De “se le va a perseguir” a “es un demócrata”: el vuelco en el discurso del Presidente sobre Piñera

Al interior del oficialismo se ha hecho difícil disimular asombro ante las declaraciones del Presidente Gabriel Boric en referencia a su antecesor en La Moneda. En conversación con Mega, el actual Jefe de Estado sostuvo: “Estoy convencido y no tengo ninguna duda que el Presidente Piñera es un demócrata, que en su gestión, en sus dos gobiernos, buscó genuinamente lo que él pensaba era lo mejor para el país”.

Para nadie es un misterio que anteriormente, en particular antes de asumir como Presidente, Boric fue sumamente crítico de la gestión de Piñera. Quizás el episodio que da cuenta de forma más evidente de esta contradicción ocurrió hace dos años, en plena campaña presidencial.

En un debate televisivo, a él y a los demás candidatos se les consultó si pedirían perdón por las violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones iniciadas en el estallido social. Boric respondió de forma clara: “Quienes son responsables de las graves violaciones a los derechos humanos no tienen solamente que pedir perdón, tienen que responder a los tribunales internacionales”. Y agregó: “Señor Piñera, está avisado: se le va a perseguir por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su mandato”.

FOTO: FRANCISCO VICENCIO/AGENCIA UNO

Pero la lista es más larga. Sin ir más lejos, cuando era diputado, Boric intentó acusar constitucionalmente al hoy exmandatario en dos ocasiones, aunque finalmente ninguna prosperó. Una de ellas, fue en el contexto del estallido social. La otra, ante el escándalo de los Pandora Papers.

Por esta última, el entonces diputado afirmó en un punto de prensa en el Congreso que “es una vergüenza a nivel internacional que tengamos un Presidente que está imputado por cohecho, negociación incompatible (...). Nosotros creemos que (el libelo) tiene sustento (...)”.

“Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información y como siempre pone su interés personal por sobre el bien común”, complementó en Twitter.

Presidente Gabriel Boric cuando era diputado.

Incluso antes del estallido social, Boric acusaba al gobierno de Piñera de reprimir a manifestantes. “Violenta represión del gobierno de Sebastián Piñera ante la protesta nacional del día hoy. Cuánto le incomoda a este gobierno que las trabajadoras y trabajadores chilenos se movilizan”, publicó en Twitter en septiembre de 2019.

Por otra parte, la pandemia de Coronavirus fue otro período en que el Mandatario emitió numerosas declaraciones en contra de Piñera. En entrevista con La Tercera en abril de 2020, el entonces parlamentario sostuvo que “uno de los problemas del Presidente Piñera es que él venía ya muy profundamente cuestionado de manera transversal por la sociedad chilena. Pareciera que vio en esta crisis una oportunidad para redimirse, pero su visión de redención es a partir del excesivo protagonismo personal y él no es una figura unitaria hoy”.

También tuvo palabras para él en el marco del anterior proceso constituyente. Cuando la presidenta del organismo, Elisa Loncon, hacia exigencias en torno al presupuesto, Boric afirmó en Twitter que “los cambios que Chile anhela por décadas están en juego en el proceso constituyente. Por eso el gobierno de Piñera ha torpedeado su funcionamiento con falta de presupuesto, fake news y más. Llegó la hora de que, por una vez, se pongan a la altura de las circunstancias”.

El primer cruce público entre ambos ocurrió en enero de 2013, cuando Piñera visitó Punta Arenas, la ciudad natal de actual Presidente. Ahí Boric, quien poco tiempo atrás había dejado la presidencia de la FECH, se acercó a él y le dijo: “Ustedes han estado atornillando al revés con la educación. Han seguido incentivando el negocio de la educación y eso, creemos, que no se puede seguir permitiendo, Presidente (...). Sepa que vamos a seguir en la calle movilizándonos por una educación pública, gratuita y de calidad”.

En todo caso, los dichos de Boric contra Piñera no terminaron cuando asumió como Jefe de Estado. En septiembre del año pasado, en su primer discurso ante la ONU, manifestó que durante el gobierno de Piñera “fuimos testigos de una represión descontrolada que terminó con muertes, heridos y más de cuatrocientas personas víctimas de trauma ocular producto de la acción del Estado”. A su juicio, según explicó, eso “constituye, desde el punto de vista de nuestro gobierno y de organismos internacionales de derechos humanos, en una grave violación de los derechos humanos que debe ser reparada y así lo será”.

El presidente de la República, Gabriel Boric, llega a Estado Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Los acercamientos con Piñera

Pese a los roces anteriores, este año Piñera y Boric han tenido varios acercamientos. El primero de estos fue, en agosto pasado, cuando el actual Mandatario asistió al cambio de mando en Paraguay e invitó a Piñera a viajar en el avión presidencial, luego de enterarse de que él también viajaba a la ceremonia.

Ad portas de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Boric convocó el viernes pasado al exmandatario a La Moneda para sostener una reunión y abordar la firma del documento “Por la Democracia, siempre”.

Ayer, en tanto, se dio a conocer el documento firmado por el actual Jefe de Estado y los exmandatarios que siguen vivos tras la vuelta de la democracia, incluido Sebastián Piñera.

Consultada sobre las variaciones en el discurso del Presidente, esta tarde la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió que “una cosa no quita la otra. Tenemos hoy día a cinco presidentes (...) que suscriben un compromiso por la democracia y los derechos humanos siempre (...). Otra cosa tiene que ver con lo que pasó en nuestro país hace pocos años, que está constatado (...) sobre vulneraciones y violaciones a los derechos humanos que fueron denunciadas y que hoy día, además, están siendo investigadas. No podemos desconocer esa realidad. Pero también tenemos que destacar y valorar cómo el expresidente Sebastián Piñera hace un compromiso pensando no solo en el pasado, sino también en el futuro de nuestro país”.