia no está estabilizada, como se ha dado a entender por personeros de gobierno”, enfatiza.

Espacio Público hoy asegura que “si se compara el promedio semanal de casos diarios de hoy (432) con el mismo dato de hace una semana atrás (390) tenemos un crecimiento nada despreciable de 10.8%. Si esos 390 nuevos casos diarios en promedio de la semana anterior se comparan con los 359 de la semana precedente, vemos que el crecimiento fue de 8.4 %. Es decir, no solo observamos un crecimiento del promedio móvil de casos diarios, sino también de su tasa de incremento".

Espacio Público dejó la “centroizquierda”

A finales de 2018, Espacio Público discutió en una asamblea la renovación de sus estatutos. En ese debate se determinó que el centro de pensamiento dejaría de definirse en sus estatutos como de “centro izquierda”.

Diego Pardow, presidente ejecutivo de Espacio Público, reconoce el cambio y hace la distinción de que a pesar de que se describían como de centro izquierda, en Espacio Público “nunca nos hemos definido como un grupo de oposición”.

“Ello fue consecuencia de que la palabra “centro-izquierda”, nos parecía que expresaba menos acerca de nuestro trabajo que ideas sustantivas como “justicia social”, “políticas inclusivas” o “desarrollo sustentable”, asegura.