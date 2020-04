Después del “demonio de Tasmania”: Diputados UDI se desmarcan de las críticas de Van Rysselberghe a Mañalich

“Gracias por liderarnos en la crisis y poner a Chile primero”. Eso se lee en la imagen, donde se ve al ministro Jaime Mañalich, y que ayer comenzaron a compartir diputados y senadores de la UDI a través de sus redes sociales personales y también en grupos de WhatsApp.

El claro respaldo al titular de Salud llega dos días después que la propia presidenta gremialista, Jacqueline van Rysselberghe, dijera en La Moneda -en presencia del Presidente Sebatián Piñera- que Mañalich parecía “el demonio de Tasmania” debido a los conflictos en que se enfrascó el médico cirujano durante el fin de semana y a comienzos de ésta.

“En épocas de esta naturaleza, lo que uno tiene que hacer es orientar sus energías para tratar de unir las fuerzas y avanzar. Andar peleando con el mundo y con la vida no es la mejor postura”, dijo Van Rysselberghe a La Tercera PM el martes.

Y es que, según relatan en la UDI, Van Rysselberghe ya no se habla con Mañalich. Una relación que se habría cortado definitivamente cuando a pocos días de volver al ministerio, el médico cirujano forzó la salida del exsubsecretario Luis Castillo. Incluso, la senadora por el Biobío dejó la comisión de Salud por ese tema.

El afiche de desagravio a Mañalich viene a mostrar, una vez más, las diferencias que existen en la UDI entre su timonel y un mayoritario grupo de diputados, desde donde salió el último competidor de la interna de ese partido: Javier Macaya. Este último es, junto con el diputado Jaime Bellolio, de los parlamentarios con más cercanía al titular de Salud. Ambos también estuvieron detrás de la idea.

Según relatan en la bancada de diputados gremialistas, el afiche de Mañalich se venía preparando hace tres días ya que, en opinión de algunos, éste estaba "recibiendo muchas críticas" de la oposición pero, incluso, del propio partido.

“El ministro tiene carácter fuerte pero es importante que la izquierda entienda que no estamos eligiendo al mas simpático si no que a alguien que maneje esta crisis con liderazgo, capacidad, aplomo y seguridad. Las críticas permanentes no ayudan en nada en su gestión. Esta crisis es única y la más dura que hemos vivido como país. Ante tanta crítica injusta nos pareció oportuno como bancada UDI reconocer ese liderazgo", comenta la diputada María José Hoffmann, jefa de bancada de la UDI.

Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma, señaló que “Mañalich es el mejor ministro que pudimos haber tenido para esta crisis” y que muchas veces “uno no puede coincidir con sus dichos pero es una persona que ha estado a la altura del desafío”. Además, señaló que “es cierto que el ministro ha tenido discrepancias incluso con personas de la UDI, pero lo que quisimos hacer con el afiche es dar una señal no interna sino que hacia afuera, hacia la gente, de cómo ha sido su gestión”.

Y el respaldo a Mañalich no vino solo de diputados de la UDI, sino que también de senadores como Víctor Pérez e Iván Moreira que compartieron la imagen de agradecimiento a Mañalich por grupos de WhatsApp. De hecho, Pérez hoy compartió el afiche por Twitter y escribió que “en lo esencial el ministro Mañalich ha protegido a los chilenos y ha salvado muchas vidas. En su forma, como toda persona, sus opiniones pueden pueden ser acertadas o no. Para mi vale lo primero. Grande Ministro”.